Das Gerücht hält sich schon lange. In einer Villa an der Hans-Driesch-Straße im Stadtteil Leutzsch sollen einst Nazi-Größen wie Hermann Göring rauschende Feste gefeiert haben. Nun weicht das ruinierte Haus einem Neubau. Ein Blick in die Geschichte und die Geschichten rund um das Gebäude.