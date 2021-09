Historiker über den „Guerillakrieg“ der Hohenzollern gegen die Weimarer Republik

Potsdam

Manchmal währen historische Debatten gar nicht lang: Als sich der „Haus-Chef“ der Hohenzollern 2014 per Anwalt an die Regierung wandte, um Ansprüche auf Schloss, Ländereien und wertvolles Inventar zu erheben, fackelte die Regierung nicht lange: Schon 2015 gab sie dem Familienoberhaupt einen Korb. Es gebe „keinen Grund“, den Forderungen nachzugeben.

Die Rede ist von Haus Doorn, der Exil-Residenz des ehemaligen deutschen Kaisers Wilhelm II. Und es war die niederländische Regierung, die Georg Friedrich, den Ur-Ur-Enkel des Monarchen, abblitzen ließ.

Wilhelm II. bejubelte Überfall der Wehrmacht auf die Niederlande

Zu der Ablehnung dürften Erinnerungen wie diese beigetragen haben: 1940 begrüßte der Ex-Kaiser die einrückenden deutschen Wehrmachtssoldaten „wie um dreißig Jahre verjüngt, angetan mit seinen Orden, in größter Begeisterung und ,mit gutem Kaffee‘“.

Die Szene kann man in dem neuen Buch des in Edinburgh lehrenden Historikers Stephan Malinowski nachlesen, einem der besten Kenner der Hohenzollern-Debatte.

Der Fall Doorn ist so etwas wie die Miniaturausgabe des Hohenzollern-Streits , der seit 1994 die Regierungen in Potsdam und Berlin beschäftigt und seit 2019 die erstaunte Öffentlichkeit. Mit einem schnellen Ende ist nicht zu rechnen.

Die Hohenzollern haben Malinowksi mit Klagen überzogen

Umso wichtiger ist Malinowskis Buch. „Die Hohenzollern und die Nazis“ erscheint an diesem Dienstag und bildet den aktuellen Stand der geschichtlichen und juristischen Auseinandersetzungen über Entschädigungsforderungen der Ex-Dynastie ab.

Mit Spannung ist das Buch erwartet worden, war Malinowski doch 2014 Gutachter für das Land Brandenburg im Entschädigungsverfahren. Der 55 Jahre alte Historiker ist von den Hohenzollern mit Klagen überzogen worden, die ihn nach eigenen Angaben Lebens- und Arbeitszeit sowie einen fünfstelligen Euro-Betrag für Anwaltsrechnungen gekostet haben. Der juristischen Breitseite des aktuellen Familienoberhaupts Georg Friedrich gegen kritische Historiker, Politiker und Journalisten widmet Malinowski ebenfalls ein Kapitel, in eigener Sache sozusagen.

Gekränkte Kriegsverlierer radikalisierten sich

Auf 600 Seiten zeichnet Malinowski – rasant erzählt und auch für Laien verständlich – das Abdriften der Monarchenfamilie vom gekränkten Kriegsverlierer-Clan 1918 in die antirepublikanischen Kreise der Weimarer Republik nach.

Dieser Radikalisierungsschub findet seinen Höhepunkt in der Wahlempfehlung des Kronprinzen Wilhelm für Hitler bei der Reichspräsidentenwahl 1932 und im gemeinsamen Auftritt des in Husarenuniform gekleideten Kronprinzen mit Hitler am Tag von Potsdam, dem 21. März 1933.

Wie wenig sich der Diktator von dem speichelleckenden Kaisersohn, der auf eine Wiedereinrichtung der Monarchie hoffte, einhegen ließ, schildert das Buch ebenso.

Der Autor macht diese Jahre der Weichenstellung in Richtung Katastrophe so anschaulich, wie es eine gut gemachte Fernsehserie wie „Babylon Berlin“ kaum vermag.

Ex-Kaiser trinkt Schampus zu Ehren der Terroristen

Die Hohenzollern schwimmen in den 1920er-Jahren wie Fische in den trüben Wassern der Reaktion – und zwar nicht erst nach Hitlers Aufstieg. Malinowski spricht von einem „Guerillakrieg gegen die Republik, an dem sich die Familie Hohenzollern vom ersten bis zum letzten Tag aktiv beteiligte.“

Man sieht den Ex-Kaiser in Doorn Sekt trinken, als Rechtsextremisten die demokratischen Politiker Matthias Erzberger (1921) und Walther Rathenau (1922) erschießen. Diese Männer fallen Terrorakten zum Opfer, weil sie einen Frieden vertreten müssen, den zu schließen sich der Kaiser 1918 ebenso geweigert hatte wie seine Heeresleitung.

Geschichte kennt keine Gerechtigkeit: Generalfeldmarschall Paul von Hindenburg wird 1925 Reichspräsident, als der Sozialdemokrat Friedrich Ebert stirbt. Auch an Eberts Todestag, so schildert Malinowski, fließt in Doorn Schampus. Hindenburg wird 1933 bekanntlich Hitler zum Reichskanzler ernennen.

Kronprinz Wilhelm: Mehr als ein Schürzenjäger

Früh wird klar, wie wenig sich Kronprinz Wilhelm nach seiner Rückkehr aus den Niederlanden mit der Rolle des Lebemanns in Tweed beziehungsweise Tennisdress zufriedengeben will. Er kurvt im Sportwagen durch den Grunewald, ist Stammgast auf den Pferderennbahnen, pflegt seinen Ruf als Schürzenjäger und Sportsmann – Malinowski nennt den Kaisersohn einen „It-Boy“, also einen Trendsetter, dessen Abenteuer die Klatschspalten der Zeitungen füllen.

