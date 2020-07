OZ-Leser zur Masken-Debatte: „Der Mund-Nasen-Schutz bleibt, bis es einen Impfstoff gibt“

Rostock

Hätte ein frühzeitige Maskenpflicht Menschenleben gerettet? Die Frage hat eine Debatte unter OZ-Lesern entfacht. Zum Hintergrund: Mehrere Experten kritisieren das Robert Koch-Institut ( RKI) und die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) für die zögerliche und späte Empfehlung, zum Schutz vor dem Coronavirus einen Nasen-Mundschutz zu tragen, unter ihnen der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. „Ich würde vermuten, dass wir in Deutschland Tote hätten verhindern können“, sagt der Politiker mit Blick auf die späte Empfehlung von Masken.

Yvonne Kyselo gibt zu bedenken: „In China trugen sie schon vor Corona ständig und fast alle Masken. Wie kam es dann dennoch zu der tragisch hohen Zahl in den meisten Städten?“ Uta Krause erwidert: „Das stimmt nicht, dass in China schon vorher immer Maske getragen wurde. In Asien trägt man Maske, wenn man selber erkältet ist, um andere Leute nicht anzustecken. Aber es wird dort nicht immer Maske getragen.“ Und Ralf Prien ergänzt: „In China wurde nicht schon vor Corona ständig und von fast allen Masken getragen.“ Zudem seien die Infektionszahlen – außer in Hubei – eher gering gewesen.

Anzeige

Nur ein Impfstoff ermöglicht ein Leben ohne Maske

Petra Gerstmann ist überzeugt: „Diese neuerdings sogenannten ,Alltagsmasken oder Teamplayermasken’ schützen uns nicht vor Viren. Schützen kann uns nur ein starkes Immunsystem, gesunde Ernährung, Bewegung an frischer Luft.“ Ulrike Hinrichs-Bonnkirch trage ihre Maske seit dem 18. März, so berichtet sie. „Niemand hat das zu diesem frühen Zeitpunkt empfohlen oder gar bestimmt. Ich habe das für mich selbst so entschieden – nennt sich Eigenverantwortung. Aus diesem Grund werde ich auch Maske tragen, wenn ich unter fremde Menschen gehe.“ Auch werde Hinrichs-Bonnkirch noch dann Maske tragen, „wenn irgendein Berufspolitiker oder Virologe sagt, dass es nicht mehr nötig sei. Mir ist meine Gesundheit und die anderer Menschen wichtiger, als diesen Lappen, der mich auch stört, einfach wegzulassen. Und Zustände wie in Amerika und Brasilien möchte ich nicht in Deutschland erleben.“

Weitere OZ+ Artikel

Heiko Linde erwähnt, dass ja zu einem frühen Zeitpunkt gar keine Masken verfügbar gewesen seien. Christopher Grevismühl erinnert an das Folgende: „Gesundheitsminister Jens Spahn und der Berliner Virologe Christian Drosten haben am 28. April ein Interview gegeben, in dem es heißt, wir bräuchten keine Maske. Herr Drosten hat sogar gesagt, dass man das Virus damit nicht aufhält.“ Um in Zukunft ohne Maske durchs Leben gehen zu können, bedarf es eines Impfstoffs, sagt Peter Heuser. „Man muss sich anstrengen und einen Impfstoff entwickeln, damit man wieder ein vernünftiges Leben ohne Maske und andere Einschränkungen hat. Dann kann man auch in Zukunft mit dem Virus, wie mit anderen Krankheiten, leben.“

Mehr zum Thema:

Von Juliane Lange