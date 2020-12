Wittstock

50 Minuten haben das Leben von Eike Lamprecht aus Alt Ruppin ( Brandenburg) auf den Kopf gestellt. Sie spielen sich am Montagabend in der Kirchgasse in Wittstock ab. Es sind Minuten unglaublicher Gewalt – ausgeführt von Polizisten.

Als der 34-Jährige am Mittwoch im Gespräch mit der „Märkischen Allgemeinen Zeitung“ seine Erlebnisse von Montagabend noch einmal Revue passieren lässt, treten ihm die Tränen in die Augen. Der erfolgreiche Boxer und Familienvater ist noch immer erschüttert, seine Blessuren sind noch immer sichtbar.

Er trug ein großes Hämatom am Rücken davon. Der Mittelhandknochen seiner linken Hand ist gebrochen, sie ist geschwollen, der kleine Finger bewegungsunfähig, ein Augenlid eingerissen, die Nasenspitze gebrochen, die Augen blutunterlaufen, sein Gesicht zerschrammt – und sein Glaube an Gerechtigkeit und Demokratie erschüttert.

Noch ist alles friedlich: Die Kritiker der Corona-Politik stellen auf dem Wittstocker Marktplatz Kerzen auf. Quelle: Björn Wagener

Der unheilvolle Abend nimmt am Montag, 7. Dezember, gegen 18 Uhr seinen Lauf. Es hat sich inzwischen herumgesprochen, dass sich Montagabends Corona-Kritiker auf dem Marktplatz in Wittstock zu unangemeldeten Treffen zusammenfinden.

Eike Lamprecht erzählt, er sei noch nie zuvor auf einer Demo gewesen. Und er sei auch kein Corona-Kritiker, eher neutral. „Es werden da Sachen richtig und auch falsch gemacht.“ Er ist mit einem Freund da und hat keine großen Erwartungen. Er wollte einfach mal hingehen und sich das anschauen.

Die Polizei ist mit großem Aufgebot vor Ort. 60 Einsatzkräfte stehen mindestens 70 Veranstaltungsteilnehmern gegenüber. Plötzlich sei Eike Lamprecht von einem glatzköpfigen Polizisten, der ganz in der Nähe steht – offenbar der Einsatzleiter – darauf hingewiesen worden, dass, wer sich hier versammelt, einen Mund-Nasen-Schutz tragen muss.

Lamprecht habe als Schutz ein Tuch vor dem Mund gehabt, wie er sagt. Der Polizist habe, in seine Richtung sprechend, gefragt: „Was ist das hier überhaupt?“ Lamprecht antwortet, dass sich hier Menschen wohl „frei und ohne Anlass“ versammelt hätten.

60 Bereitschaftspolizisten treffen in Wittstock auf 70 Demonstranten.. Quelle: Björn Wagener

Der Polizist habe daraufhin gefragt, ob er – Lamprecht – der Versammlungsleiter sei, was dieser verneint. „Dann kam der Polizist auf 20 Zentimeter an mein Gesicht heran und sagte: ,Was willst du eigentlich?’ Ich sagte: ,Nichts.’“ Im nächsten Moment sei Lamprecht aufgefordert worden, mitzukommen.

Grund: Er trage seinen Mundschutz nicht richtig. Lamprecht räumt ein, dass er seinen Mundschutz während der Konversation mit dem Polizisten etwas nach unten gezogen hatte, um besser verstanden zu werden. Dann hört der Mann aus Alt Ruppin nur noch den Befehl: „Abführen!“

Lamprecht : „Habe nur noch Fußtritte und Schläge gespürt“

Was jetzt folgt, soll sich für den Familienvater zu einem Alptraum entwickeln. Eike Lamprecht berichtet, dass ihm die Hände auf den Rücken gedreht werden. Er soll sich ausweisen, hat das Dokument aber nicht bei sich. Es liegt im Auto. Die Situation macht ihm Angst.

Er gerät in Panik und läuft davon, kommt aber nur ein paar Meter weit bis in die Kirchgasse, wo ihn ein Polizist am Schal erwischt und zu Boden wirft. Schon sind „fünf oder sechs“ weitere Polizisten zur Stelle. „Und dann habe ich nur noch Fußtritte und Schläge gespürt.“

Lamprecht ist als Schwergewichtsboxer kampferfahren

Eike Lamprecht ist als Boxer im Schwergewicht selbst kampferfahren, trainiert seit 20 Jahren beim MSV Neuruppin, wird dreimal deutscher Vizemeister. Rund 50 Wettkämpfe hat er absolviert.

