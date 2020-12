Schwarzenberg/Erzgebirge

Dass das Erzgebirge eine Region inmitten von Widerstand und Besinnlichkeit ist, kann man auf dem Markt von Schwarzenberg erfahren, wo einem der scharfe Geruch von Weihrauch in die Nase zieht. Aus Lautsprechern des „Hotel Ratskeller“ schallen Weihnachtsklassiker. Das Hotel ist dicht. In einer Schautafel steht: „Leider hat unsere Regierung (…) beschlossen, Gastronomiebetriebe zu schließen.“

So sehen das viele Erzgebirger: Nicht das Virus ist am Lockdown schuld. Die Regierung ist es.

Anzeige

Aber das ändert sich. Seit einigen Tagen ist Sachsen Deutschlands Corona-Hotspot – und das Erzgebirge der Sachsen-Hotspot, mit mehr als 8000 Infektionen. Jeden Tag kommen etwa 200 neue hinzu. Fast 200 Erzgebirger sind bisher am Corona-Virus verstorben. Seit Mittwoch gelten im Erzgebirge, wie fast im gesamten Rest Sachsens, strengere Regeln. Das Haus darf man nur aus triftigem Grund verlassen. In der Innenstadt ist eine Atemschutzmaske zu tragen, woran sich allerdings kaum jemand hält.

Aber warum schlägt das Virus ausgerechnet im Erzgebirge so stark ein? Und wie gehen seine Bewohner, denen die Weihnachtszeit viel bedeutet, damit um? „Die Anzeichen dafür, dass etwas aus dem Ruder läuft, waren schon im Sommer da“, sagt Alexander Krauß. Der 44-jährige CDU-Bundestagsabgeordnete hat sein Bürgerbüro in Schwarzenberg. Er gilt als einer, der die Erzgebirger nicht nur versteht, sondern auch erklären kann.

Ein Bürgermeister fragte, ob Traditionen nicht wertvoller seien als Menschenleben

Krauß zündet eine Räucherkerze an. Für den plötzlichen Anstieg der Fallzahlen sieht er zwei Gründe. „Zum einen haben wir hier die Grenze zu Tschechien“, sagt er. 2000 Pendler kämen täglich von dort. Viele arbeiten in Pflegeheimen. Und manch einer schleppe so das Virus ein. „Im Sommer hat Tschechien Corona für beendet erklärt – ein großer Fehler“, sagt Krauß. Mittlerweile sind die Zahlen dort deutlich höher als im Erzgebirge. Das Land reagierte, schloss seine Schulen, fuhr das öffentliche Leben herunter. Was dem Erzgebirge nicht unbedingt half. „Jetzt kommen viele zum Einkaufen zu uns und manche bringen Corona mit“, sagt Krauß.

Den zweiten Grund, warum gerade das Erzgebirge von Corona betroffen ist, offenbarte ein Brief, den der Bürgermeister des Schwarzenberger Nachbarorts Stollberg an seine Bürger verschickte. Darin dachte er laut darüber nach, ob man denn wirklich „sämtliche Traditionen über Bord werfen“ müsse, „um keine Menschen sterben lassen zu müssen.“ Der Aufschrei war riesengroß. „So wie der Stollberger Bürgermeister denkt hier ein Prozentsatz, der nicht die Mehrheit ist“, sagt CDU-Mann Krauß. „Aber vielleicht ist dieser Prozentsatz bei uns etwas höher als anderswo.“

Kaum jemand nahm hier Corona ernst. Wie auch?

Bei der Europawahl 2019 wählte in Schwarzenberg jeder Dritte die AfD. Die Partei wettert seit Monaten gegen die Schutzmaßnahmen. Unter ihren Abgeordneten sind viele Corona-Leugner. Dass Populismus das Virus begünstigt, zeigen Studien aus den USA: Dort, wo Trump gewählt wurde, waren auch die Infektionszahlen hoch. Dass die zweite Corona-Welle aus dem ländlichen Raum kommt, liegt also auch daran, dass hier viele der Regierung und ihren Maßgaben misstrauen.

