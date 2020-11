Corona-Blues am Fichtelberg und Rennsteig: Fällt die Skisaison aus? 

Leipzig

In den höheren Lagen des Erzgebirges und auf dem Brocken hat es bereits erste Schneefälle gegeben. Die kühlen Temperaturen machen Hoffnung auf gute Wintersportbedingungen. Doch der Verlauf der kommenden Wintersaison wird nicht nur durch die Wetterlage, sondern wesentlich vom Fortgang der Corona-Krise geprägt sein, wie eine Umfrage im Erzgebirge, Harz und Thüringer Wald ergab.

Erzgebirge : Für viele ist es fünf vor Zwölf

Im Erzgebirgskreis sind die Infizierten-Fallzahlen vergleichsweise hoch. Um so besorgter schaut man auf die kommenden Wochen: „ Weihnachten ist für unsere Region eine wichtige Reisezeit. Das Erzgebirge ist das Weihnachtsland, wo Traditionen und Bräuche einen sehr hohen Stellenwert haben und tausende von Besuchern anziehen“, sagt Claudi Brödner vom Tourismusverband Erzgebirge. Da das Beherbergungsverbot bis zum 20. Dezember verlängert wurde, rechne man in diesem Dezember mit einem Kompletteinbruch bei den Übernachtungen.

Brödner spricht von einer noch nie dagewesenen Situation für den „Tourismus als wichtigen Wirtschaftsfaktor in der Region“. Im Kreis würden etwa 24.000 Menschen durch den Tourismus ihren Lebensunterhalt bestreiten. Mit Sorge blicke man in die Zukunft. Es gehöre schon viel Phantasie dazu, um an ein frühes Ende der Einschränkungen zu glauben, meint Matthias Lißke, Chef der Wirtschaftsförderung Erzgebirge. Er sehe so schnell noch keinen Skifahrer in Oberwiesenthal, Eibenstock oder Carlsfeld. Die Schließung von Gaststätten und Hotels hätten weitreichende Folgen – nicht nur für den Wintersport, sondern für das Weihnachtsland generell.

„ Weihnachten bedeutet für viele Unternehmen der Region das Geschäft schlechthin“, so Lißke. Für viele Firmen, insbesondere den erzgebirgischen Kunsthandwerkern sei es fünf vor Zwölf. Zugleich äußerte er die Hoffnung, dass „die Erzgebirger sich auch dieses Mal kreativ über Wasser halten“. Das hätten sie in der Vergangenheit immer wieder bewiesen.

Thüringer Wald : Hoffen auf Januar

Schnee sei in den Skigebieten im Thüringer Wald rund um den Rennsteig in den letzten Tagen noch keiner gefallen, aber der kündige sich für die kommende Woche an, sagt Stefan Ebert, Verantwortlicher für Wintertourismus beim Regionalverbund Thüringer Wald. Gebannt schaue man nach Erfurt und die angekündigte Verordnung: „Es ist davon auszugehen, dass die Schließung von Freizeiteinrichtungen und damit auch der Liftanlagen bis Ende Dezember, möglicherweise bis Anfang Januar verlängert wird“, so Ebert.

Für die Touristen aber auch für die Gastronomie entlang der Loipen wäre das fatal. „Im Thüringer Wald locken fast 40 Liftanlagen mit Pisten unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade die Alpinskifahrer. Vor allem die großen Anlagen in Heubach, Schmiedefeld, Oberhof und Steinach sind in der Lage, bei entsprechenden Minusgraden Kunstschnee zu produzieren.“ Zahlreiche Gastwirte versuchten sich zu retten, in dem sie Essen zum Mitnehmen anbieten. Auch gibt es einige Wanderhütten mit Außenverkauf. „Wir haben dazu die Kampagne , Thüringer Wald 2 Go‘ gestartet.“

Die Liftbetreiber benötigten Planungssicherheit für die Kunstschneeproduktion. „Wir hoffen daher mit ihnen auf die Möglichkeit zur Öffnung spätestens ab Mitte Januar“, sagt der Tourismusexperte. Sonst drohten schwere wirtschaftliche Folgen.

Harz: Alle Blicke auf das neue Jahr

Die erste dünne Flockenschicht lag dieser Tage auf dem Brocken, dem mit 1141 Metern höchsten Berg Norddeutschlands. Auch in Braunlage fiel bereits der erste Schnee. Aber auch im Harz zählt die Tourismuswirtschaft aktuell zu den Branchen, die besonders stark unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leiden. Alle Hoffnungen von Hoteliers, Ferienhaus- und Pensionsbesitzern in der Brockenregion auf Besucher während der Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel erfüllen sich wahrscheinlich nicht. „Jetzt richten sich die Erwartungen vor allem auf die ersten Monate im neuen Jahr und auf Urlauber, die sich im Winter auf vielfältige Weise im Harz erholen wollen“, sagt Christin Wohlgemuth vom Harzer Tourismusverband im niedersächsischen Goslar.

Beim Harzer Tourismusverband hat man wenig Hoffnung auf eine Öffnung der am Tourismus beteiligten Betriebe und Einrichtungen zum Jahresende. „Wichtig ist nun, dass die versprochenen Soforthilfen die betroffenen Betriebe jetzt schnellstmöglich erreichen, um ein ,Überleben‘ dieser auch über den Jahreswechsel zu ermöglichen“.

Von Andreas Dunte und Bernd Lähne