Dresdner Studenten bauen Carl-und-Carla-Transporter zum Campervan um

Dresden

Das Auto ist gekauft, jetzt noch vier Wochen Ausbau und dann geht’s los. Dass am Ende beinahe eineinhalb Jahre vergehen werden, bis der VW T4 nach ihren Vorstellungen fertig ist, hätten Romy und Alexander vor zweieinhalb Jahren nicht gedacht.

Ausbau dauert länger als geplant

Aber von vorn: Alexander arbeitete bei dem Transport-Verleih Carl und Carla. Als diese ihre Flotte auf neuere Busse umstellten, nutzte der Psychologie-Student die Chance und kaufte einen der alten T4-Busse. Gemeinsam mit Freundin Romy, ebenfalls Studentin der Psychologie, nahmen sie sich vier Wochen Zeit, um den Bus zum Campervan umzubauen. Was sie in den vier Wochen schafften? „Nach drei Wochen hatten wir innen gerade mal die Verkleidung entfernt und alles richtig sauber gemacht“, erinnern sich die beiden. Allein die Trennwand zwischen Fahrerkabine und Ladefläche zu entfernen, habe drei Tage gedauert. Hammer, Meißel und Flex kamen dabei zum Einsatz, bis das hartnäckige Teil endlich draußen war.

Obwohl innen noch alles im Rohzustand war, ließen sich Romy und Alexander nicht davon abbringen, nach den geplanten vier Wochen das erste Mal mit ihrem T4 in den Urlaub zu fahren. „Die Klamotten türmten sich, der Herd war noch verpackt, aber wir haben ihn trotzdem samt Gasflasche mitgenommen“, erzählt Romy und erinnert sich noch genau an die erste „Kochsession“. Abends in den Dolomiten angekommen, haben sie draußen provisorisch den Herd aufgebaut und erstmal Wasser erhitzen wollen. „Wir hockten auf einer vereisten Bank mit fünf Jacken, Mützen und mussten ewig auf unser kochendes Wasser warten. Es war trotzdem sehr schön“, erinnert sich die 22-Jährige und lacht.

Wasserhahn Marke Eigenbau

Von Reise zu Reise kam mehr Luxus dazu. Bei der nächsten Fahrt zum Festival ließ sich schon die Küche erahnen, in Kroatien war sie dann fertig und es fehlte nur noch ein Kleiderschrank. Apropos Küche: Hier lässt sich prima erkennen, wie kreativ die beiden bei ihrem Ausbau waren. Zum Beispiel hat der Wasserhahn eine ganz spezielle Form, die es so nicht zu kaufen gibt. Für einen herkömmlichen Hahn war einfach kein Platz. Also steckten sie mehrere kurze Abschnitte Kupferrohre ineinander, fädelten einen Schlauch durch und fertig war der Wasserhahn. Auch daneben hinter dem Herd ließ sich nicht einfach eine Platte schrauben, die den Beifahrersitz vor Spritzern und der Gasflamme schützt. „Irgendwann kam uns die Idee, einfach eine Aluplatte mit dem richtigen Winkel anzubringen und so schlecht sieht es gar nicht aus“, berichtet Romy. Ihre Gläser und Konserven haben sie in einem schicken Eckregal untergebracht. Gegen das Rausfallen haben sie einen langes Gummiseil durch mehrere Ösen gefädelt. Praktisch, stylisch und sicher.

Nicht nur innen haben die beiden ihrem Camper mit vielen Fotos von ihren Abenteuern schon eine persönliche Note verliehen. Auch außen erinnert nur noch ein schwacher Abdruck an die frühere Carl-und-Carla-Beschriftung. Stattdessen zieren zwei schmale Rallyestreifen in grün und orange den Bus.

Die nächsten Reiseziele: Portugal und Griechenland

Und auch innen ist der Camper soweit erstmal fertig. Den Kleiderschrank konnten Romy und Alexander bei ihrer Tour nach Frankreich das erste Mal füllen. Aber richtig fertig ist man mit solch einem Projekt wohl nie. „Als nächstes wollen wir uns einen Kühlschrank anschaffen und die Schiebetür müsste ausgetauscht werden, da ist eine Delle drin“, berichtet Romy von den nächsten Plänen. Und auch der ein oder andere Rostfleck will beseitigt werden. Und wo geht es dann hin? „Portugal und Griechenland stehen ganz weit oben auf unserer Wunschliste.“

Von Lisa-Marie Leuteritz