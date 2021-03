Potsdam

Einem Loblied tut es gut, wenn auch ein kleiner Stolperer vorkommt, ein kurzer Schluckauf. So gesehen ist es interessant, wenn zum 80. Geburtstag der großen Schauspielerin Jutta Hoffmann nicht bloß die Strichliste der Preise referiert wird, sondern auch als Fußnote kurz angerissen wird, dass sie die Ausbildung an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg vorzeitig abbrach. Und den Nationalpreis 2. Klasse für Kunst und Kultur der DDR erhalten hat. Zweitklassig, das war sie eben nie! Der Orden aus der falschen Schublade war wie ein Sinnbild für den Staat, in dem die offizielle Kunst als Handwerkszeug der Ideologie galt. Es ist, als hätte man Mick Jagger die „Goldene Henne“ verliehen.

Wenn Jutta Hoffmann, geboren in Ammendorf bei Halle/Saale, trotz der Empfindsamkeiten früh gesagt hat, sie „müsse vor die Leute“, spürt man, dass hier keine Eitelkeit am Werk war. Menschen, die das tun, was ihnen eigentlich am schwersten fällt, sind unterm Strich oft jene, an die man sich erinnern wird. Wobei man nicht behaupten darf, dass die Berufslaufbahn von Jutta Hoffmann bereits abgeschlossen wäre. Wer sie fragt, was im Jahr 2021 noch komme, dem sagt sie: „Ja, mach nur einen Plan... Dem Regisseur habe ich versprochen, den Mund zu halten.“

Party zum Jubiläum fällt aus

Wie fühlt sie sich, rund um den 80. Geburtstag? „Meiner Familie und mir geht es gut.“ Setzt Corona ihr zu? „Wir halten uns an die Regeln, setzen die Maske auf, halten Abstand und waschen uns die Hände.“ Ihre Party zum Jubiläum fällt aus, ein Grund zum Ärgern? „So bleibe ich in meinen Siebzigern!“, ihr Witz war immer leise und eigensinnig.

Jutta Hoffmann lebt in Potsdam. Um die Jahrtausendwende fand sie auch beruflich nach Brandenburg, für vier Episoden spielte sie an der Seite von Horst Krause im märkischen „Polizeiruf 110“ die Kommissarin Wanda Rosenbaum. Wenn man sie dort beim Dreh besuchte, war sie die Ruhe selbst, trug ihren langen, weiten Mantel, in dem man ihr die Fährtenleserin bereits aus der Entfernung ansah. Sie sprach über die Rolle, gab geduldig Auskunft, und wenn das Drehteam sie mit Macht zurück ans Set rief, weil die Zeit mal wieder drängte, hat sie unbeirrt gesagt: „Ich möchte den Gedanken gerne noch zu Ende führen.“

Sie ist intensiv, mitunter störrisch, doch sie kann freundlich sein und liebenswert – aber zu ihren eigenen Bedingungen. Das hat sich ausgezahlt. Von 21 Kritikern aus Ost und West wurde Jutta Hoffmann 1992 in der Zeitschrift „Film und Fernsehen“ zur besten Schauspielerin der DDR gekürt.

Unter der Regie von Egon Günther spielte sie in Defa-Filmen wie „Junge Frau von 1914“ nach dem Buch von Arnold Zweig oder „Der Dritte“, furios gab sie dort eine alleinerziehende Chemielaborantin in Bitterfeld. Für die Rolle wurde sie 1972 mit dem Silbernen Löwen auf dem Filmfest in Venedig als „Beste Darstellerin“ geehrt.

„Die Beste der DDR“ Jutta Hoffmann wurde am 3. März 1941 in Ammendorf bei Halle/Saale geboren. Sie studierte an der Filmhochschule in Potsdam-Babelsberg. Anfang der 80er-Jahre ging sie in die Bundesrepublik. Heute lebt Hoffmann in Potsdam. In einer Kritiker-Umfrage wurde Jutta Hoffmann zur besten Schauspielerin der DDR gewählt. Beim Filmfest in Venedig erhielt sie 1972 den Silbernen Löwen als „Beste Darstellerin“ für ihre Rolle in „Der Dritte“. Im Brandenburger „Polizeiruf 110“ spielte Hoffmann zwischen 1999 und 2002 viermal die Kommissarin Wanda Rosenbaum.

1973 ging sie zum Berliner Ensemble, das damals unter dem Verdikt stand, Brecht zu spielen, rauf und runter. Jutta Hoffmann aber glänzte nicht allein bei Brecht, sondern auch bei Strindberg: Das „Fräulein Julie“ spielte Hoffmann 1975 mit Hackebeil, das sie wie eine Fahne schwang. Sie stieg über die Sitze des Publikums, als sei das eine Flucht. Hoffmann hat die Befreiung des Individuums gefeiert – nach zehn Aufführungen wurde die Inszenierung verboten.

Als sie 1976 gegen Biermanns Ausbürgerung protestierte, hat man Hoffmann die großen Rollen vorenthalten. Sie durfte in den Westen. Halb wirkte es wie die Entschuldigung des Staates, der sie mit der „Julie“ nach Kräften ausgebremst hat, halb war es die schnöde Abschiebung nach der Parteinahme für Biermann.

Nicht unterdrückbar

Jutta Hoffmann ging nach West-Berlin zu Luc Bondy, nach München zu Dieter Dorn und zu Peter Zadek nach Hamburg. Nein, sie war nicht nur auf Hochkultur getrimmt, zwischendurch blieb Zeit für Unterhaltung: Sie mischte in Wolfgang Menges TV-Satire „Motzki“ mit.

Wenn Jutta Hoffmann die Tagebücher der Autorin Brigitte Reimann als Hörbuch liest, treffen sich zwei Frauen auf Augenhöhe, beide gelten als nicht unterdrückbar – hier die Reimann, die mit ihren Männern und der DDR zu kämpfen hatte, dort die Hoffmann, deren Stimme in der größten Sachlichkeit doch stets auch Ärger transportieren kann, von dem man gar nicht immer sagen kann, wogegen er sich richtet.

Gespür für pathosfreien Vortrag

Manchmal zeigt sie Zärtlichkeit, die man in ihren „unbedingten Augen“ liest, wie Egon Günther es mal formulierte, jener Regisseur, dem sie vertraute. Als Günther das sagte, war Jutta Hoffmann eine Frau von 30 Jahren, Mädchengesicht und „nicht eben prächtig einherwandelnd im Fleische“. Ja, sie war schlank. Und ist es noch.

Wenn sie also Reimanns Tagebücher liest, die Zeilen, die dem Tod entgegendämmern und doch nach dem Funken suchen, der sich entzünden kann am Leben, hat Jutta Hoffmann ein Gespür für pathosfreien Vortrag. Sie liest: „Die große Liebe ist kaputt, ich sitze in einer fremden Stadt, ziemlich allein, und ich bin nicht mehr jung.“ Bei Hoffmann klingt das nah und distanziert im selben Satz. Es zeigt: Hoffmann versteht die Frau bis ins Detail. Sie ist Psychologin. Und versierte Spielerin. Aus dieser Mischung zieht sie ihre Kraft, mit der sie Kolossales schafft. Dazu darf man ihr gratulieren. Nicht nur am 80. Geburtstag.

Von Lars Grote