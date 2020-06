Mit einer Geschichte über eine vermeintliche Abzocke durch das Ordnungsamt bei den Corona-Regeln provoziert ein Unbekannter in einer Facebook-Gruppe die Wut der Facebook-Nutzer. Doch die beschriebene Situation in Döbeln (Landkreis Leipzig) hat es so nicht gegeben. Die Betreiber der Seite wollen den Kommentar jedoch nicht löschen.