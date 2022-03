Potsdam

Florian Federl spricht darüber, wie man Sex simulieren kann und wie er dabei hilft, die Intimität jetzt lebensnäher zu zeigen.

Herr Federl, ist der Beruf des Intimacy-Coordinator aus dem Geist der „MeToo“-Debatten geboren, soll er Frauen in der Filmbranche vor sexuellen Belästigungen schützen?

Florian Federl: Ja, denn die Filmgewerkschaften in Amerika haben viel mehr Macht als in Europa, deshalb hat MeToo dort auch als erstes Fahrt aufgenommen. Dadurch wurde etwas beschleunigt, das ohnehin im Gange war – die Debatte schlägt sich nieder im Beruf des Intimacy-Coordinator. Es wurde klar, dass sexuelle Übergriffe keine Einzelfälle sind, sondern ein Problem des ganzen Systems darstellen.

Intimicy-Coordinator Florian Federl Quelle: Lars Gehrlein

So lange gibt es Ihren Job noch nicht…

Stimmt, erst im vergangenen Jahr habe ich die Ausbildung absolviert, gefördert von Netflix, ich war als einer von zwei Deutschen dabei. Der amerikanische Sender HBO hatte sich vor Jahren als erster selbst dazu verpflichtet, für jede intime Szene einen solchen Koordinator einzusetzen, auch Netflix sucht jetzt weltweit Leute in diesem Bereich.

Worum kümmern Sie sich als Intimacy-Coordinator?

Mein Job ist keine Aufforderung, die Sittenpolizei zu spielen. Er soll Szenen im Film ermöglichen, die sehr intim sind, und selbst für Schauspielerinnen und Schauspieler schwer darzustellen sind, weil ein persönliches Schamgefühl mitschwingt. Doch es gibt Techniken, Herangehensweisen und Hilfsmittel, die ermöglichen, dass es genau so wird, wie es sich das Team am Set vorstellt.

Klingt nach einer heiklen Aufgabe.

Man kann Sichtachsen nutzen, damit sich Lippen beim Küssen nicht berühren müssen. Der Kamerawinkel kann Kontakte vortäuschen, wo keine sind, auch beim simulierten sexuellen Verkehr. Das ist ähnlich wie bei einem Schlag, der vor der Kamera nicht wirklich stattfindet, sondern durch ein Geräusch veranschaulicht wird – unser Gehirn setzt das zusammen und nimmt den Schlag für bare Münze, genau so wie den sexuellen Akt. Wobei das Simulieren eines Kusses nicht so einfach ist, weil er oft in Nahaufnahme gefilmt wird. Da berühren sich die Lippen in der Regel meistens doch.

„Einwilligungen jederzeit zurücknehmen“

Welche Vorkehrungen treffen Sie, damit alles gelingt?

Wir versuchen, zu garantieren, dass die Schauspielenden immer genau wissen, was passieren wird. Trotzdem können sie ihr Einverständnis jederzeit am Set zurückziehen. Es ist wichtig, schon beim Casting klar zu sagen, worum es in der Rolle gehen soll, dass die Figur zum Beispiel nackt von vorne zu sehen ist. Es ist dennoch möglich, dass eine Schauspielerin beim Dreh sagt: „Ich möchte nicht, dass meine Brüste von vorne gefilmt werden“, egal aus welchen Gründen. Dann müssen wir Alternativen suchen. Vielleicht kann man von der Seite filmen, und die Regie sagt: Klar, das genügt!

Ein sensibles Feld, eigentlich müsste Ihr Job in unseren moralisch wachsamen Zeiten boomen.

Das Medienboard Berlin-Brandenburg hat ihn nun in seinen Förderkatalog aufgenommen, das heißt, wer einen Intimacy-Coordinator braucht, bekommt ihn finanziell in der Regel auch gefördert. Das Ziel ist es, dass keine intimen Szenen mehr ohne kompetente Betreuung gedreht werden, damit die psychische Gesundheit der Spielenden nicht gefährdet ist. Und unsere Arbeit spart Zeit, weil Sexszenen kompliziert sein können und Befangenheiten auslösen. Da können wir helfen. Wer Zeit spart, spart viel Geld, weil jede Filmminute teuer ist.

Herrscht Unruhe an den Sex-Drehtagen?

