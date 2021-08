Mittenwalde

Als ich am Freitagabend ins Auto einsteige, habe ich noch keine Ahnung, was mich erwarten wird. Nicht einmal, wo genau es hingeht, weiß ich bis dato. Lediglich, dass jemand etwas Wertvolles in einem Tümpel in Schenkendorf verloren hat, wurde mir im Vorfeld von Steven Kutzbach mitgeteilt.

Der 38-Jährige ist ehrenamtlich tätig bei den „Schatzsucher“ von ringfinder.eu, die sich bei der Suche nach verlorenen Schmuckstücken anbieten. Die knapp 350 ehrenamtlichen Helfer agieren europaweit, erzählt mir Steven Kutzbach, als ich ihm begegne. Auf dem Weg nach Schenkendorf erhalte ich eine Nachricht mit dem genauen Treffpunkt.

Ehering im Wasser verloren

Neben dem 38-Jährigen ist auch Robby Schuhmacher dabei. Auch er ist passionierter Schatzsucher und agiert als Taucher vor allem unter Wasser. „Dieser Moment, wenn du den Leuten das Schmuckstück übergeben kannst, ist der Schönste“, sagt er freudestrahlend.

„Die Sachen haben für die Leute vor allem einen hohen emotionalen Wert“, erklärt mir Steven. „Uns geht es dabei nur ums helfen.“ Ein Finderlohn wird nicht verlangt, werde ihnen aber häufig angeboten. Lediglich die Anfahrtskosten müssen vom Auftraggeber gedeckt werden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Diesmal handelt es sich um einen Familienvater, der bei dem Jagdtraining seines Hundes im Wasser seinen Ehering verloren hat. 80 Prozent der aufgegebenen Gesuche wären Verlobungs- oder Eheringen, wie mir die beiden sagen.

Für sie ist dieser Einsatz jedoch ein ganz besonderer Fall, denn es existiert ein Video von dem Missgeschick im Tümpel. „Das hatten wir noch nie“, sagt Steven. „So können wir den Bereich sehr gut eingrenzen für die Suche.“

Auf dem Video ist zu erkennen, wie der Hund sich im Wasser plötzlich dreht und der Mann dann nur noch flucht. Noch sind die beiden Sucher optimistisch. „Das sind vermutlich zwei Quadratmeter die ich absuchen werde. Das dauert dann wahrscheinlich keine fünf Minuten“, überlegt Robby und ich kann kaum glauben, was ich da höre.

Kopfhörer aufgesetzt und schon taucht Robby Schuhmacher ab, um nach dem Ring zu suchen, mit null Sicht, wie er selbst sagt Quelle: Joice Saß

Einen Ring im Wasser bei wenig Sicht in so kurzer Zeit wiederfinden, frage ich. Wie geht das? Und da zeigt mir der 31-jährige Hobbytaucher sein Equipment. Ausgerüstet mit gleich zwei Metalldetektoren, einen für die grobe und einen für die punktuelle Suche. Mit Lautsprechern kann er unter Wasser dann das Signal hören. Durch jahrelange Erfahrung können die beiden schon anhand der Töne vermuten, um was es sich handelt. Um nicht immer wieder Auftauchen zu müssen, hat Robby gleich drei Sauerstoffflaschen dabei, nur zur Sicherheit.

Während die Mähdrescher neben uns auf dem Feld arbeiten, warten wir auf den Auftraggeber. Den haben die beiden selbst noch nicht persönlich kennengelernt. Vorab wurden am Telefon die Details besprochen und das Video verschickt. Für die Ringfinder entscheidet sich im ersten Gespräch bereits, ob eine Suche überhaupt erfolgreich sein wird.

Netzwerk aus vielen verschiedenen Suchern

„Wenn jemand beispielsweise beim Joggen einen Ring verliert und nicht einschätzen kann, wo das passiert ist, ist es unrealistisch, dass wir neun Kilometer ablaufen und den auch tatsächlich wiederfinden“, erklärt mir Steven. Im Gegensatz zu Robby sucht er am Land und in flachen Gewässern nach verlorenen Schmuckstücken. Für den Frührentner eine Aufgabe, die seinen Alltag bereichert, wie er sagt.

Robby hingegen beschäftigt sich auch beruflich mit der Suche – als Kampfmittelberger. Doch während ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit würde sie nur selten auf Munition stoßen, wie sie sagen. Dann kommt der Auftraggeber, der anonym bleiben möchte, mit seiner Frau und der gemeinsamen Tochter auf das Feld gefahren.

Taucher Robby Schuhmacher übergibt den Ring an den Auftraggeber Quelle: Joice Saß

Noch einmal wird über das Video gesprochen und Robby macht sich schon einmal ein Bild von dem Ring, in dem er den der Ehefrau inspiziert und ihn unter den Metalldetektor hält. „So kann das Gerät bereits die Größe des Ringes erfassen“, sagt der Taucher und wirft sich anschließend in den Neoprenanzug.

Vollbepackt mit Taucherweste samt Bleitaschen, der Sauerstoffflasche und den Messgeräten, geht es zum Wasser. Hinter einer dichten Hecke versteckt sich der Tümpel, wo Steve und Robby zuvor schon Stangen angebracht haben, um die Stelle zu markieren, an der gesucht werden soll.

Nachdem das Ehepaar sich nicht ganz sicher ist, wo genau im Wasser der Ring verloren ging, wird das Handy gezückt, um das Video erneut abzuspielen. Dann geht Robby ins Wasser und macht sich bereit für die Suche. Und nach einem kurzen Handzeichen sind dort nur noch Blasen zu sehen, wo er noch zuvor stand.

„Wir vertrauen ihnen einfach“, sagt der Mann und blickt gespannt auf das Wasser. Und Steven beruhigt: „Wir haben schon viele Ehen gerettet.“ Während von Robby jede Spur fehlt, rätselt das Ehepaar weiter, wo genau der Mann gestanden haben kann. Plötzlich taucht Robby auf und hält etwas in den Händen – eine alte Maisdose. Er wirft sie ans Ufer und Steven erklärt: „Den Müll, den wir finden, nehmen wir immer mit.“

Sichtlich zufrieden wird der Einsatz beendet Quelle: Joice Saß

Und erneut verschwindet der Taucher im Wasser. Der Himmel ist wolkenlos und bei 25 Grad zieht sich das Warten in der prallen Sonne. „Ein bisschen weiter nach links“, sagt die Frau zu Robby, als er erneut auftaucht und schnell wieder unter Wasser geht. „Ich dachte, er findet den schneller“, sagt Steve ein wenig enttäuscht.

Doch dann plötzlich taucht Robby auf und hält etwas Kleines in seiner Hand. „Das hätte ich nicht gedacht“, sagt die Frau erstaunt. In nicht einmal 20 Minuten hat der Schatzsucher den Ring gefunden, der nicht ganz zufrieden mit seiner Zeit ist. Dafür umso mehr mit dem Endergebnis, denn die Freude bei dem Ehepaar ist groß über den wiedergefundenen Ehering.

Und die Sucher machen sich kurz darauf bereits für den nächsten Einsatz bereit. „Ein Angler hat beim Hochnehmen des Motors seine Armbanduhr in einem See verloren“, erzählt Steven. „Da fahren wir jetzt noch hin.“ Nach dem Erfolgserlebnis mit einem guten Gefühl, wie mir scheint.

Von Joice Saß