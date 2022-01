Hertha BSC: Hat Investor Windhorst illegale Geschäfte gemacht?

Hannover

Der Großeigentümer von Hertha BSC, Lars Windhorst, soll zwischen 2013 und 2016 in Scheingeschäfte mit einem später verurteilten Geldwäscher verwickelt gewesen sein. Das berichtet das Nachrichtenportal „Business Insider“, das sich wiederum auf einen Report der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG beruft. Demnach sollen in dem genannten Zeitraum hohe Millionenbeträge aus strafbaren Handlungen in die Unternehmensgruppe von Windhorst geflossen sein.

„Business Insider“ zufolge soll Windhorst Geschäfte mit dem arabischen Manager Khadem al-Qubaisi gemacht haben. Qubaisi sei später in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu 15 Jahren Haft verurteilt worden – wegen Korruption und Geldwäsche. Der Manager habe unter anderem dabei geholfen, gestohlene Milliardensummen aus dem malayischen Staatsfonds IMDB über eine Züricher Privatbank zu schleusen.

Das Geld sei schließlich im Global Opportunity Fund (GOF) der Falcon-Bank in Luxemburg gelandet, die im Dezember 2021 wegen „qualifizierter Geldwäsche“ schuldig gesprochen worden sei, schreibt „Business Insider“.

Staatsanwaltschaft ermittelte 2017

Ein Teil des Geldes aus dem GOF soll zwischen September 2013 und Juni 2016 in die Unternehmensgruppe von Windhorst geflossen sein, heißt es in dem Text von „Business Insider“. Zudem soll die Falcon-Bank in dem Zeitraum 100 Investitionen für den GOF getätigt haben, die von Windhorst initiiert worden seien.

Bereits 2017 habe die Staatsanwaltschaft Zürich wegen des Verdachts auf Geldwäscherei Vorermittlungen gegen Windhorst durchgeführt. Dabei sei jedoch kein hinreichender Tatverdacht festgestellt, und die Ermittlungen seien daraufhin eingestellt worden.

Ein Anwalt von Windhorst habe erklärt, dass der Investor nichts von der kriminellen Herkunft des Geldes gewusst habe, heißt es in dem Bericht von „Business Insider“. Auch habe Windhorst 2016 Beziehungen zu Qubaisi abgestritten – was interne E-Mails der Falcon-Bank jedoch später widerlegten. Der Anwalt weise jegliche Verbindungen zu kriminellen Handlungen zurück.

Von Thea Schmidt