Außerdem war er vier Jahre lang bei der Militärpolizei, den Feldjägern. „Ich weiß, wenn ich zuschlage, kann ich jemanden verletzen.“ In diesem Wissen seien Fairness und Vorsicht für ihn oberstes Gebot. Willkürlich zuschlagen – für ihn undenkbar.

Die Polizisten schlagen und treten immer weiter auf ihn ein. „Ich dachte, was ist denn hier los und habe um Hilfe gerufen.“ Es gibt ein Video, dass das bestätigt.

Lamprecht liegt auf dem Bauch. Ein Polizist drückt ihm von hinten seine Finger in die Augen. Der Boxer nimmt schützend die Hände vors Gesicht. „Irgendwann konnte ich mich nicht mehr schützen. Man hat mir so ins Gesicht getreten, dass ich mich an den Stiefel klammerte, damit das aufhört.“ Daraufhin habe der Polizist gesagt: „Schaut her, er würgt meinen Fuß.“

Nasenspitze gebrochen, Hand gebrochen

Eike Lamprecht weiß aus eigener Militär-Erfahrung: Damit wollte der Mann deutlich machen, dass sich der Boxer wehrt – quasi als Legitimation für das Vorgehen der Polizei. Und noch etwas fällt ihm auf: Er ist sich sicher, dass die Polizisten schlagverstärkende Quarzhandschuhe tragen.

Lamprecht liegt am Boden und blutet. Seine Nasenspitze ist gebrochen. Seine Handgelenke werden auf dem Rücken mit einem Kabelbinder fixiert. Doch der ist den Polizisten offenbar zu locker. Es wird ein zweiter angelegt, der so fest sitzt, dass er Lamprecht die Hände abschnürt.

Eike Lamprecht trägt auch eine Verletzung am Auge davon. Quelle: Privat

Eike Lamprecht liegt auf dem Bauch, verlangt nach einem Arzt. Ein Polizist zieht ihm den Kopf so hart nach hinten, dass er keine Luft mehr bekommt und ein großes Hämatom am Rücken davonträgt. „Sie haben einfach nicht abgelassen. Mir kam George Floyd in den Kopf. Ich dachte, ich sterbe hier.“

Und es ist noch nicht vorbei. Zwei Polizisten drücken ihre Knie auf seinen Rücken. Lamprecht verliert nach eigenen Angaben kurz das Bewusstsein, muss sich danach herablassende Bemerkungen gefallen lassen.

Immer noch fleht er um einen Arzt. Dann erscheint ein Polizeiwagen mit Beamten – „anscheinend aus Wittstock“, wie Eike Lamprecht vermutet. „Ich brauche Hilfe“, sagt er zu ihnen. Inzwischen ist es etwa 18.50 Uhr. Seine geschwollenen, gefesselten Hände spürt er kaum noch. Er fürchtet bleibende Schäden.

Mehrere Beamte drücken den Demonstranten zu Boden. Der ruft laut um Hilfe. Quelle: Privat

Lamprecht erinnert sich, dass er dann zum Polizeirevier in Wittstock gefahren wird: Im Auto wird er ohnmächtig, rutscht vom Sitz, kommt an der Wache aber wieder zu sich. Endlich schneidet ein Polizist ihm die beiden Kabelbinder von den Handgelenken.

Ein Krankenwagen wird angefordert – und ist rasch da. Es geht ins Krankenhaus nach Neuruppin. Auf die Frage an die begleitenden Polizisten, auf welcher Rechtsgrundlage das Ganze passiert sei, habe er zur Antwort bekommen: Weil er seine Daten nicht angegeben habe.

Die Angst bleibt. Denn ein Polizist droht: „Wenn der Arzt Sie für hafttauglich erklärt, werden wir Sie so lange einsperren, bis Sie uns Ihren Namen sagen“, erinnert er sich. Eike Lamprecht kann das alles nicht fassen. „Was passiert in diesem Land?“, fragt er sich. Und: Was geschieht wohl noch mit ihm? Er denkt an seine zwei kleinen Kinder, seine Frau.

