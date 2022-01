Bad Belzig

Fritz Fiedler aus Bad Belzig ist von der flinken Sorte. Er geht jedenfalls mit einem Vorsprung von sieben Wochen ins Leben. Ende Januar sollte der Junge eigentlich das Licht der Welt erblicken. Nun hat er schon sein erstes Weihnachten und Silvester hinter sich. Das Frühchen ist wohlauf und wird wohl bald das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam verlassen können.

„Er ist noch etwas trinkfaul; saugt zwar, schluckt aber noch nicht gut“, berichtet Jennifer Fiedler. Der Säugling wird daher momentan teilweise per Schlauch ernährt. „Aber es gibt jetzt keinen Grund zur Beunruhigung“, so die Mutter. Das ist vor dem Hintergrund der Umstände der Geburt am 21. Dezember durchaus bemerkenswert.

Großmutter hatte schon geträumt

Am Vortag schon deutete sich das Drama an. Großmutter Christiane Berendt hatte davon geträumt. Schmerzen in Rücken und Unterleib waren die Vorboten, auch wenn das warme Wasser in der Badewanne nicht dazu führte, dass die Wehen richtig einsetzten. Gegen Mitternacht, so Jennifer Fiedler, habe sie Rücksprache mit dem Kreißsaal in der Landeshauptstadt gehalten. Sieben Tage vorher war sie erst zum informellen Gespräch dort gewesen.

Jennifer Fiedler und Sohn Fritz sind wohlauf und werden noch im Ernst-von-Bergmann-Klinikum Potsdam betreut. Die Geburt war dramatisch auf der A 9 bei Alt Bork. Quelle: Privat

Die sofortige Aufnahme der Diabetes-Typ-1-Patientin wurde vereinbart. Doch das Drama nahm buchstäblich seinen Lauf als, als noch daheim die Fruchtblase platzte. Keine vier Minuten nach Alarmierung standen Notarzt und zwei Rettungsassistenten parat. Für sie wurde es alles andere als ein Routine-Einsatz. Denn kaum war die Autobahn erreicht, wurde den Beteiligten klar, dass Potsdam nicht mehr rechtzeitig zu erreichen ist.

Rettungswagen stoppt auf der Standspur

Am Kilometer 13,9 der A 9 stoppte der Rettungswagen also auf dem Standstreifen. „Der Doktor und die Helfer waren die ganze Zeit sehr ruhig und professionell, obwohl es für sie eine echte Ausnahmesituation gewesen ist“, sagt Jennifer Fiedler. „Zum Glück hatte ich bereits drei Geburten und konnte meine Erfahrung einbringen. Nach vier, fünf Presswehen war das Baby da“, so die 31-Jährige.

Die A 9-Anschlussstelle in Niemegk. Auf dem Weg nach Potsdam hat Fritz Fiedler aus Bad Belzig kürzlich das Licht der Welt erblickt. Quelle: René Gaffron

Vom Standstreifen, wo die Schwerlastzüge vorbeirauschten ohne eine Ahnung von der brisanten Situation im Pro-Medica-Auto mit dem blauen und orangenen Blinklicht zu haben, ging es dann in Etappen weiter.

Zum Glück sind die Wagen auch für solche Fälle ausgestattet. EKG-Überwachung, zusätzliche Beatmung wurden dann auf dem Rastplatz Zauche gleich eingeleitet. Alle zehn Minuten wurden Stopps zur Sauerstoffzufuhr eingelegt. Dazwischen wurde auch Wert auf Body-Bonding gelegt, so dass Mutter auf der Liege und Kind in engem Körperkontakt blieben.

Ankunft mit Baby nach zwei Stunden

3.45 Uhr erreichte der Rettungswagen die Geburtsstation der städtischen Klinik in Potsdam. Dort wurde der kleine Patient – 49 Zentimeter lang, 2930 Gramm schwer – aufgenommen. „Ich bin Arzt und Rettungsdienst-Mitarbeitern sehr dankbar, weil ich mich stets sicher bei ihnen gefühlt habe.“ Die erhoffte persönliche Begegnung hat noch nicht stattgefunden.

Schließung der Entbindungsstation im Ernst von Bergmann Klinikum Bad Belzig 2016. Quelle: Stefan Specht

„Geburten auf dem Weg in die Klinik kommen zwei-, dreimal im Jahr vor“, sagt Peter Ledwon. Der Gynäkologe aus Bad Belzig hat reichlich Erfahrungen in Bad Belzig und Brandenburg an der Havel gesammelt. „Der Rettungsdienst ist dann emotional sehr stark gefordert“, weiß er einzuschätzen. Insofern sei dessen Leistung sehr zu würdigen.

Kreißsaal Bad Belzig 2016 geschlossen

Zur Erinnerung: Die stationäre Geburtshilfe in Bad Belzig ist 2016 unter Federführung des ehemaligen Geschäftsführers des Ernst-von-Bergmann-Klinikums, Steffen Grebner, abgewickelt worden. Sein Argument: Die medizinischen Versorgung sei auf Grund hoher Fallzahlen in großen Häusern sei besser. Der Gefahr auf langen Anfahrtswegen wollten Mediziner aus Bad Belzig gern mit einem alternativen Modell begegnen, für das sie aber keine Zulassung erhielten.

Peter Ledwon ist Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Er plädiert für kurze Wege zur Entbindungsstation. Quelle: Rüdiger Böhme

„Bad Belzig für die Erstversorgung wäre sinnvoll“, findet auch Jennifer Fiedler, die aus Freienthal stammt. Die gelernte Friseurin hat ihre ersten beiden Kinder John (zwölf Jahre) und Jason (sieben Jahre) im Krankenhaus der Stadt zur Welt gebracht, während Emma (drei Jahre) in Brandenburg an der Havel geboren ist. Als Geburtsort des kleinen Fritz wird Alt Bork eingetragen. Die Stelle der Autobahn liegt in der Gemarkung des Zauche-Dorfes.

Matthias Schimanowski ist hauptberuflich Familienhelfer und unterstützt die Mutter bei amtlichen Angelegenheiten. Als ehrenamtlicher Bürgermeister von Brück hat er prompt den Ort lokalisiert und kümmert sich auf kurzem Dienstweg um die exklusive Eintragung in der Geburtsurkunde.

Gute Betreuung im Potsdamer Klinikum

Ausdrücklich lobt Jennifer Fiedler das Klinikum in Potsdam. Nicht nur, dass die Neonatologie fachlich bestens aufgestellt sei, sie bemüht sich auch sehr um das Wohl der Mutter. Sie hat Heiligabend ein paar Stunden und den Jahreswechsel anderthalb Tage in Bad Belzig bei ihrer Familie verbringen können. Das jüngste Mitglied kann jederzeit per Neo-Cam via Smartphone betrachtet werden.

Wichtig auch für Vater Toni Kallenbach, der ihr zu Hause den Rückhalt gibt, und so ebenfalls seinen Sprössling ansehen kann. Besuchen darf er ihn noch nicht, denn erst Mitte Januar – zum eigentlich geplanten Entbindungstermin seiner Lebensgefährtin – hat er den nötigen vollständigen Corona-Impfschutz. In Kürze soll das Familienglück dann perfekt sein.

