Baumstriezel selber backen – so geht's

Dresden

Stollen war gestern, jetzt kommt der Striezel! Zwar meint der Striezel im „Striezelmarkt“ den Stollen, aber wer keine Lust auf Rosinen hat, braucht eine Alternative. Wie wär’s mit einer Rolle zimtig-zuckrigem Baumstriezel? Während das Rezept auch Backanfängern taugen dürfte, macht die Süßspeise optisch ordentlich was her. So geht’s.

Zutatenliste: Das brauchen Sie für einen Baumstriezel 200 ml Milch 515 g Weizenmehl 1 Päckchen Trockenhefe 165 g Zucker 2 Päckchen Vanillezucker 1 Prise Salz 2 Eier 110 g Butter 3 Teelöffel Zimt 1 Nudelholz und Backpapier

Als Erstes ist der Hefeteig dran. Hierzu erwärmen Sie die Milch und mischen 500 Gramm Mehl mit der Trockenhefe und geben anschließend Zucker, Vanillezucker, Salz und die Eier hinzu. Zusammen mit der Milch verkneten sie alle Zutaten für fünf Minuten zu einer glatten Masse. Mit einem feuchten Geschirrtuch abgedeckt darf der Striezelteig nun 45 Minuten lang gehen. Besonders gut klappt das im Ofen, vorgewärmt auf 30 bis 40 Grad.

Nun können Sie den Teig mit ein wenig Mehl noch einmal mit den Händen zu einer Kugel kneten. Diese wird in zwei Hälften geteilt und der Ofen schon einmal auf 200 Grad Ober- und Unterhitze beziehungsweise 180 Grad Umluft vorgeheizt. Anschließend rollen Sie die erste Teighälfte mit einem Nudelholz auf ein Maß von etwa 20 mal 50 Zentimeter aus.

Jetzt kommt die Bastelarbeit: Schneiden Sie den Teig in zwei Zentimeter breite Streifen und wickeln Sie Ihr Nudelholz mit einem Bogen Backpapier ein. An den Griffen wird das Papier etwas verdreht. Nun bepinseln Sie das Papier mit ein wenig Butter, damit der Striezel am Ende leicht vom Nudelholz zu lösen ist.

Jetzt legen Sie das Nudelholz auf die Auflaufform und wickeln die Teigstreifen so darum, dass sie sich ein wenig überlappen. Damit der Striezel zusammenhält, drücken Sie die Enden der Streifen fest aneinander. Für die weihnachtliche Süße bestreichen Sie ihn mit zerlassener Butter und bestreuen ihn mit der Zucker-Zimt-Mischung.

Nun kommt der Striezel für zehn Minuten in den Ofen. Anschließend drehen Sie die Teigrolle auf die andere Seite und backen sie noch einmal so lange. Bevor der Moment der Wahrheit kommt, muss der Striezel fünf Minuten erkalten. Danach ziehen Sie das Nudelholz vorsichtig heraus und entfernen dann das Backpapier. Übrig bleibt ein frischer, selbst gemachter Baumstriezel – und das ganz ohne Striezelmarkt!

Von Laura Catoni