Aus Angst vor der Polizei flieht Lamprecht durchs Fenster aus dem Krankenhaus

Als er ins Krankenzimmer geschoben wird, sieht er nur einen Ausweg: Er muss hier weg. Der Verletzte flieht durchs geöffnete Fenster. „Ich bin einfach nur gerannt, gerannt, nach Hause, zu meiner Familie.“ Bis nach Alt Ruppin sind es etwa zehn Kilometer. Er ist bemüht, Nebenwege zu nutzen, falls sie nach ihm suchen. Am späten Abend erreicht er sein Ziel.

„Ich arbeite in einer sozialen Einrichtung, habe nie zuvor eine Straftat begangen“, sagt Eike Lamprecht. Nach alldem ist er sich sicher: „Diese Polizisten hatten Spaß daran, jemanden zu verletzen.“ Zeugen? Die seien vom Tatort entfernt oder ferngehalten worden.

Nur zwei Leute in der Kirchgasse hätten aus dem Fenster geschaut. Er habe ihnen zugerufen, sie mögen das Geschehen filmen. Die Polizisten waren alle gleich gekleidet und in ihren Uniformen kaum zu unterscheiden. Sie trugen nur Nummern am Rücken. Lamprechts Begleiter hätte keine Chance gehabt, zu seinem Freund vorzudringen, berichtet ihm aber später, die Polizisten hätten sich beim Schlagen abgewechselt, wie er aus der Ferne beobachten konnte.

„Ich kann das alles bis heute noch nicht fassen“, sagt der 34-Jährige. Er habe die Polizei bisher immer als Freund und Helfer gesehen. Lamprecht weiß aus der Sozialpädagogik: „Aus Angst entsteht Hass, aus Hass entsteht Gewalt.“ Er wisse nicht, was dieses Erlebnis mit ihm macht: „Was soll ich jetzt tun? Mich verstecken?“

Polizei stellt die Vorgänge in Wittstock anders dar

Polizeisprecherin Dörte Röhrs zeichnet ein etwas anderes Bild dessen, was am Montagabend passiert sein soll: „Die Person ( Eike Lamprecht, Anm. d. Red.) weigerte sich wiederholt, die Mund-Nasen-Bedeckung aufzusetzen und wurde daraufhin aus der Versammlung ausgeschlossen“, teilt sie dazu mit.

Da das eine Ordnungswidrigkeit darstellt, sollten die Personalien festgestellt werden. Sie sind für ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nötig. Man habe Lamprecht gebeten, den Beamten zu folgen, was dieser verweigert habe. „Daraufhin führten ihn die Polizisten an den Armen gefasst aus der Menschengruppe. Er riss sich plötzlich los und flüchtete, konnte aber kurz darauf gestellt werden.“

Polizeisprecherin Röhrs : Er leistete enorme Gegenwehr

Einweghandfesseln seien ihm angelegt worden, um einen weiteren Fluchtversuch zu unterbinden. „Dabei leistete er enorme Gegenwehr, indem er sich wand, drehte und Beamte wegstieß. Hierbei packte er einen Polizisten an der Schutzweste, wodurch dieser gewürgt wurde. Erst weitere hinzugezogene Beamte konnten den Kollegen aus dem Griff des Mannes lösen, woraufhin er zu Boden gebracht und gefesselt wurde.“

Anschließend sei er nach Ausweispapieren durchsucht worden, wobei er laut schrie und die Beamten beleidigte. „ Papiere wurden nicht gefunden, und er verweigerte auch die Angabe seiner Personalien.“

Da Lamprecht durch den Eingriff der Polizei verletzt wird, wird ein Rettungswagen hinzugezogen. In der Klinik wird den Beamten der Zutritt zum Behandlungsraum aufgrund geltender Infektionsbestimmungen verwehrt. Eike Lamprecht ist dort also allein – und flüchtet durchs Fenster. Seine Identität kann somit nicht festgestellt werden.

Polizei : Einsatz wird in allen Facetten nachbereitet

„Die Person agierte während der gesamten polizeilich notwendigen Maßnahmen aggressiv, gewalttätig und unkooperativ gegenüber den Beamten“, so Dörte Röhrs weiter. Und: Der Einsatz werde – wie jeder andere auch – „in all seinen Facetten“ nachbereitet.

Gleichzeitig kündigt die Sprecherin an, dass die Polizei bei der nächsten Veranstaltung dieser Art in Wittstock eine zurückhaltendere Taktik verfolgen wolle.

Von Björn Wagener