DDR-Fernseh-Regisseur Rudi Kurz mit 99 Jahren gestorben

Leipzig

Er war der Mann der Straßenfeger. Wenn eine neue Produktion von Rudi Kurz angekündigt wurde, war Erfolg garantiert. Auch wenn er beim eher Heiteren anfing („Vielgeliebtes Sternchen“, 1961 TV-Hit mit der blutjungen Angelica Domröse), fand er als 40-Jähriger rasch zum Abenteuer-Kino – mit politischem Aufklärungs-Auftrag.

Das eine wie das andere nahm Rudi Kurz ernst: Schließlich kam er aus dem Krieg und fünf Jahren Gefangenschaft in der Sowjetunion. So etwas prägt.

Anzeige

Der Erfolgs-Regisseur Rudi Kurz (1921 - 2020) Quelle: Archiv

Er lernte Schauspieler in Mannheim, zog jedoch in die DDR, wurde Oberspielleiter in Altenburg, inszenierte fünf Jahre lang viele Klassiker – bis er nach Leipzig ging. Fünf Jahre arbeitete Rudi Kurz als Regisseur am Schauspielhaus, war parallel – so funktionierte halt das Bühnenkombinat der Messestadt – Chef des Jugendtheaters und Dozent an der Theaterhochschule.

Meister des politischen Vielteilers

Bis ihn 1960 das Adlershofer Fernsehen rief. Da besaß Rudi Kurz bereits einige Filmerfahrungen – von TV-Inszenierung („Blaues Blut und zarte Pelle“) bis zu Defa-„Stacheltier“-Satiren. Der Durchbruch kam (nach dem Schuldrama „Die aus der 12b“), 1962 mit „Das grüne Ungeheuer“, einem packenden Fünfteiler um den CIA-Putsch 1954 gegen die Regierung Arbenz in Guatemala, die gefahrvolle Flucht einer Oppositionellen-Tochter und eines deutschen Piloten. 1963 folgte der fünfteilige Wien-Krimi „Die Spur führt in den 7. Himmel“ (mit dem Wiener Peter Sturm als Kommissar).

Lesen Sie auch: Sean Connery ist tot – „Die Welt wird ihn vermissen“

Auch wenn Rudi Kurz zwischendurch immer mal wieder Einzelfilme drehte (etwa das Baustellen-Drama „Es geht nicht ohne Liebe“), er blieb ein Meister politischer Vielteiler. Die durfte er im Defa-Studio drehen, immerhin kamen einige später gekürzt auch ins Kino („Das grüne Ungeheuer“ in zwei Teilen). Mit „Ohne Kampf kein Sieg“ (1966) erzählte er den verschlungenen Lebensweg des Rennfahrers Manfred von Brauchitsch von den 30ern bis zur Flucht in die DDR. Mit der Major-Sander-Trilogie („Der Mann aus Kanada“, „Treffpunkt Genf“, „Projekt Aqua“) kam ein DDR-Agent im BND ins Fernsehen, mit„Der Leutnant vom Schwanenkiez“, dem Porträt eines netten Abschnittsbevollmächtigten.

Szene aus dem Rudi-Kurz-Mehrteiler „Das grüne Ungeheuer“ (DDR 1962), mit Ivan Malré (l.) und Erik S. Klein Quelle: Archiv

In „Archiv des Todes“ (13 Teile) suchten Widerständler ein Nazi-Geheimarchiv, in„Front ohne Gnade“ (13 Teile) ging es um den Weg eines Deutschen über Röhm-Putsch, Spanien und Ostfront bis zum Uranbergbau (mit CIA-Sabotage), in „Das Geheimnis der Anden“ um Geheimdienste, Rüstung und Bodenschätze in Südamerika. In drei Mehrteilern porträtierte Rudi Kurz in kräftigen Farben die in Spanien und im Nazi-KZ ermordeten „ Artur Becker“, „ Hans Beimler“ und „ Ernst Schneller“. Fakten verbanden sich mit Fiktionen und mit politischer Erziehung. Da klangen zwar die Dialoge nicht selten didaktisch, aber es wurde durchaus spannend erzählt.

Als er mit Mitte 60 erkrankte, zog sich Rudi Kurz zurück, schrieb 2008 noch seine Erinnerungen und ist, wie erst jetzt bekannt wurde, Ende Oktober, nach einem Schlaganfall, den er Anfang 2020 erlitten hatte, gestorben – mit 99 Jahren.

Von Norbert Wehrstedt