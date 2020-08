Der Mann hinter dem weltgrößten Corona-Experiment in der Arena Leipzig

Leipzig

Am 30. April sitzen in Leipzig zwei Männer zusammen, einer aus Leipzig und einer aus Halle, die sich vermutlich nie über den Weg gelaufen wären. Wäre da nicht Corona.

Knapp vier Monate später werden sie ein einzigartiges Experiment durchführen. Um herauszufinden, wie trotz Corona Großveranstaltungen stattfinden können, simulieren sie ein Konzert. Mit Sänger Tim Bendzko, 2000 Probanden und unter höchsten Sicherheitsbedingungen.

Anzeige

Die beiden Männer werden mit dem Experiment weltweite Aufmerksamkeit auf sich lenken. Sie werden große Hoffnungen auf eine neue Zeit wecken: auf die gute alte Zeit. Wie ist ihnen das gelungen?

Weitere OZ+ Artikel

Ein ehemaliger Co-Trainer kennt einen Virenexperten

Der eine der beiden Männer heißt Stefan Moritz und leitet die Infektiologie an der Uniklinik Halle. In den vergangenen Monaten hatte Moritz so viel zu tun wie noch nie in seinem gesamten Arbeitsleben. Sein größtes Projekt beginnt, als er eines späten Abends im April einen Anruf bekommt. Der Mann, der ihn damals in seiner Verzweiflung anruft, sitzt ihm nun gegenüber: Karsten Günther ist der Geschäftsführer des SC DHfK, Leipzigs erfolgreichster Handballmannschaft.

Günther hatte Moritz angerufen, weil er nicht mehr weiterwusste. Seit Anfang März stand der Spielbetrieb des deutschen Handballs still. Erst hieß es, dass es Ende April wieder losgehen könnte. Dann war von Mitte Mai die Rede. Günther ahnte schon, dass alles noch viel länger dauern könnte.

Aber wie lang? Und wie sollte er das durchhalten? Anders als im Profifußball, der von Millionen Euro Fernsehgeldern lebt, ist der Handball auf Zuschauer vor Ort angewiesen. Und auf Sponsoren, die dafür zahlen, dass Zuschauer ihre Banner sehen. Aber Günther wusste nicht, wann es je wieder Zuschauer geben würde. Oder wovon er seine Spieler bezahlen sollte. Niemand wusste das.

Dafür hatte sein ehemaliger Co-Trainer eine Idee. Eines Tages erwähnte er einen Bekannten, der einen Nachbarn habe, der sich mit Viren und Corona bestens auskenne. Und er besorgte Günther die Nummer des Nachbarn. Dieser Nachbar heißt Stefan Moritz.

Manchmal braucht es Verzweiflung

Nun, als die Männer zusammensitzen, ist Karsten Günther voller Hoffnung. Gleich wird ihm der Infektiologe sagen, wie lange Corona uns noch beschäftigen wird. Er wird dann wissen, wann die Normalität zurück sein wird. Und mit ihr die Zuschauer. Gleich morgen früh wird er seinen Sponsoren und den Spielern Bescheid sagen können.

Es kommt alles ganz anders.

Stefan Moritz wird zwei Stunden lang reden, ganz alleine und nur von kurzen Nachfragen unterbrochen. Er wird von Übertragungswegen sprechen und erklären, was Aerosole sind. Er wird den aktuellen Stand der Forschung wiedergeben. Das, was Corona anrichtet und wie gefährlich es ist. Und wann frühestens mit einem Impfstoff zu rechnen sein könnte.

Hallensport mit Zuschauern? Moritz wird sagen, dass dies praktisch undenkbar sei, für mindestens viele Wochen und Monate. Vielleicht für Jahre. „Ich hatte mit Karsten Günther einen Mann vor mir sitzen, der noch gar nicht richtig realisiert hatte, was Corona wirklich bedeutete“, sagt Moritz heute.

Günther hielt damals einen Moment inne. Er sagte: „Dann sind wir im Winter pleite.“ Und er brach das Gespräch ab. „Ich war verzweifelt, ich brauchte erstmal eine Schnaps“, sagt er heute. „Ich wollte an dem Tag niemanden mehr sehen.“

Manchmal braucht es eine gewisse Verzweiflung, damit eine revolutionäre Idee geboren wird. Vielleicht geht es gar nicht anders. Stefan Moritz, der Infektiologe aus Halle hatte diese revolutionäre Idee.

Die Ergebnisse könnten Existenzen retten

Und die lautet so: Um wieder Großveranstaltungen wie die Handball-Bundesliga durchzuführen, braucht es Sicherheitskonzepte. Für diese benötigt man wissenschaftlich fundierte Gefahrenanalysen. Also Antworten auf Fragen wie: Wo ist die Virusbelastung in der Luft am höchsten, am Eingang oder schon auf dem Parkplatz? Und: Reicht es, wenn zwischen zwei Gästen ein Sitz freigelassen wird? Oder müssen es schon drei sein?

