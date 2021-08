Potsdam

Sie waren noch einmal davongekommen an jenem Tag, da der Sommer 1961 seine Unschuld verlor. Die Nacht zuvor war sternenklar gewesen, sie hatte Kühle gebracht und – von Lucie und Rosetraut Büscher unbemerkt – schweigende Männer in Uniformen. Als Mutter und Tochter am Morgen des 13. August erwachen und aus dem Fenster sehen, ist die Nachbarschaft hinter ihrem Haus abgeriegelt. Die Welt schaut fassungslos auf Berlin, die beiden Frauen blicken fassungslos auf den Verhau, der gerade eben noch ihr Gartenzaun war. Doch es wird nach dem ersten Entsetzen, nach der Frage, wie es nun weitergeht, wieder der Alltag einkehren in die Steinstraße im Potsdamer Südosten. Waren in Berlin nicht längst Wohnungen geräumt, Hauseingänge und Fenster zugemauert worden? Lucie und Rosetraut Büscher wiegen sich in der Gewissheit, dass sie Glück gehabt haben. Dass sich mit Stacheldraht und Panzersperren hinterm Haus schon irgendwie leben lässt. Doch dem Haus direkt an der Grenze zwischen Potsdam und Berlin ist nicht einmal dieses kleine Glück beschieden. Vier Jahrzehnte lang werden Wald und Gestrüpp seine Trümmer überwuchern.

Der Staat enteignet

„Sie kamen im Frühling 1964“, sagt Jens Ney (53), der Sohn von Rosetraut Ney, die einst den Mädchennamen Büscher trug und als junge Frau fest daran glaubte, im Haus ihrer Kindheit selbst einmal eine Familie gründen zu können. Doch der Staat hat andere Pläne. Die Herren, die drei Jahre nach dem Schicksalssommer 1961 an die Pforte klopfen, eröffnen den Frauen, dass sie nicht bleiben können, dass sie jetzt raus müssen und zwar schnell. „Inanspruchnahme von Haus und Grundstück nach Verteidigungsgesetz der DDR durch die Stadt Potsdam mit Überführung in Volkseigentum“, sagt Jens Ney. Er muss solch abweisende Sätze nicht ablesen, sie gehen ihm leicht über die Lippen. Eine halbe Ewigkeit hat er sich seit dem Fall der Mauer mit Gesetzen befasst und mit Behörden gestritten, bis er das Elternhaus der Mutter an der Steinstraße wieder aufbauen konnte.

Mit Garage und Chauffeur

Das erste Haus, das hier stand, hat Jens Neys Großvater errichtet. Erich Büscher ist Autohändler im Berlin der Zwischenkriegszeit. Er ist nicht vermögend, aber er kann sich etwas leisten. 1937 erwirbt er am Rande der Großstadt ein Grundstück und lässt darauf ein Haus für sich und seine Gattin Lucie bauen. Es steht hinter einem grünen Metallzaun im Schatten hoher Tannen. Wie es sich für einen Automobilisten seines Schlags geziemt, hat Erich eine große Garage hinter das neue Heim setzen lassen. Wenn Lucie etwas in der Stadt erledigen möchte, fährt ein Chauffeur vor.

Von der Stadtgrenze zur Staatsgrenze

1944 erblickt Tochter Rosetraut, das einzige Kind des Paares, das Licht einer vom Krieg zerschmetterten Welt. Eine Ahnung des Glücks, das doch nie so recht einkehren will in dieses erste, später lange noch beweinte Haus. Mit dem Kriegsende verliert Erich Büscher seine Existenz: Die Rote Armee konfisziert Fahrzeuge und Betriebsvermögen. Erich Büscher kommt nie mehr so recht auf die Beine. Er stirbt 1950 – es heißt, aus Gram. Seine Witwe bleibt mit der Tochter allein zurück im Haus, das nun nicht einfach nur an der Grenze von Berlin und Potsdam steht, sondern an der Grenze von US-Sektor und sowjetischer Besatzungszone. Dort ziehen im Herbst 1951 Posten auf, nachdem die DDR versucht hatte, Steinstücken zu annektieren, aber an der Wehrhaftigkeit der Bewohner und dem Engagement der Amerikaner gescheitert war. Soldaten und Polizisten riegeln die West-Berliner Enklave ab und kontrollieren, dass kein Steinstückener die DDR betritt und kein DDR-Bürger Steinstücken.

