Brandenburg/Havel

Am Morgen des 19. März 2019 endet das Vertrauensverhältnis einer 25 Jahre alten Frau aus Brandenburg an der Havel zu ihrer Friseurin. Inzwischen streiten sich beide Seiten vor Gericht.

Was ist geschehen? Seit 2013 ist die Brandenburgerin Kundin in einem Salon jenseits der Stadtgrenze. Im März 2019 steht die Hochzeit des Bruders ihres Partners an.

Für das Fest möchte die junge Frau sich Strähnen ins Haar machen lassen. Sie weist ihre Friseurin darauf hin, dass sie eine Allergie habe auf Ammoniak und Henna und auf beide Stoffe heftig reagiere.

Nicht die Friseurin ist angeklagt

So jedenfalls erzählt es die junge Frau an diesem Montag im Amtsgericht Brandenburg. Dort ist nicht die Friseurin angeklagt, sondern sie. Wegen mutmaßlich falscher Verdächtigung.

„Ich mische dir was Schönes an, hat meine Friseurin gesagt“, schildert die Angeklagte den weiteren Gang ihres damaligen Friseurbesuches. Mit gefärbten Haarsträhnen geht sie nach Hause. Dort juckt kurz darauf ihre Kopfhaut. Fas gleichzeitig schwillt ihre linke Gesichtshälfte heftig an.

Die Brandenburgerin bekommt es mit der Angst zu tun und sucht Hilfe in der Notaufnahme des Städtischen Klinikums. Dort bekommt sie Tabletten und Tropfen gegen die allergische Reaktion. Der Arzt will wissen, welche Stoffe in dem Färbemittel stecken. Das weiß die Patientin nicht.

Friseurin konnte keine Angaben zum Färbemittel machen

Ihr Partner fragt nach. Am folgenden Tag geht dessen Vater in den Salon, um mit der Inhaberin zu sprechen und sich das Produkt anzuschauen. Nach seiner Schilderung konnte die Friseurin keine Angaben zu dem Färbemittel machen. Auf dem Falz der Verpackung habe er den Inhaltsstoff Ammoniak aufgeführt gefunden. Die Friseurin habe angefangen zu weinen.

Trotzdem wird die Angelegenheit nicht gütlich bereinigt, sondern schaukelt sich hoch. Die Kundin bemerkt, dass ihr Haare ausfallen. Sie bekommt es mit der Angst zu tun.

Ihr Freund rät ihr zu einer Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. So macht es die junge Frau, um nicht aus Untätigkeit mögliche Ansprüche zu verlieren. „Ich habe aus Angst vor einer Glatze Anzeige erstattet“, erklärt sie vor Gericht.

Die Strafanzeige führt tatsächlich zu einem Gerichtsverfahren. Die Friseurin wird zwar nicht verurteilt, kommt aber auch nicht ganz ungeschoren davon. Gegen Zahlung von 150 Euro stellt das Gericht das Strafverfahren ein.

Friseurin zeigt Kundin an

Nun aber dreht die Friseurin den Spieß um und zeigt ihre Kundin wegen falscher Verdächtigung an, einer Straftat, die mit einer Geldstrafe oder Haftstrafe bis zu fünf Jahren geahndet werden kann.

Tatsächlich ist die Staatsanwaltschaft Potsdam überzeugt, dass die Kundin gelogen hat, um niederträchtig Ermittlungen gegen ihre Friseurin in die Wege zu leiten.

Ein Staatsanwalt glaubt der Schilderung der Handwerkerin, dass diese ihre Kundin über die Gefahr einer möglichen allergischen Reaktion aufgeklärt habe und die Kundin die Behandlung dennoch ausdrücklich wünschte.

Das Amtsgericht Brandenburg schließt sich dieser Position zunächst an und erlässt einen Strafbefehl über 1200 Euro gegen die allergische Kundin.

In der aktuellen Gerichtsverhandlung bleibt von der Strafe nichts übrig. Verteidiger Simon Daniel Schmedes legt die Expertise der Brandenburger Hautärztin seiner Mandatin vor. Aus deren Sicht hätte das Färben, das die starke Allergie auf der Kopfhaut verursacht habe, unterbleiben müssen.

Schmedes weist in seinem Plädoyer darauf hin, dass seine Mandantin den Sachverhalt mit ihrer Anzeige lediglich klären, die Friseurin aber nicht bösartig beschuldigen wollte.

Auch der Vertreter der Potsdamer Staatsanwaltschaft sieht den Tatvorwurf der falschen Verdächtigung nicht bestätigt und beantragt daher wie Schmedes Freispruch. Den bekommt die Kundin.

"Die Angeklagte hat keinen Quatsch erzählt"

„Die Angeklagte hat keinen Quatsch erzählt“, sagt die Richterin. Schließlich habe es ein Verfahren und eine Geldauflage gegen die Friseurin gegeben.

Die Sache ist damit nicht ausgestanden. Ein Schmerzensgeldverfahren gegen die Friseurin läuft noch. Ebenso die strafrechtliche Auseinandersetzung zwischen ihr und dem Vater des Partners ihrer Ex-Kundin.

Die 25-Jährige sieht längst wieder gut aus im Gesicht. Damals hatte sie sich eine Woche lang nicht nach draußen gewagt wegen ihrer Schwellung und den Rötungen am Kopf. Auch dem gleichen Grund verzichtete sie auf die erwähnte Hochzeitsfeier. Dort hätte sie sich zu sehr geschämt.

Von Jürgen Lauterbach/RND