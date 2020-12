Corona: Wie die Treffen an den Feiertagen die Pandemie beschleunigen

Potsdam/Berlin

Das dicke Ende kommt so sicher wie das Amen in der Kirche, davon ist Sebastian Müller, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl Verkehrssystemplanung und Verkehrstelematik von Kai Nagel an der Technischen Universität ( TU) Berlin, überzeugt. Wenn zu Weihnachten und Silvester die Zahl der privaten Kontakte deutlich steigt, dann wird das die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie trotz des Lockdowns beschleunigen. Eine Grafik dokumentiert das. Sie zeigt, wo Ansteckungen mit dem Coronavirus nach Modellrechnungen stattfinden. Ohne Kontaktdisziplin über die Feiertage wird das Ansteckungsrisiko der „Freizeitlinie“ Ende des Jahres steil nach oben schießen.

Müller und seine Kollegen haben anhand von Bewegungsdaten herausgefunden, wann und zu welchen Gelegenheiten Menschen sich begegnen und damit überhaupt erst Gelegenheit haben, sich mit Sars-CoV-2 anzustecken. Dabei haben sie nicht nur die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten von Infektionen, sondern die Besonderheiten von Corona berücksichtigt, zum Beispiel die Übertragung durch die Luft, die schützende Wirkung von Masken oder umgekehrt das höhere Risiko in engen Räumen.

Mobilfunkdaten ausgewertet

Aus diesen Parametern und den vorhandenen echten Bewegungsdaten, die sich anonymisiert aus dem Mobilfunknetz ergeben, haben sie eine kleine Modellwelt gezimmert, die im Computer das Infektionsgeschehen anhand von simulierten Personen nachspielt. Da die Forscher auch die aktuellen Zahlen des Berliner Robert-Koch-Instituts ( RKI) und neue Erkenntnisse über die Krankheit für die Feineinstellung des Modells heranziehen, dürfte es den tatsächlichen Infektionsverlauf ziemlich gut rekonstruieren. Für die Weihnachtstage lässt das nichts Gutes erwarten, wenn die Regeln ausgereizt werden.

Das Infektionsgeschehen in der aktuellen zweiten Welle ist demnach vor allem durch das private Verhalten, also durch individuelle Treffen in der Freizeit, bestimmt. Das war laut Modell auch direkt vor dem ersten Lockdown ein ausschlaggebender Faktor. Der Anteil der Infektionen, die bei Freizeitaktivitäten passieren, ging damals während des ersten Lockdowns drastisch herunter und blieb auch im Sommer unten, „weil viele Aktivitäten draußen stattfinden“, so Müller. „Über Weihnachten steigt der Anteil deutlich, weil wir hier von vermehrten privaten Besuchen ausgehen.“

15 bis 20 Prozent infizieren sich bei der Arbeit

Neben dem privaten Faktor spielt dem Modell zufolge das Arbeitsleben mit seinen vielen und lang andauernden Begegnungen eine große Rolle. „15 bis 20 Prozent der Infektionen finden im Berufsleben statt“, so Müller. „Das ist logisch, denn wir verbringen dort sehr viel Zeit.“ Während des Lockdowns im Frühjahr überstieg der Anteil berufsbedingter Infektionen sogar die Infektionen im Freizeitbereich. In der aktuellen zweiten Welle und besonders während der Feiertage gibt es dem Modell zufolge in der Arbeitswelt dagegen kaum Ansteckungen.

Das Modell der TU-Forscher macht aber einen wichtigen Infektionstreiber aus: Die Schulen –besonders vor und während der zweiten Welle. Das Ansteckungsrisiko eines Durchschnittsschülers schwankt auffällig. „Man sieht einen deutlichen Effekt der Schulferien“, sagt Müller. Müller räumt ein, dass die Rolle von Kindern in der Pandemie gegenwärtig nicht ganz geklärt sei.

Einig sei man sich, dass die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung von Erwachsenen durch Kinder geringer sei. Sie sei aber auch nicht unmöglich. Extrem reduziert werden könne das Ansteckungsrisiko durch das dauernde Tragen von Masken und durch wechselnden Unterricht mit kleineren Klassen. Aber Letzteres war eben vor dem Lockdown gerade nicht der Fall, so dass dem Modell nach nicht ausgeschlossen werden kann, dass Schüler Infektionen in ihre Familien getragen haben.

Von Rüdiger Braun