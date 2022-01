Hannover/Berlin

Die Autobahnfahrt eines tschechischen Multimillionärs in seinem Bugatti Chiron auf der A2 erhitzt die Gemüter. Ein Internetvideo zeigt den 58 Jahre alten Radim Passer, wie er mit bis zu 417km/h von Berlin Richtung Hannover durch Ostdeutschland rast. Es gilt zwar kein Tempolimit, riskant ist das Manöver dennoch. Wir haben den ADAC und die Polizei gefragt, welche technischen und rechtlichen Grenzen es gibt – und ob der Autofanatiker, der in der Beschreibung zum Video selbst von einer „Testfahrt“ schreibt, illegal handelte.

Ist das Spitzentempo erlaubt?

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) kennt keine generelle Obergrenze auf deutschen Autobahnen. Es gilt nur Paragraf 1, der „ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“ verlangt. Außerdem erfüllt der Bugatti alle Zulassungskriterien. Die Polizei Magdeburg teilt mit: „Unter der ständigen Vorsicht und gegenseitigen Rücksichtnahme bei der Teilnahme am Straßenverkehr ist somit diese Fahrt gestattet.“ Der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt bezeichnet Passers Fahrt dennoch als „absolut nicht zu verantworten“. Juristisch sei zu überlegen, ob das Ganze als illegales Straßenrennen eingestuft werden könnte.

Wie sind Bremsweg und Reaktionszeit?

Laut ADAC hat der Chiron bei 417 km/h einen reinen Bremsweg von 1,7 Kilometern, wenn der Fahrer gewöhnlich bremst. Kommt eine Schrecksekunde dazu, sind es sogar knapp 1900 Meter. Das wäre viel zu lang, wenn plötzlich vor Passer ein anderes Auto ausschert. „Bei einer Vollbremsung würde sich die Strecke theoretisch halbieren“, sagt Birgit Blaich-Niehaus, Leiterin Verkehr, Technik & Umwelt – macht bei einer Schrecksekunde aber immer noch fast einen Kilometer bis zum Stillstand. Laut Bugatti greift die Bremsanlage des Chiron allerdings so gut zu, dass der Wagen bei Tempo 400 schon nach 491 Metern steht – das wäre dennoch fast ein halber Kilometer. „Wichtig ist, dass sich bei über 100 km/h bei einem Crash die Überlebenschance extrem minimiert“, mahnt Blaich-Niehaus deshalb. „Auf Autobahnen existiert kein Auslauf wie auf einer Rennstrecke.“

Sind hochmotorisierte Autos nicht gedrosselt?

Eine grundsätzliche Tempodrosselung der Hersteller gibt es nicht. Viele Autohersteller regeln ihre Fahrzeuge dennoch als freiwillige Selbstbeschränkung bei gewissen Geschwindigkeiten ab. Eine gängige Marke sind dabei 250 Stundenkilometer. Mitunter lässt sich die Grenze aber ab Werk schon abschalten. Außerdem: Der Bugatti Chiron ist sogar abgeregelt – bei 420km/h. Technisch wären wohl sogar rund 460 km/h drin.

Mit Tempo 417 schießt Radim Passer in seinem Bugatti Chiron sogar spielend an einem gelben Porsche vorbei. Quelle: Radim Passer/Youtube (Screenshot)

Welche Risiken drohen, wenn mich ein Auto mit Tempo 400 überholt?

Jeder kennt die leichte Druckwelle auf der Autobahn, wenn ein schneller Wagen mit 200 oder 250 Stundenkilometern an einem vorbeizieht. Die Wucht bei fast Tempo 420 ist dagegen nur zu erahnen. Auch der ADAC kann nicht beantworten, ob kleinere Autos davon ins Trudeln oder Motorradfahrende ins Schlingern geraten könnten. Laut Polizei ist das pure Vorbeibrausen des Bugatti allerdings kein Grund, den Notruf zu wählen. Es muss erst eine Gefährdung oder eine Notsituation vorliegen.

Hätte Passer bei einem Unfall Mitschuld?

Auf Deutschlands Autobahnen gilt zwar kein generelles Tempolimit, allerdings haben alle Verkehrsteilnehmer ihrer Fahrweise der Witterung und dem Fahrbahnzustand anzupassen. Außerdem gilt eine Richtgeschwindigkeit von 130km/h. Kommt es bei höheren Geschwindigkeiten zu Unfällen, wird dem Raser automatisch eine Teilschuld gegeben. „Auch wenn dieser selbst keinen Fehler begangen hat“, betont Birgit Blaich-Niehaus vom ADAC. Bei Passers 417 Stundenkilometern sei dann sowieso die Frage erlaubt, „ob auch Verstöße gegen Paragraf 1 oder 3 der Straßenverkehrsordnung vorliegen“.

In Paragraf 1 der StVO heißt es: „Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Wer am Verkehr teilnimmt, hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.“

In Paragraf 3 ist geregelt: „Wer ein Fahrzeug führt, darf nur so schnell fahren, dass das Fahrzeug ständig beherrscht wird. Die Geschwindigkeit ist insbesondere den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetterverhältnissen sowie den persönlichen Fähigkeiten und den Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen ... Es darf nur so schnell gefahren werden, dass innerhalb der übersehbaren Strecke gehalten werden kann.“

Von Peer Hellerling