Genau diese Analysen fehlen aber. Und es gibt nur eine Möglichkeit, sie zu erstellen: Man muss es testen. Vor einigen Wochen rief die Uniklinik Halle unter dem Titel „Restart 19“ zur Anmeldung für das Experiment auf. Der Chef der Leipziger Arena half ihm und überredete Popsänger Tim Bendzko, auf der Veranstaltung live aufzutreten.

Am Sonnabend werden mehr als 2000 freiwilligen Probanden einen Tag lang verschiedene Möglichkeiten eines Konzerts simulieren – von morgens um acht bis abends um sechs. Mal werden die Probanden durch seitliche Gänge gelenkt. Mal werden sie erst im Saal aufgeteilt. Bei einer Variante können sich manche Personen erst wieder auf dem Parkplatz treffen.

Alle Probanden haben sich vorher auf Corona testen lassen und werden während des Experiments Masken tragen. Mittels Peilsendern wird ein Hochleistungscomputer alle Bewegungen nachvollziehen. Und er wird hinterher ausrechen, wo es Aerosole in der Arena besonders leicht haben. Und was zu tun ist, damit möglichst wenige von ihnen aufgewirbelt werden, die möglicherweise mit Covid-19-Viren beladen sind.

Daraus, so die Hoffnung des Infektiologen Moritz, lasse sich ein Sicherheitskonzept ableiten, mit dem die Politik das Verbot für Großveranstaltungen zumindest lockern könnte. Künstler und Vereine müssten dann etwas weniger um ihre Existenz bangen. Und ihre Mitarbeiter um ihre Arbeitsplätze.

Die New York Times rief bei Moritz an

Seitdem Stefan Moritz sein Experiment vorgestellt hat, muss er täglich viele Interviews geben. Die New York Times hat bei ihm angerufen, der US-Sender CNN und die britische BBC. Forscher aus Australien, den USA und Belgien fragten neugierig bei ihm nach, was er da mache. Erreicht man Moritz endlich selbst und fragt ihn, was er da mache, dann sagt er: „Ein Experiment, das es so nicht noch einmal gibt.“

Als Moritz Ende April die Verzweiflung des Handball-Chefs Karsten Günther spürte, machte das etwas mit ihm. Er begriff, so erzählt er es, was auf dem Spiel stand. „Mir wurde da erst klar, dass Künstler, Sportler oder auch Caterer auf Großveranstaltungen angewiesen sind. Dass sie nicht einfach so weiter bezahlt werden.” Moritz verstand, dass die Normalität, die diese Leute herbeisehnten, nicht nur für ein paar schöne Konzertabende oder schicken Profisport stand – sondern für ganze Existenzen.

Nur: Kann sein Experiment diese Existenzen wirklich retten? Anders gefragt: Wird die Politik die Ergebnisse des Halleschen Forschers ernst genug nehmen, um wieder Konzerte oder Hallensport stattfinden zu lassen? Und: Wäre das überhaupt vernünftig?

„Ganze Normalität wird es vielleicht nie mehr geben“

Fragt man Karsten Günther, dann sagt der: „Ja“. Nicht nur habe der Freistaat Sachsen das Experiment mit knapp einer Million Euro gefördert. Die Landespolitik habe auch signalisiert, dass sie die Ergebnisse zum Anlass nehmen würde, Sicherheitskonzepte für Konzerte zu erstellen.

Das Team stehe im engen Austausch mit Ministerpräsident Michael Kretschmer und der Gesundheitsministerin Petra Köpping, erzählt Günther. „Wir haben aus dieser Richtung viel Zuspruch erhalten.“ Und was in Sachsen funktioniert, kann ja auch deutschlandweit klappen. Und warum dann nicht auch europaweit? Weltweit?

Stefan Moritz ist da etwas zurückhaltender. „Ich glaube schon, dass wir ein Stück Klarheit schaffen werden“, sagt er. „Aber es ist nie so, dass eine Studie ein Problem abschließend klärt.“ Er sagt auch: „Ganze Normalität wird es vielleicht nie mehr geben – oder jedenfalls sehr lange nicht.“

Am Sonnabendmorgen werden Moritz und Günther die Probanden an der Arena erwarten. Sie werden fünfmal überprüft haben, ob die Peilsender wirklich aufzeichnen. „Dann werden die Hochleistungsrechner drei Wochen lang brauchen, um alle Bewegungen auszuwerten“, sagt Moritz.

Für Karsten Günther könnten die Ergebnisse eine letzte Hoffnung sein.

Von Josa Mania-Schlegel