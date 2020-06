Ein Unternehmer will bis zu 50.000 Standplätze für Wohnmobile schaffen – quasi aus dem Nichts. Vor allem auf Festivalgeländen sollen sogenannte Pop-up-Campingplätze entstehen und in Corona-Zeiten hygienisch sicheren Urlaub gewährleisten. In Ferropolis, wo sonst Zehntausende das „Melt!“- und „Splash“-Festival feiern, hat das schon geklappt.