Ein Grenzsoldat verliebt sich

Der Abschnitt gilt als ruhig, als ein gewisser Hans-Hermann Ney dort 1959 den Dienst antritt. Der Grenzsoldat ist Anfang zwanzig und gelernter Landwirt, er stammt aus Neustadt an der Dosse, erhofft sich dort ein Stück Land nach der Armee. In die Heimatstadt wird Hans-Hermann Ney allerdings nicht zurückkehren – die Liebe kommt dazwischen. Er wird in Potsdam bleiben und in das Haus mit den Panzersperren im Garten ziehen. Wie oft ihn seine Patrouillengänge daran vorbeigeführt haben, ist nicht überliefert. Auch nicht, ob ihm Rosi schon aufgefallen war, bevor sie sich beim Fasching 1960 kennenlernen und ineinander vergucken. Sie trägt einen schwarzen Taftrock, eine weiße Bluse und eine rote Schleife im Haar. Er geht als fescher Förster. Am 31. Mai 1962 wird geheiratet. Es scheint, das Glück habe zurückgefunden in das Haus an der Grenze. Wieder einmal bleibt es nicht lange.

Zwei Mauern und der Todesstreifen trennten Potsdam (unten) und Steinstücken Quelle: Archiv

Nach dem Besuch der eisernen Herren im Frühjahr ’64 haben Lucie Büscher, ihre Tochter und der Schwiegersohn vier Wochen Zeit, Möbel zu rücken und die Sachen zu packen. Die Stadt Potsdam bietet ihnen Wohnungen an und stellt den Umzugswagen. Lucie Büscher zieht in die Beethovenstraße im nahen Musikerviertel. Die jungen Eheleute schauen sich eine Wohnung in Potsdam West und eine in der Leipziger Straße an und finden beide zu dunkel. „Die dritte mussten sie nehmen“, erzählt Jens Ney. In der Zwei-Zimmer-Wohnung in der Paul-Neumann-Straße in Babelsberg ist er groß geworden. Hier haben die Eltern im November ’89 auf dem Fernsehbildschirm mit angesehen, wie die Mauer fiel. Hier ist Mutter Rosi (77) heute noch daheim.

Enteignung und Zwangsumsiedlung

Das im September 1961 erlassene Gesetz über die Landesverteidigung der Deutschen Demokratischen Republik besagt, dass soweit es im Interesse der Verteidigung und des Bevölkerungsschutzes „dringend erforderlich“ ist, Bürger in ihrem Besitz befindliche Grundstücke dem Staat überlassen müssen. Im Falle von Jens Neys Familie bedeutet das 1964, dass Haus und Garten für den Bau der Grenzanlagen benötigt werden – man könnte auch sagen, dass sie der Mauer im Weg sind. „Nach der Zwangsumsiedelung meiner Großmutter und meiner Eltern wurde das Haus sofort abgerissen“, sagt Jens Ney. „Es wurde in seinem eigenen Keller versenkt.“ Als er 2004 an gleicher Stelle mit dem Wiederaufbau beginnt, gräbt er die Trümmer aus und stößt dabei auf ein Emaille-Wasch­becken: „Das einzige Stück, das übrig war. Meine Mutter hatte es danach jahrelang mit Blumen bepflanzt im Garten zu stehen.“

In den Trümmern: 2004 hat Jens Ney – hier mit Tochter Lucia Marie (heute 25) das Haus wieder aufgebaut. Zuvor mussten die Überreste des alten Hauses geborgen werden. Quelle: privat

