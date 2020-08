Potsdam

Der vor allem bei deutschen Einkäufern beliebte große Markt im polnischen Slubice bleibt vorerst geschlossen. Das berichtet die „ Märkische Oderzeitung“. Hintergrund ist demnach, dass sich einige Händler aus der Nachbarstadt von Frankfurt/Oder vermutlich auf einer Hochzeitsfeier in Kostrzyn ( Küstrin) mit dem Corona-Virus infiziert haben. An diesem Dienstag sollten daher am Dienstag alle Händler auf Covid-19 getestet werden. Deutschen Kunden, die in jüngster Zeit auf dem Markt waren und jetzt Krankheitssymptome verspüren, wurde empfohlen zum Arzt zu gehen.

Am Mittwoch und Donnerstag sollen demnach die Händler auf zwei kleineren Märkten in Slubice ebenfalls getestet werden. Die Händler dürften ihre Stände erst wieder öffnen, wenn feststehe, dass sie nicht infiziert seien. Deshalb sei von längeren Schließzeiten auszugehen.

Anzeige

Polen hat viele neue Corona-Fälle

Polen hatte in den vergangenen Tagen so viele neue Corona-Fälle verzeichnet wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Am Samstag waren es 658 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden, am Sonntag 548 und am Montag 575. Als Hauptinfektionsherde gelten Familienfeiern, insbesondere Hochzeiten.

Weitere OZ+ Artikel

Die Regierung in Warschau erwägt schärfere Maßnahmen gegen eine weitere Ausbreitung des Virus. Geprüft werde zum Beispiel erneut eine Quarantänepflicht für Reisende aus Ländern mit hohem Infektionsgeschehen. Im Land gilt eine Maskenpflicht in Bus und Bahn sowie in öffentlichen Gebäuden.

Von MAZonline/tk/RND