Das war schon immer so... Es sind nur Leute dabei, die wirklich gebraucht werden. Regie, Kamera, Ton, das reicht. Früher hat die Anspannung auch Angst mit sich gebracht, gerade bei Frauen. Es soll jetzt zur freudigen Aufregung werden, nach dem Motto: Wir kriegen das schon hin!

Gibt es ein ungeschriebenes Gesetz, dass Frauen bereit sein müssen, sich vor der Kamera auszuziehen, um gute Rollen zu kriegen?

Es gibt die Angst bei Schauspielenden, dass man keine Rollen mehr kriegt, wenn man sich nicht nackt zeigt, weil man in der Branche sonst eventuell als „schwierig“ gilt, auch wenn ich von keiner schwarzen Liste weiß. Manchmal führt das aber zu einer Entwicklung: Die Schauspielerin Emilia Clarke hatte in „Game of Thrones“ am Anfang wahnsinnig viele Nacktszenen – in späteren Staffeln hat sie das aus einer Position der Stärke heraus dann neu verhandelt, sie wollte sich nicht mehr ausziehen.

Stuntman im Filmpark Babelsberg Florian Federl, geboren 1981, wuchs auf in Würzburg, heute arbeitet er in Berlin als freiberuflicher Kampfchoreograf, Schauspieler, Dozent und Sprecher. Im vergangenen Jahr hat er eine Weiterbildung von Netflix zum „Intimicy-Coordinator“ absolviert. Zunächst studierte Federl in Würzburg auf Hauptschullehramt, dann absolvierte er ein Schauspielstudium an der Akademie für darstellende Kunst in Ulm. Es folgten Theaterengagements in Ulm, Marburg, Bamberg und Darmstadt. Auch als Stuntman im Filmpark Babelsberg hat er gearbeitet. Als erster hatte sich der amerikanische Sender HBO vor Jahren freiwillig dazu verpflichtet, jeden Dreh einer Nackt- oder Sexszene mit einem Intimicy-Coordinator zu begleiten. Nun sucht auch der Streamingdienst Netflix weltweit Leute für diese Position.

Welche technischen Hilfsmittel gibt es für simulierten Sex im Film?

Man greift beispielsweise zur Intimitätsbekleidung – das kann ein Beutel sein, der den Penis und Hoden umschließt, die sind dann weggepackt, doch man sieht von der Seite und von hinten immer noch nackt aus. Manchmal steckt man Yogamatten zwischen die Genitalien, damit sie nicht aneinander reiben. Oder Frauen nehmen einen kleinen, nicht ganz aufgepumpten Yogaball, um das Wippen zu simulieren, wenn sie beim Sex auf dem Mann sitzen. Wenn sie unter der Decke sind, kann es sein, dass sie halb bekleidet sind. Was wir nicht sehen, ziehen wir an.

Illusionskunst, die ins freizügige 21. Jahrhundert passt.

Ja, der Job hat Zukunft. Dieses Jahr dreht Netflix vermutlich zehn deutsche Serien, in denen Sexszenen vorkommen könnten, die wir eventuell betreuen. Eine positive Folge unserer Arbeit ist zudem, dass Sexualität näher an die Wirklichkeit rutscht. Frauen haben auch mal ihre Tage, oder Männer und Frauen wollen aus anderen Gründen keinen Geschlechtsverkehr. Oder es geht um die Frage, wie verhütet wird. Das war alles bisher kaum ein Thema.

„Früher gab es keine Regeln für Sexszenen“

Wie war das früher mit den Sex-Szenen, in Zeiten vor den Intimacy-Coordinators?

Es war ein Glücksspiel. Es gab keine Regeln. Wenn es gut lief für die Frauen, sind sie auf Regie und Schauspieler getroffen, die ein Händchen dafür hatten. Aber es gibt auch berühmte Beispiele, wo es furchtbar schief gegangen ist, wie in „Der letzte Tango von Paris“ mit Marlon Brando und Maria Schrader aus dem Jahr 1972. Dort wurde eine Szene mit simulierter sexueller Gewalt gedreht, die am Set zu einer echten Vergewaltigung entgleist ist.

Hat sich eigentlich bestätigt, dass Filme mit erotischen Szenen mehr Erfolg beim Publikum haben?

Die genauen Zahlen kenne ich nicht, aber wenn die großen Streamingdienste sich dazu entschließen, jetzt immer mehr Sex-Szenen in ihre Filme und Serien einzubauen, dann werden sie nicht nur erzählerische, sondern auch kommerzielle Gründe dafür haben (lacht).

Von Lars Grote