Die Enteignung ist nicht die erste Gelegenheit, bei der der Staat nach dem Haus an der Steinstraße greift. Nach dem Tod ihres Mannes hatte man Lucie Büscher bereits gedrängt, einen Teil aufzugeben und Mietern zur Verfügung zu stellen. Dieser Umstand dient 1964 als Argument dafür, dass die Familie die gesetzlich vorgesehene Entschädigung nicht erhält. „Es wurde behauptet, meine Oma hätte Steuerschulden beim Staat – wegen der Miete“, sagt Jens Ney. Er schüttelt den Kopf – nicht nur über die Volten, die das Recht in der DDR zu schlagen vermochte. Zu viel hat er erlebt, als er sich nach der Wiedervereinigung bemühte, das Grundstück zurückzuerhalten. Ein Beispiel: 1990 hat Jens Ney die Rückübertragung erbeten; die Antwort ließ zwölf Jahre auf sich warten und kam einer Ohrfeige gleich. In dem Bescheid des Bundesvermögensamtes vom 27. Juli 2002 heißt es, dass die entschädigungslose Enteignung vom 15. Juni 1964 ein Sachverhalt sei, bei dem nach den in der DDR gültigen Rechtsvorschriften und den sie tragenden ideologischen Grundvorstellungen alles „mit rechten Dingen zugegangen“ ist.

Ob Staatsdoktrin oder juristische Finessen: Die Familie fühlt, dass ihr Unrecht widerfahren ist und trägt schwer daran. „Das Haus war in meiner Kindheit immer Thema“, sagt Jens Ney. Natürlich habe man nur im engsten Kreis ausgesprochen, dass der Staat einen enteignet hatte. „Und irgendwann haben wir gar nicht mehr darüber geredet.“ Die Wunden aber, sie wollten und konnten sich nicht schließen. Sie brechen jedes Mal wieder auf, wenn Oma Lucie nach West-Berlin reist, um die alten Nachbarn zu besuchen und dem verlorenen Zuhause für einen Moment nahe zu sein. Dafür nimmt sie die lange Zugfahrt um die West-Sektoren herum in Kauf. Lucie Büscher erlebt den Tag der Freiheit nicht mehr. Sie stirbt 1986.

Hinter der zweiten Mauer

Von Potsdam aus gesehen trennen von 1964 bis zu ihrem Abriss 1990 zwei Mauern und der Todesstreifen die Familie und ihre Scholle. „Unser Haus lag hinter der zweiten Mauer“, erläutert Jens Ney. „Das Land gehörte zwar zur DDR, war aber unerreichbar.“ Der Staat hatte die Flächen preisgegeben, um Mauer und Todesstreifen auf möglichst langer Strecke möglichst gerade ausbauen zu können. Jens Ney sagt: „Um freie Schussbahn zu haben“. Wachtürme, Lichtmasten, ein asphaltierter Kolonnenweg, ein Kfz-Graben, ein Metallgitterzaun in der Mitte: Der Grenzabschnitt Steinstücken wird mustergültig angelegt. Indes wachsen im Schatten der Mauer Büsche und Bäume – und die Gärten der Berliner. Anrainer schieben ihre Zäune Meter um Meter weiter hinein ins vermeintliche Niemandsland, sie stellen Partyzelte auf, zimmern Lauben, verklappen Müll. Auch das sollte nach dem Fall der Mauer zu rechtlichen Auseinandersetzungen führen.

Die letzte Parade

Ende der Achtziger ist Jens Ney selten in Potsdam. Er studiert an der Militärmusikschule der Nationalen Volksarmee in Prora auf der Ostseeinsel Rügen. „Acht Wochen oben, ein Wochenende hier. Wir waren so abgeschirmt, ich habe gar nicht richtig mitbekommen, was sich im Land zusammenbraut.“ Als am 6. und 7. Oktober 1989 in Berlin mit Pomp, Parolen und Paraden die zentrale Feier zum 40. Jahrestag der Gründung der DDR stattfindet, ist Jens Ney mit dem Musikkorps der NVA dabei. Er spielt die große Trommel vor großer, totgesagter Kulisse.