Wer sich in Schwarzenberg umhört, der erfährt aber: Jene, die Corona nicht ernst nehmen, scheinen ihre Meinung zu ändern. Das spürt zum Beispiel die Floristin Marina Riem, die beinahe ihre gesamte Blumenboutique auf den Gehweg verlagert hat und sagt: „Ich lasse mir die Stimmung nicht vermiesen. Aber es kommt deutlich weniger Kundschaft als sonst.“

Eine Schwarzenberger Bäckersfrau, ein Sportgeschäftsführer, ein Pizzabäcker, sie alle bestätigen: Während des ersten Lockdowns, im Frühjahr war hier alles wie immer. Kaum jemand nahm Corona wirklich ernst. Wie auch? Schließlich kannte man keinen, der es hatte. Das Virus war im Erzgebirge noch unsichtbarer als ohnehin schon.

„Es ist schlimmer als die Flut 2002“

Aber heute trauten sich die Erzgebirger kaum mehr vor die Tür. Winfried Hahn, 68, der seit 25 Jahren die Pension „Weißer Hirsch“ in Schwarzenberg betreibt, sagt: „Ich hatte anfangs auch meine Zweifel. Aber mittlerweile kennen viele Erzgebirger irgendeinen, der wegen Corona unter der Erde ist.“

Hahn, der sonst um die Weihnachtszeit Gäste aus ganz Europa einquartiert, musste nun alle Reservierungen streichen. Er sagt: „Es ist schlimmer als die Flut 2002.“ Er sagt auch: „Es ist richtig so.“

Auch der Bundestagsabgeordnete Alexander Krauß hat zwei Mitarbeiterinnen, die mit Corona-Verläufen zu kämpfen hatten. Ein befreundeter Sportler, der sich vor Wochen infizierte, erreicht nun seine alte Leistung nicht mehr. Und auch Krauß sagt: Die Realität hat die Corona-Skeptiker eingeholt, gerade im Erzgebirge. „Das Argument, dass man ja keinen kenne, der Corona hat, ist verschwunden – weil es nicht mehr zutrifft. Mittlerweile kennt hier jeder einen, der es hatte.“

Um die Gefahr, die von Corona ausgeht, noch greifbarer zu machen, hat Krauß eine Idee: Jede Kommune sollte die Anzahl ihrer Infizierten und Toten veröffentlichen. „Bei der ersten Welle war ich dagegen, weil man in einigen Gemeinden, die noch verschont waren, gesagt hätte: Was geht mich das an?“ Das wäre jetzt anders. „Einige würden erschrecken, wie viele in ihrer Gegend schon erkrankt sind.“

„Eine Weihnachtszeit, wie sie noch nie jemand erlebt hat“

Vielleicht hätte das auch in Seiffen geholfen, eine Stunde östlich von Schwarzenberg. Hier öffnete am Wochenende ein inoffizieller Weihnachtsmarkt. Hunderte Gäste kamen, kauften ein, tranken Glühwein – ohne Masken und Abstand. Nun soll künftig die Chemnitzer Polizei durch den Kurort patrouillieren.

Alexander Krauß nimmt sich einen Pfefferkuchen, Schwarzenberger Herstellung. Er sagt: „Wir sehen uns hier als Weihnachtsland Deutschlands. Aber jetzt erleben wir eine Weihnachtszeit, wie sie noch nie jemand erlebt hat.“ Am Wochenende wäre Krauß in schwarzer Tracht bei einer Bergparade mitgelaufen. Er wäre auf den Weihnachtsmarkt gegangen, hätte sich Bürgerfragen gestellt. Nächste Woche hätte er, wie immer im Advent, seinen Geburtstag gefeiert. Das fällt nun alles aus.

Schwibbögen zu Ostern ? Das gab es noch nie

Krauß sagt: „Ich kann dem auch was abgewinnen: Ich spüre zum ersten Mal seit Langem wieder richtige Besinnlichkeit.“ Während des ersten Lockdowns, im April, passierte in Schwarzenberg und vielen Nachbarorten etwas Eigenartiges: Die Erzgebirger stellten ihre Schwibbögen ins Fenster und knipsten sie an. Schwibbögen zu Ostern? „Das habe ich hier noch nie gesehen“, sagt Krauß. Die Bögen werden traditionell am Samstag vor dem ersten Advent um 18 Uhr ins Fenster gestellt.

Und jetzt stehen sie wieder da, in so gut wie jedem Fenster, schon seit Oktober. Krauß sagt: „Die Leute stellen sie auf, um zu sagen: Wir haben Hoffnung.“

Von Josa Mania-Schlegel