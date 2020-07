Schönefeld

Eigentlich, so dachte Maximilian Schulze Brockhausen, könne an seinem Konzept nicht viel schief gehen: Live-Konzerte im Autokino, das war in der Coronakrise vielfach erprobt, erfolgreich und überzeugend. Quer durch die Republik finden seit Monaten von Hamburg über Hannover bis Ingolstadt und Karlsruhe Konzerte in Autokinos statt, teilweise vor immenser Fahrzeug-Kulisse. Die Menschen sitzen in geschlossenen Autos, die Ansteckungsgefahr scheint gering.

Schulze Brockhausen, DJ und Veranstalter aus Berlin, wollte das auch den Berlinern und Brandenburgern bieten und mietete sich deshalb schon mitten in der Corona-Zeit in das ungenutzte Autokino in Schönefeld ein. Gemeinsam mit einem Geschäftspartner plante er eine eigene Reihe mit Künstlern wie Sido, Nena, dem Rapper Alligatoah oder dem DJ-Duo Gestört aber Geil. Doch ob die verbleibenden Konzerte ab diesem Wochenende tatsächlich wie geplant stattfinden werden, muss nun das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entscheiden.

Land will nur 1000 Menschen im Autokino zulassen

Denn die Genehmigungsbehörden sehen ein Problem: Autokino-Konzerte, wie Maximilian Schulze Brockhausen sie plant, gelten in Brandenburg als Großveranstaltungen. Und die sind nur für bis zu 1000 Teilnehmer erlaubt.

Brandenburg ist mit Autokinos schon seit Beginn der Corona-Pandemie anders umgegangen als die meisten Bundesländer. Während in Nordrhein-Westfalen etwa Autokinos von Beginn an von allen Einschränkungen ausgenommen waren, fielen sie in Brandenburg wie normale Kinos in die Eindämmungsverordnung. Die wurde aber am 9. Mai in Brandenburg so weit gelockert, dass der Kinobetrieb wieder aufgenommen werden durfte. Da für Schulze Brockhausen Autos als abgeschlossene Einheit gelten, ging er davon aus, dass nur die Kontaktbeschränkungen innerhalb der Autos für die Genehmigung eine Rolle spielen würden. „Wir hatten mit 900 Autos geplant, und dadurch, dass die Kontaktbeschränkungen gelockert wurden, gingen wir davon aus, dass die Autos auch voll sein können“, sagt er.

Kalkulation auf den Kopf gestellt

Entsprechend sei mit rund 2500 Menschen pro Konzert kalkuliert worden – was unter anderem die Anschaffung einer 210 Quadratmeter großen LED-Leinwand rechtfertigte. Bei einer ersten Reihe im Juni mit Bands wie Revolverheld ging die Rechnung auch auf. Anfang Juli wurde Maximilian Schulze Brockhausen aber benachrichtigt, dass künftig auch Autokinos unter die Großveranstaltungsverordnung des Landes fallen werden. Das hieß: Nicht mehr 900 Fahrzeuge dürfen auf den Platz, sondern maximal 1000 Menschen einschließlich Künstler, Security, Personal.

„Das hat die Kalkulation auf den Kopf gestellt“, sagt Schulze Brockhausen. „Hätten wir die Vorgabe von Anfang an gehabt, dann hätten wir das ganze Projekt womöglich gar nicht gemacht. Zumindest hätten wir es ganz anders geplant. Jetzt wird im laufenden Prozess die Kapazität auf ein Drittel reduziert, damit kann kein Betrieb überleben.“

Oberverwaltungsgericht will wohl Mittwoch entscheiden

In den vergangenen Tagen wurde es deshalb hektisch rund ums Autokino. Den Vorverkauf für die meisten der anstehenden Konzerte haben die Veranstalter eingestellt: Sie gelten als ausverkauft, weil bei allen – bis auf Pietro Lombardi – schon mehr als 900 Tickets weg sind. Bereits geplante Termine für August, etwa ein Konzert mit dem Deutschen Symphonie Orchester, wurden ganz abgesagt. Und ob das Alligatoah-Konzert am Freitag stattfindet, ist aktuell ungewiss.

Die Veranstalter haben zwar Klage beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingereicht, das eine Entscheidung für Mitte der Woche angekündigt hat. Die Frage sei aber, ob man so lange mit der Absage warten könne, sagt Schulze Brockhausen. „Wir brauchen für eine Absage aber einen gewissen Vorlauf. Wenn das Gericht am Mittwoch entscheidet, dass das Konzert nicht stattfinden kann, könnte es für eine ordentliche Absage zu spät sein.“

