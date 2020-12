Chemiepark Leuna nach Teslas Giga-Fabrik Deutschlands größte Baustelle

Leuna

Wenn Christof Günther über die Zukunft von Leuna ( Saalekreis in Sachsen-Anhalt) spricht, fallen Worte wie Bioeconomy, nachwachsende Rohstoffe oder grüne Chemie. „Wie sich die Zeiten gewandelt haben“, sinniert der Chef der Infra-Leuna GmbH. In der Tat. Leuna stand zum Ende der DDR für harte Arbeit, Gestank und dreckige Luft. Und in der Zeit nach der Wende für Jobabbau, Existenzsorgen und marode Anlagen.

Ein Blick aus Günthers Bürofenster im hellen Empfangsgebäude mit der Aufschrift „ Leuna-Werke“ zeigt, dass sich da vieles in den vergangenen Jahrzehnten gewandelt hat. Man schaut auf ein weitläufiges Gelände mit glänzenden Rohrbrücken, asphaltierten Straßen, Güterzügen und viel Grün zwischen den einzelnen Chemiebetrieben, die sich auf dem Areal angesiedelt haben. Darunter Firmen von BASF, Linde, Leuna-Harze, Domo und natürlich Total.

Der Neubau der Raffinerie brachte Hoffnung zurück

Mit der Total-Raffinerie in Leuna, die neu errichtet wurde, kehrte in den 1990er-Jahren die Hoffnung für eine ganze Region zurück. Der von den Franzosen (damals noch Elf) errichtete Anlagenkomplex ist mit einer Unmenge Lichter bestückt, die nachts bis weit hin zu sehen sind, und gilt als Sinnbild für den Aufbruch in Mitteldeutschland. Die Raffinerie liefert nicht nur Diesel, Benzin und andere Kraftstoffe, sondern auch Flüssiggas, Naphtha und Destillate für die chemische Industrie – Voraussetzung dafür, dass sich neue Chemiebetriebe ansiedeln konnten.

Die alte Raffinerie wurde nach und nach zurückgebaut. Die Flächen galten lange Zeit als die stille Reserve im Chemiepark, falls ein großer Investor kommen sollte, der ordentlich Platz braucht. Der Infra-Leuna-Chef zeigt auf einen Lageplan. „Mit Topas und der Bioraffinerie sind in diesem Jahr zwei Großinvestoren gekommen. Damit ist das alte Raffineriegelände fast komplett belegt. Etwa 40 Hektar stehen an unserem Chemiestandort jetzt noch für Neuansiedlungen zur Verfügung.“

Topas und finnischer UPM-Konzern siedeln sich an

Topas ist eine Tochter der japanischen Polyplastics-Gruppe – ein weltweit agierender Hersteller von Kunststoffgranulat. Das Granulat wird Günther zufolge als Komponente in vielen Anwendungen in der Optik, Medizintechnik und Medizindiagnostik verwendet. „Und es ist leicht zu recyceln.“ Die Bioraffinerie baut der finnische Konzern UPM, einer der weltweit führenden Hersteller von Papier-, Zellstoff- und Holzprodukten.

Als Sechser im Lotto bezeichnet Günther die UPM-Investition. Zum einen weil sich eine Reihe von Chemieregionen in Europa um die Ansiedlung bemüht haben – Leuna sich aber letztlich dank guten Standortbedingungen durchsetzen konnte. Und zum anderen, weil damit der Schritt hin zu einer neuen Ära erfolgt.

Größte Einzelinvestition seit Gründung von Infra-Leuna

Nein, damit staple er keineswegs zu hoch, sagt der Chef von rund 750 Mitarbeitern, die im Chemiepark die Infrastruktur wie Wasser, Energie oder Straßen vorhalten. Werden derzeit noch die Leunaer Chemieprodukte aus fossilen Rohstoffen wie Öl oder Erdgas hergestellt, wollen die Finnen in Leuna Laubholz – vor allem Buche – verarbeiten, um daraus Grundstoffe für die Herstellung von Kosmetika, Waschmitteln sowie Gummi-Anwendungen zu gewinnen. Mit 550 Millionen Euro ist das die größte Einzelinvestition seit Gründung von Infra-Leuna.

„Anders als viele nachwachsende Rohstoffe steht Holz nicht in Konkurrenz zur Lebensmittelproduktion. Als Grundlage für eine wirklich nachhaltige Chemieindustrie ist es deshalb sehr geeignet.“ Leuna, so die Hoffnung, könnte ein Bio-Economy-Hub werden, also ein Zentrum für diesen jungen Zweig der Bioökonomie. Zum Engagement der Finnen kommt das weiterer Firmen. Günther nennt unter anderem das Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotechnologische Prozesse (CBP). Damit habe man einen „hervorragenden Player“ aus der Forschung in Leuna, der ebenfalls in diesem Jahr sein Engagement am Standort erweitert hat.

Chemiepark punktete mit preiswerter Energieversorgung

Die Umstellung auf neue Rohstoffe komme vielen in Leuna ansässigen Unternehmen in ihrem Bestreben entgegen, umweltverträglicher zu produzieren. „Mit den von UPM produzierten Grundstoffen lassen sich vielfältigste Kunststoffe biobasiert herstellen“, sagt der engagierte Chemieexperte. Das gelte natürlich auch für Anwendungen wie Sportschuhe, Textilien, Verpackungen und vieles mehr.

Eine Voraussetzung im Poker um Investoren wie UPM oder Topas ist sichere und bezahlbare Energieversorgung. „Die chemische Industrie zählt zu den energieintensivsten überhaupt. Zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Leuna haben wir uns deshalb entschieden, unsere Kraftwerksanlagen zu modernisieren und zu erweitern“, so Günther. So entsteht eine neue Gas- und Dampfturbine. Bereits heute unterstützt Infra-Leuna mit ihren Kraftwerken die Netzstabilität in der Region. Mit den neuen Turbinen könne man noch flexibler reagieren, also schnell Ersatz schaffen, wenn Strom aus erneuerbaren Energien in nicht ausreichendem Maße anfällt. Umgekehrt kann die eigene Erzeugung bei höherem Aufkommen schnell gedrosselt werden, was ebenfalls Kosten spart. 145 Millionen Euro investiert Leuna in die neue Turbine.

Chemiepark-Chef ist mit weiteren Investoren im Gespräch

Dabei bleibe es nicht. Auch andere Firmen wie zum Beispiel Leuna-Harze bauen derzeit ihr Engagement im Chemiepark aus. „Wir reden insgesamt von 1,3 Milliarden Euro für Vorhaben, die aktuell auf den Weg gebracht wurden“, so Günther. Damit sei der Chemiepark die größte Baustelle nach Tesla in Deutschland. Im brandenburgischen Grünheide will Firmenchef Elon Musk in den nächsten Jahren bis zu vier Milliarden Euro in eine neue Fabrik für Elektroautos investieren.

Ob Leuna in den nächsten Jahren weitere Groß-Investoren überzeugen kann? Der Chef der Infrastrukturgesellschaft zeigt sich zuversichtlich: „Die Voraussetzungen bei uns sind gut.“ Mit einigen Firmen, verrät er, sei er bereits im Gespräch.

Von Andreas Dunte