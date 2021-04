Stahnsdorf

Auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf (Brandenburg) fühlt sich die Epoche der Zwanziger und Dreißiger Jahre nicht weit entfernt an. Hier sind zwar Menschen mehr als 100 Jahre lang beerdigt worden, doch es stechen expressionistische Gräber und prominente Verstorbene aus der Filmwelt heraus.

Exklusive Einblicke auf das Set

Da reicht ein Oldtimer mit Speichenrädern und Kugelleuchten, schon fühlt man sich in die Zeit versetzt, in der auch „Babylon Berlin“ spielt. Die historische Krimiserie um den Ermittler Gereon Rath geht nun in die vierte Staffel, seit März laufen die Dreharbeiten, die laut Produktionsfirma bis zum September andauern sollen. Am Dienstag und Mittwoch wurde auch auf dem Südwestkirchhof in Stahnsdorf gedreht.

Einer der Crew-Trucks ist für die Darstellerin Meret Becker, die „Esther Kasabian“ spielt. Quelle: Peter Degener

Der Inhalt der Szenen ist geheim, doch wir durften einen Blick auf das Set werfen. In der Bahnhofstraße vor dem Friedhof reihen sich am Mittwochmorgen die Trucks der Produktion. „Esther Kasabian“ steht auf der Tür eines Wohnwagens, „Armenier“ auf einer anderen. Die Namen gehören zu den Rollen – zu Meret Becker, die in der Serie eine Schauspieldiva spielt, und zu ihrem Serien-Gatten, dem Armenier. Er ist ein Unterweltboss, verkörpert von Mišel Matičević.

Noch sind keine Schauspieler vor Ort, es laufen aber schon Vorbereitungen für den Dreh. Zwei schwarze Oldtimer stehen vor dem Haupteingang zum Friedhof. Einer wird gerade von einem Hänger abgeladen. Die Crew lässt den Motor des 90 Jahre alten Autos warmlaufen, es stinkt nach Benzin.

Der 90 Jahre alt Ford Model A ist als Taxi im Einsatz. Quelle: Peter Degener

Was wohl an diesem Tag gedreht wird? Der eine Wagen wurde am Vortag schon als Polizeiauto eingesetzt, der andere ist durch seine schwarz-weiße Markierung als Taxi erkennbar. Bekannt ist, dass die vierte Staffel der Serie sich an der Handlung des Romans „Goldstein“ von Volker Kutscher orientiert, dem dritten seiner insgesamt acht Bücher über den Ermittler Gereon Rath.

Ein US-Gangsterboss besucht Berlin während der Weltwirtschaftskrise

Die Handlung spielt im Jahr 1931, als sich die Weltwirtschaftskrise verschärft und auf Berlins Straßen Kommunisten und Nationalsozialisten gewalttätig aufeinandertreffen. Hinzu kommen Machtkämpfe in der Unterwelt. Gereon Rath soll im Roman den Banditen Abraham Goldstein beschatten – ein amerikanischer Gangster, der die Reichshauptstadt besucht. Doch auch in den Reihen der Polizei selbst gibt es kriminelle Machenschaften.

Hier kommt der Stahnsdorfer Friedhof ins Spiel, denn was dessen Besucher nicht ahnen: Das Gebäude der Friedhofsverwaltung aus dem Jahr 1931 hat sich im Inneren im Original erhalten und eignet sich hervorragend als Drehort. Wer den Bau betritt, findet sich in einer hölzernen Halle mit einem verglasten Oberlicht wieder. Es könnte die Schalterhalle einer alten Bank sein – oder ein Polizeirevier.

Das Gebäude der Friedhofsverwaltung ist besonderer Drehort

Hinter der Theke sind Berliner Stadtpläne mit den Grenzen der Polizeiabschnitte aufgehängt und wuchtige Karteikästen aufgestellt. Im Nebenraum stehen schwere Schreibmaschinen und Aschenbecher auf spärlich erleuchteten Tischen. Gerade entfernen Mitarbeiter der Produktion die rot-weißen Abstandsstreifen, die im Laufe der Corona-Pandemie auf das Parkett geklebt wurden. Im Polizeirevier herrscht 1931 vermutlich Gedränge. Immerhin wurde das Büro von Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt von der Produktionsfirma X-Filme verschont.

Der Chef der Mordinspektion liegt wirklich in Stahnsdorf begraben

Ihlefeldt freut sich über den Auftritt seines Friedhofs als Motiv in der Serie, hält sich aber bedeckt. Nur eine Sache verrät er: Während die Serie erstmals bei ihm gedreht wird, sind die Fans von Babylon Berlin schon längst auf den Südwestkirchhof aufmerksam geworden.

Denn nur wenige Schritte von Ihlefeldts Büro entfernt liegt das Vorbild für eine wichtige Figur der Serie begraben: der Polizist Ernst Gennat (1880-1939). „Heute würde man Ernst Gennat einen Profiler nennen. Das war einer der begabtesten Kriminalkommissare dieser Zeit. Er hat die erste richtige Mordkommission in Berlin gegründet, sicherte die Spuren an den Tatorten professionell und hatte dadurch eine enorme Aufklärungsquote“, weiß Ihelfeldt. Im Volksmund hieß Gennat auch „der Buddha“, weil er so groß und stämmig gewesen sei. Das drückt sich auch in dem enormen Grabstein aus, sagt Ihlefeldt.

Friedhofsverwalter Olaf Ihlefeldt am Grab von Ernst Gennat. Außerdem Bilder des expressionistischen Erbbegräbnisses für die Familie Wissinger von Max Taut Quelle: Peter Degener

In der Serie Babylon Berlin spielt Ernst Gennat eine wichtige Rolle als Leiter der Mordinspektion und Vorgesetzter von Ermittler Gereon Rath. „Als er in der Serie präsent war, kamen viele Filmfans hierher, um sein Grab zu besuchen“, sagt Ihlefeldt. Es gäbe auch noch weitere prominente Berliner, die auf dem Südwestkirchhof beerdigt wurden und in der historischen Serie auftauchen könnten – etwa der „Wahrsager“ Erik Jan Hanussen, der als Scharlatan eine Berühmtheit der Weimarer Republik war und kurz nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten von diesen ermordet wurde. „Der würde genau in die Serie hineinpassen mit seiner speziellen Geschichte“, findet Ihlefeldt.

Nächster Dreh auf dem Friedhof steht schon fest: „Souls“

Während Babylon Berlin am Donnerstag schon wieder Kameras und Requisiten eingepackt hat, beginnt nahtlos die nächste Filmproduktion an gleicher Stelle. Die Sky-Serie „Souls“ wird auf dem Friedhof sicherlich passende Drehmotive finden – hier geht es um Wiedergeburt und Seelenwanderung.

Von Peter Degener