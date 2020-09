Nieder Neuendorf

Wenn Menschen vor dem Gedenkstein „ Mauerfall“ innehalten, der 2009 vorm Grenzturm Nieder Neuendorf aufgestellt worden war, geht Werner Petzer gerne offen, aber niemals aufdringlich, auf die Leute zu. „Möchten Sie etwas über Heike Becker wissen?“, fragt der ehrenamtliche Museumsbetreuer dann. Ein Erlebnis wird er nie vergessen – den Tag, an dem eine Frau, die den Gedenkstein betrachtete, sagte: „ Heike Becker, das bin ich selbst.“ Die 1970 geborene Künstlerin, aufgewachsen in Hennigsdorf, hatte den Granitstein aus einem norwegischen Steinbruch gestaltet. Anders als viele vermuten, ist sie keine der Mauertoten, sondern flüchtete drei Tage vor dem Mauerfall über Prag in die Bundesrepublik.

Viele spannende Gespräche hat Werner Petzer in den vergangenen Jahren mit Besuchern des Grenzturm-Museums geführt. Am interessanten wird es für den 68-Jährigen, wenn er anfangs fragt: „Kann ich Ihnen etwas erzählen?“ Und die Antwortet lautet: „Ich kann Ihnen etwas erzählen.“ Dann handelt es sich meist um ehemalige Offiziere, die noch einmal frühere Lebenswege nachzeichnen und aufarbeiten wollen.

Im Turm gibt es viel Historisches zu entdecken. Quelle: Wiebke Wollek

„Einmal hat mir jemand erzählt, dass ihm die Flucht übers Wasser gelungen ist, er war später nach Australien ausgewandert. Er war gemeinsam mit seinem Bruder hier, der in Hennigsdorf geblieben war“, erzählt Werner Petzer. Auch er selbst zog damals eine Flucht in Erwägung, hatte sich vorsorglich schon ein spezielles Tauchgerät besorgt und wollte gemeinsam mit einem Freund auf dem Grund durchs Wasser laufen. Später hörte er aber, dass es in der Tiefe Alarmdrähte geben soll, und entschied sich dann gegen die Flucht.

Auch Schulklassen schauen vorbei

Wenn Schulklassen das Museum im Grenzturm besuchen, versucht Werner Petzer, altersgerechte Antworten auf die vielen Fragen zu geben. Warum er in den Westen wollte, erklärt er jüngeren Kindern gerne mit „Weil es dort viel leckerere Gummibärchen gab“. Und Jugendlichen gibt er mit auf ihren Weg: „Wählt die Richtigen, sonst landen wir wieder in einer Diktatur.“

Werner Petzer hat schon Besucher mit den unterschiedlichsten Motiven erlebt. „Manche wollen auch einfach nur die Aussicht genießen und interessieren sich gar nicht für die Geschichte“, erzählt der 68-Jährige. Der Turm ist einer der letzten vorhandenen Wachtürme der DDR im ehemaligen Grenzabschnitt Berlin. Das erst 1987 errichtete Bauwerk diente dem Grenzregiment 38 „ Clara Zetkin“ als Führungsstelle für den etwa zehn kilometer langen Abschnitt von Schönwalde bis Stolpe-Süd. Seit 1999 ist er für die Öffentlichkeit zugänglich.

Die Fahrt in den Westen war das bewegendste Ereignis

Werner Petzer, der an zehn Tagen im Monat das Museum im Turm betreut, ist in Falkensee aufgewachsen. Als 14-Jähriger zog er mit seinen Eltern, die Arbeit im Stahlwerk fanden, nach Hennigsdorf in eine kleine Hochhaus-Wohnung und war später selbst im Stahlwerk tätig. Ab 1986 war er an der Erschließung der Gartensparte im Keilerweg beteiligt, in der er noch heute seine Laube hat. Als bewegendstes Ereignis ist ihm die Überfahrt in den Westen in Erinnerung, einen Tag nach dem Mauerfall, zusammen mit seiner Frau und den zwei Töchtern.

Von Wiebke Wollek