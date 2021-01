Leipzig

Es war ein Debüt, das Netto, Aldi & Co. Angst machen sollte. Am 29. Januar 2019 eröffnete in der Tauchaer Straße in Leipzig-Portitz die erste deutsche Niederlassung des „ Mere“-Discounters – in einer ehemaligen Filiale des Einzelhandelsriesen „ Aldi“. Geboren war der Name „Russen-Aldi“ und schon wurde spekuliert, ob der neue Konkurrent zu einem ernsthaften Rivalen im deutschen Einzelhandel werden könnte. Das öffentliche Interesse war jedenfalls gewaltig. Schon in den frühen Morgenstunden standen Menschen Schlange, um herauszufinden, was der Newcomer zu bieten hat. Anschließend verstopften sie regelrecht die Gänge.

24 Monate später könnte der Gegensatz kaum größer sein. Es ist zehn Uhr morgens an einem Donnerstag, die Kasse ist gerade unbesetzt, nur eine ältere Frau schiebt ihren Einkaufswagen durch die Gänge. Herkömmliche Verkauflächen gibt es hier nicht, die Waren sind in Lagerregalen drapiert, ein Großteil stapelt sich auf Europaletten. „Ich wohne nicht weit weg, daher komme ich manchmal her“, sagt eine Kundin. Warum der Laden so leer ist? „Ich vermute, das liegt an den Geschäften nebenan, die durch den Lockdown schließen mussten. Daher kommen weniger Menschen.“

Anzeige

Nach der Eröffnung verstopften Besucher die Gänge im „Russen-Aldi“ regelrecht – heute ist davon wenig zu spüren. Quelle: André Kempner

Verkaufsfläche ähnelt Lagerraum

Gut zehn Minuten später wird es dann doch voller im Markt, eine einzelne Kassiererin kann das Aufkommen aber noch locker bewältigen. Von großem Andrang ist keine Spur. Warum hat der Hype um den „Russen-Aldi“ nachgelassen?

„Es ist weder verloren gegangenes Vertrauen noch die Enttäuschung der Kunden. Es ist die mangelnde Aufmerksamkeit, die dem Discounter jetzt zukommt“, erklärt Erik Maier, Juniorprofessor für Handels- und Multi-Channel-Management an der HHL Leipzig. „Es war von Anfang an klar, dass , Mere’ ein Randangebot abdeckt“, sagt Maier. Auf eine angenehme Atmosphäre wird verzichtet – der Verkaufsraum wirkt eher wie eine mittelgroße Lagerhalle.

Europalette statt Regal: Im „Mere“-Supermarkt geht es um Funktionalität – nicht um Ästhetik. Quelle: André Kempner

Preise unter Discounter-Niveau

Eine Mitarbeiterin in der Berliner Konzernzentrale erklärt: „Wir sind ein harter Discounter. Schönheit spielt bei uns keine Rolle, wir verzichten auf Schnickschnack, um die Kosten gering zu halten.“ Das spiegelt sich in den Preisen wider: Eine Packung Röstkaffee kostet 2,77 Euro, eine Flasche Sekt 1,29 Euro. Frisches Obst und Gemüse sucht man hingegen vergebens, letzteres ist nur tiefgefroren erhältlich.

Das Ehepaar Hans und Christine Voigt freut sich über die Schnäppchen. „Wir kommen einmal in der Woche zum Einkaufen“, erzählt der 77-jährige Senior zufrieden. „Man weiß, dass die Produkte gut sind.“ Auch der 71-jährige Rainer Grieger besucht den Markt nicht zum ersten Mal. „Ich bekomme hier ein Glas Letscho für 85 Cent, das gibt es nirgends günstiger“, erklärt er. Vor zwei Jahren sei die Auswahl allerdings größer gewesen. Und: Das Sortiment unterliege Schwankungen: „Was es heute gibt, ist in zwei Wochen vielleicht nicht mehr da.“

„Man weiß, dass die Produkte gut sind.“ Das Ehepaar Hans (77) und Christine (76) Voigt kommt regelmäßig zum Einkaufen. Quelle: André Kempner

Waren aus Überproduktion landen im Regal

Diese Beobachtung kann Experte Maier erklären: Der Discounter kauft Waren, die aus Überproduktion stammen. „Die Hersteller haben diese Produkte häufig schon abgeschrieben und verkaufen diese dem Händler zu einem günstigen Preis.“ Doch hat das Auswirkungen auf die Qualität der Produkte?

Dr. Birgit Brendel von der Verbraucherzentrale Sachsen macht eine einfache Rechnung auf: „Für billige Preise gibt es ein billiges Produkt.“ Etwa sei bei einer günstigen Nuss-Nougat-Creme mehr Zucker im Einsatz, auch mangele es an hochwertigen Haselnüssen. Sicherheitsbedenken seien allerdings unbegründet. „Die Lebensmittelsicherheit ist gewährleistet. Grundsätzlich müssen in Deutschland alle Produkte den rechtlichen Anforderungen genügen“, so Brendel.

„Kein ernstzunehmender Konkurrent“

Der Großteil aller Produkte kommt aus dem Osten Europas: Wasser aus Polen, Saft aus Bulgarien, bei „ Mere“ ist das Standard. Nur ein Land sucht man auf den Verpackungen vergebens: Russland. Der Discounter gehört zwar zu einer russischen Kette, doch die Zollgebühren für einen Import aus Putins Reich wären viel zu hoch. Entsprechend kommen die Produkte häufig aus Osteuropa – aus Mitgliedern der EU-Zollunion.

Professor Erik Maier hält ein Aufmischen der deutschen Discounterlandschaft durch den Mitbewerber auch zwei Jahre später für utopisch. „Das ist kein ernstzunehmender Konkurrent und wird es mittel- bis langfristig auch nicht werden“ sagt er. „Es sind vor allem Aldi und die Schwarz-Gruppe (Muttergesellschaft von Kaufland und Lidl; Anm. d. Red.), die das Diktat im Markt setzen.“ Und daran wird auch der „Russen-Aldi“ so schnell nichts ändern.

Von Florian Reinke