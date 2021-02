Leipzig/Berlin

Zum Wochenstart wurden in den meisten sächsischen Regionen erste Lockerungen der Corona-Schutzverordnung angekündigt. So nehmen auch etwa 200.000 sächsische Schülerinnen und Schüler wieder am Präsenzunterricht teil. Das weckt bei vielen Begehrlichkeiten: Wann geht noch mehr? Stufenpläne existieren bisher allerdings weder auf Bundesebene noch im Freistaat. Landräte, wie der Görlitzer Bernd Lange (CDU) drängeln bereits, wollen lieber heute als morgen auch Friseure öffnen und den regionalen Tourismus ankurbeln. Wissenschaftler sehen das mit Skepsis, auch wenn es tatsächlich Optionen gibt.

Der Leipziger Epidemiologe Markus Scholz (Uni Leipzig) berechnet mit seinem Team Infektionsverläufe, hat bereits im Dezember vorausgesagt, dass Mitte Februar in Sachsen eine Inzidenz von 50 erreicht werden könnte. Allerdings warnt er auch: „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Grenze mit den aktuellen Maßnahmen gar nicht erreichbar ist“.

Aktuell scheinen sich die Werte im Freistaat auf halben Weg zwischen Inzidenz 100 und 50 einzupendeln, am Dienstag stieg die Zahl wieder leicht an. Ja, es gebe eine positive Entwicklung der Fallzahlen, sagte der Medizinstatistiker gegenüber der Leipziger Volkszeitung (LVZ). „Was mir aber Sorgen bereitet, sind die sich ausbreitenden neuen Varianten. Noch gibt es in Deutschland dazu unzureichende Daten, wir halten es aber für möglich, dass sich der Trend selbst bei Beibehaltung aller Maßnahmen durch die Ausbreitung der neuen Varianten umkehrt“, warnte Scholz.

Scholz: Kleine Läden könnten als erste öffnen

Solange die Impfungen im Freistaat noch eher schleppend vorankommen und die angestrebte Durchimpfung hinterherhinke, gebe es kaum Spielraum für Lockerungen. „Nach unserer Einschätzung kann man am ehesten die kleinen Läden wieder aufmachen. Das Ansteckungsrisiko ist dort mit Hygienekonzept sehr gering“, sagt der Forscher.

In Räumen, wo über einen längeren Zeitraum mehrere Menschen zusammenkommen, sei das Risiko dagegen viel höher. „Äußerst kritisch sehe ich die Öffnung der Schulen, vor allem da es nach wie vor kein Testkonzept für Schulen gibt, obwohl wir ein solches vorgeschlagen hatten. Dabei scheinen sich die neuen Varianten gerade unter Kindern sehr leicht und unbemerkt zu verbreiten“, kritisierte Scholz.

Der Leipziger Epidemiologe verweist auch auf Untersuchungen in Italien und Israel, wo zuletzt deutlich mehr Kinder und Jugendliche mit Corona-Infektionen registriert wurden als während der erste und zweiten Corona-Welle. Eine Testreihe im Januar in Israel ergab beispielsweise 50.000 Ansteckungen unter Kindern und Jugendlichen, Experten vor Ort machen dafür vor allem die sogenannte britische Corona-Mutation B.1.1.7. verantwortlich. In Italien fand Anfang Februar eine Testreihe in der norditalienischen Kleinstadt Corzano statt. Dort waren 60 Prozent der positiv Fälle Kinder und Jugendliche.

Dem Sozialministerium sind bisher 82 sächsische Verdachtsfälle der drei bekannten Mutationen bekannt – überwiegend vom britischen Typ. Aufgrund der aufwändigen Sequenzierung des Genoms ist erst ein Bruchteil im Labor bestätigt worden. Die mit Abstand meisten Meldungen (29) kamen dabei aus dem Vogtlandkreis. „Es ist immer noch eine vergleichsweise geringe Zahl“, sagt Ministerin Petra Köpping. Die Behörden beobachten die Lage aber gerade in den Grenzregionen sehr genau. Auf der tschechischen Seite wird aktuell regional bereits von einer Mutationsverbreitung von mehr als 50 Prozent ausgegangen.

Analyse zeigt Ansteckungsgefahr in Räumen

Dass es vor allem in Schulen, aber auch im Büro deutlich häufiger zu Ansteckungen kommen kann als beim Einkaufen, im Restaurant oder in Kulturbetrieben, zeigt eine aktuelle Untersuchung der Technischen Universität in Berlin. Wissenschaftlerin Anne Hartmann und Kollege Martin Kriegel haben Situationen in geschlossenen Räumen miteinander verglichen, in denen Menschen zusammen kommen.

Dabei wurden Größe, Personenzahl, Art des Luftstroms, Verweildauer und Aktivitätsgrad berücksichtigt und Aussagen über die Menge der eingeatmeten Aerosole abgeleitet. Wie Hartmann und Kriegel aufzeigen, sei beispielsweise in einem Theater mit Masken tragenden Zuschauern, aber auch beim Friseurbesuch das Ansteckungsrisiko nur halb so groß wie im Supermarkt. In Oberschulen mit geteilten Klassen, in denen Schüler Masken tragen, gebe es dagegen eine dreifach höhere Wahrscheinlichkeit sich anzustecken als im Supermarkt. In voll besetzen Klassen, in denen die Schüler keine Masken tragen, sei das Risiko sogar fast zwölfmal höher.

Ganz sattelfest seien die Analysen allerdings noch nicht, geben die Forscher zu bedenken. „Die Beurteilung des absoluten Infektionsrisikos über Aerosolpartikel ist noch nicht ausreichend evidenzbasiert“, heißt es in der Studie. Dennoch könne die Analyse bereits helfen, die verschiedenen Räumlichkeiten zu bewerten – auch hinsichtlich des Auftretens von Mutationen. Je nachdem, wie ansteckender diese sind, verschieben sich die Angaben parallel.