Modell der Grenzanlagen in Potsdam in den 80er Jahren. In der Mitte: die Enklave Steinstücken. Quelle: Detlev Scheerbarth

In der Familie war schon lange niemand mehr davon ausgegangen, dass sich jemals etwas ändert. Dennoch lässt Jens Ney nach dem 9. November keinen Augenblick verstreichen: Bevor er auch nur daran denkt, den goldenen Westen zu erkunden, kümmert er sich um das Grundstück. Er schreibt einen Brief an Staatschef Egon Krenz. „Zwei Wochen später standen wieder ein paar Herren vor unserer Tür“, erzählt Jens Ney. Die Stasi. Ohne sich vorzustellen, reichen die Besucher Rosi Ney einen Zettel: „Sie wissen ja, Ihr Grundstück ist verschuldet...“ Auf dass ihr das nicht zum Nachteil gereiche, solle sie hier unterschreiben. „Die wollten, dass meine Mutter das Grundstück abtritt.“

„Weshalb sind sie 1964 nicht über den Gartenzaun gesprungen?“

Die Herren ziehen unverrichteter Dinge ab. Jens Ney aber ist alarmiert und bereit, den Kampf um das alte Zuhause der Familie aufzunehmen. Die Mutter will damit am liebsten gar nichts mehr zu tun haben, zu viele Schwierigkeiten und schmerzvolle Erinnerungen hängen daran. Der Vater ist zerrissen, seit er dem Haus 1964 den Rücken kehrte. „Als Soldat musste er dem Staat gegenüber loyal sein, wenn er sich die Zukunft nicht verbauen wollte“, sagt Jens Ney. „Loyal musste er aber auch seiner Familie gegenüber sein, der dieser Staat das Zuhause genommen hatte... Ich habe mich oft gefragt, weshalb sie 1964 nicht über den Gartenzaun gesprungen sind.“

15 Jahre Kampf

Jens Ney ist allein, als er zum ersten Mal das Grundstück betritt: „Es war dunkel, es war verwildert. Aber ich habe sofort gewusst: Hier wirst du mal wohnen.“ Beinahe 15 Jahre vergehen vom Brief an Krenz bis zum ersten Spatenstich. Jens Ney engagiert vier Rechtsanwälte, keiner kommt voran. Der fünften Anwältin gelingt der Durchbruch. Doch auch auf Jens Ney lastet der Druck der Loyalität, immerhin prozessiert er als Berufssoldat – er ist Mitglied des Stabsmusikkorps der Bundeswehr – jahrelang gegen seine Dienstherrin, die Bundesrepublik Deutschland.

Über 30 Ämter sind involviert

Das Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen, das Mauergesetz, das Verwaltungsrechtliche Rehabilitierungsgesetz und das Vermögenszuordnungsgesetz sind auf den Fall anzuwenden, über 30 Ämter sind involviert. Jens Ney wird zum Experten in eigener Sache, habe bei jedem auf dem Schreibtisch gesessen. Oft weckt ihn ein Geistesblitz mitten in der Nacht; dann steht er auf, macht sich Notizen, verfasst ein Anschreiben. „Mir war klar, dass ich nicht aufgebe“, sagt Jens Ney. Er wollte seine Familie einfach zurück nach Hause führen.

Das Land wird den Neys nicht rückübertragen. Sie müssen es kaufen. 2004 – vierzig Jahre nach der Enteignung – beginnt Jens Ney mit dem Hausbau. Vater Hans-Hermann übernimmt die Bauüberwachung und doch hält er es bis zu seinem Tod 2014 nicht für möglich, dass er das noch erleben durfte: Dass diese Geschichte ein glückliches Ende genommen hat.

Von Nadine Fabian