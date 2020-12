Brandenburgerin schreibt Brandbrief an Gesundheitsminister Spahn 

Neuruppin

Weil man ihr in ihrer Stamm-Apotheke keine kostenlosen FFP2-Masken aushändigen wollte, hat eine Brandenburgerin jetzt einen Brandbrief an Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) geschrieben.

„Das mit den drei gratis FFP2-Masken hat leider nicht richtig funktioniert“, schreibt Susanne Müller* in einem per E-Mail verschickten Brief. „Leute mit chronischen Vorerkrankungen erhalten keine Masken, weil die Apotheker diese nur ausgeben, wenn die Erkrankung auf einer Liste geführt ist“, heißt es weiter. Dies sei höchstgradig unfair, findet sie.

„Wenn ich mich mit Covid-19 infiziere, sterbe ich“

„Wieso hat ein Patient mit Diabetes – eine Krankheit, die nichts mit der Lungenfunktion zu tun hat – Anspruch auf das Set kostenfreier FFP2-Masken, aber jemand mit chronischer Schuppenflechte wie ich nicht, Herr Spahn?“, fragt die Brandbriefautorin.

Im Gespräch erklärt die 38-Jährige, dass sie seit ihrer Geburt an der chronischen Autoimmunkrankheit, bei der sich die Haut immer wieder entzündet, leide. Durch die tägliche Einnahme von starken Medikamenten sei ihr Immunsystem geschwächt. „Wenn ich mich mit Covid-19 infiziere, sterbe ich“, sagt Susanne Müller.

Anspruchsberechtigt sind Menschen über 60 Jahren und Risikogruppen

Trotzdem wird ihre Krankheit nicht auf der Liste geführt, die das Bundesgesundheitsministerium in der vergangenen Woche an die Apotheken verschickt hat.

Das Dokument führt neben allen Menschen über 60 Jahren diejenigen Personengruppen mit Vorerkrankungen auf, die nach der geltenden Corona-Schutzverordnung als sogenannte Risikopatienten Anspruch auf ein Dreier-Set an kostenfreien FFP2-Masken haben.

Als Risikopatienten anerkannt werden Menschen:

mit chronisch obstruktiver Lungenerkrankung COPD oder Asthma

mit chronischer Herzinsuffizienz

mit starker chronischer Niereninsuffizienz

mit Demenz oder nach einem Schlaganfall

mit Diabetes mellitus Typ 2

mit aktiver, fortschreitender oder metastasierter Krebserkrankung oder stattfindender Chemo- oder Radiotherapie

nach einer Organ- oder Stammzellentransplantation

mit Trisomie 21 oder

Frauen in einer Risikoschwangerschaft.

FFP2-Masken bieten mehr Schutz

„Ich bin der Meinung, dass diese Liste unvollständig ist“, sagt die Brandbriefautorin. Generell sollten Menschen mit chronischen Leiden Anspruch auf die von der Bundesregierung gesponserten FFP2-Masken haben.

Die Masken können zwar eine Infektion mit dem Coronavirus nicht verhindern, das Risiko im Vergleich zu herkömmlichen Mund-Nasen-Bedeckungen aber erheblich mindern.

„Es geht mir persönlich gar nicht ums Geld, sondern um die Anerkennung, dass Menschen mit chronischen Krankheiten in der Pandemie einen besonderen Schutz verdienen“, sagt Susanne Müller.

Apotheker: Masken-Abgabe großzügig

Der Pharmazeut Christoph Sommerfeld kann den Unmut der Frau verstehen. Sommerfeld leitet in Neuruppin ( Brandenburg) mehrere Apotheken, darunter die Neue Apotheke im Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz). Dort soll die Brandbriefautorin mit ihrem Maskenwunsch abgewiesen worden sein.

„Im Grundsatz sind wir Apotheker angehalten, uns bei der kostenfreien Vergabe der FFP2-Masken an die Liste der Anspruchsberechtigten zu halten“, sagt Christoph Sommerfeld.

Er habe seine Mitarbeiter angewiesen, Anfragen möglichst kulant zu behandeln. „Wenn jemand glaubhaft schildert, dass er oder sie chronisch krank ist, geben wir ihm oder ihr auch die Masken“, sagt Sommerfeld. Sollte es im Fall von Frau Müller anders gewesen sein, bitte er dies zu entschuldigen.

Frau Müller soll ihre Masken bekommen

„Unsere Mitarbeiter müssen täglich hunderte FFP2-Masken verteilen und Anliegen prüfen, dass da schon mal ein Fehler passieren kann.“ Die Frau könne in den nächsten Tagen – dann wird der Materialnachschub erwartet – gern wieder in die Neue Apotheke im Reiz kommen und das Set an FFP2-Masken bekommen, verspricht Sommerfeld.

Darüber hinaus verstehe er auch das Anliegen von Susanne Müller, den Bundesgesundheitsminister zur Ausweitung der Liste der Anspruchsberechtigten zu bewegen. Denn: Die derzeitige kostenfreie FFP2-Masken-Regelung gilt nur noch bis zum 6. Januar.

Mehr FFP2-Schutzmasken ab 6. Januar

Danach erhalten die Berechtigten zwei Coupons für jeweils sechs Masken von ihren Krankenkassen oder ihrer privaten Krankenversicherung. Die Coupons können in zwei definierten Zeiträumen im neuen Jahr in den Apotheken eingelöst werden. Pro Coupon wird laut Bundesgesundheitsministerium ein Eigenanteil von 2 Euro fällig. Einen Coupon bekommt aber nur, wer auf der Liste steht.

*Name von der Redaktion auf Wunsch geändert