Dieser frühe Influencer ist zwar kein idealer Thronfolger, doch ist er sich seiner Bekanntheit bewusst und will sie im Sinne einer Abschaffung der Republik einsetzen. Seine Bewunderung für den italienischen Faschistenführer Benito Mussolini und die Freundschaft zu Hermann Göring sind bekannt.

Als Reichswehrminister Wilhelm Groener 1932 SA und SS verbietet, protestiert der Kronprinz schriftlich und lobt in dem Brief das „wunderbare Menschenmaterial“ in Hitlers Schläger- und Mördertruppe.

Als die monarchistisch-reaktionären Stahlhelm-Verbände und die SA aneinander geraten, ruft der Kaisersohn beide Lager zur Einheit auf, drängt sich als Vermittler auf. Viele Bilder enthält Malinowskis Buch: Sie zeigen den Kronprinzen und seinen Bruder August Wilhelm, einen SA-Führer, vielfach im Hakenkreuz-Dress – auch wenn der Kaiser im Exil spottet, in der Uniform sehe sein Sohn aus wie ein Schutzmann.

Devotes Telegramm des Kronprinzen an Hitler

Ergebenheitsadressen des Kronprinzen an den Führer finden sich auch nach der Machtergreifung, obwohl Hitler 1934 mit Kurt von Schleicher einen früheren Verbündeten des Kronprinzen erschießen lässt. Im Juni 1940 lobt der Kronprinz Hitler per Telegramm für dessen „geniale Führung“ beim Feldzug gegen Frankreich.

Bereits nach dem Schleicher-Mord, also der „Nacht der langen Messer“ (Röhm-Putsch), sind alle Pläne Wilhelms gescheitert, die Monarchie nach italienischem Vorbild wieder zu errichten. Jeder dieser Pläne hatte eine Kooperation mit den Nazis vorausgesetzt.

Damit entkräftet Malinowski eine wichtige These der Hohenzollern-nahen Geschichtswissenschaftler: Nämlich dass der Kronprinz eine reale Alternative zu Hitlers Kanzlerschaft gesucht habe.

Malinowksi: Wilhelm war keine „Flasche“

Malinowski greift mit seiner dichten Schilderung auch die wohl wichtigste Annahme der Hohenzollern-freundlichen Historiker an. Nämlich: Dass der Dandy-Kronprinz unbedeutend gewesen sei und damit Hitler bei dessen Aufstieg zum Diktator eben auch keinen „erheblichen Vorschub“ geleistet haben könne – der renommierte Historiker Christopher Clark hatte Wilhelm „eine Flasche“ genannt.

Dagegen schreibt Malinowski, Hitler habe den Kronprinzen „ob der Größe seines Namens und des mit diesem verbundenen Charisma als politische Figur ernst genommen, gefürchtet und umworben“.

Kaiser-Gattin Hermine war Hitler-Fan – Treffen schon 1926

Außerdem, so Malinowski, reduziert sich die Steigbügelhalterei nicht auf den Kronprinzen. Eine ganze Reihe von Familienmitgliedern arbeitete aktiv gegen die Republik. Die zweite Frau des alten Kaisers, Hermine, trifft Hitler schon 1926 und wirbt laut Malinowski für eine Allianz zwischen Braunen und Monarchisten.

1931 und 1932 empfängt daraufhin der Ex-Kaiser Hermann Göring in Doorn zu Sondierungen. Hohenzollern-Freunde werden es, mit diesem Buch konfrontiert, schwer haben, auf einer unbedeutenden Nebenrolle der Familie zu beharren.

Die Mär vom Widerstand gegen das NS-Regime

Im adeligen Widerstand gegen Hitler hat man laut Malinowski später keinen der Hohenzollern wiedergefunden – auch wenn die Familie, beziehungsweise nahe stehende Publizisten, nach dem Zweiten Weltkrieg genau das glauben machen wollten. Diese Ehrenrettung funktioniert laut Malinowski nicht.

Der Kronprinz habe seinem Sohn Louis Ferdinand eine Beteiligung am Widerstand faktisch verboten, schreibt Malinowski. „Der Ex-Kronprinz hat dem Widerstand nicht nur nicht angehört, er hat ihn auch aktiv behindert“, so das Urteil des Historikers.

Potsdam war die wichtigste Bühne der Republikgegner

Für Brandenburger bleibt nach den 600 Seiten die bedrückende Gewissheit, dass Potsdam Aufmarschplatz und wichtigste Bühne der Republikgegner war – mit Schloss Cecilienhof, dem Wohnort der Kronprinzenfamilie, als gesellschaftlichem Zentrum.

Dort ging alles ein und aus, was die Demokratie verachtete. Wie die aktuelle Hohenzollern-Leitung auf die Idee kommen konnte, ausgerechnet ein Wohnrecht in diesem Schloss anzustreben, bleibt ihr Geheimnis.

Demut war noch nie die Stärke der Hohenzollern

Ebenso bemerkenswert bleibt, wie vehement viele Familienmitglieder auch dann noch gegen die neue Staatsform agitierten, nachdem genau dieser Staat den Hohenzollern 1926 in einem bindenden Vertrag einen beachtlichen Teil ihres alten Vermögens inklusive zahlreicher Schlösser, Villen und Ländereien belassen hatte – dazu gehörte auch Wohnrecht in Cecilienhof. Der große Verlust kam erst mit den Enteignungen unter sowjetischer Besatzung am Ende des Zweiten Weltkriegs.

Der Gesetzgeber hat 1994 jene Kräfte von Entschädigungen für Enteignung ausschließen wollen, die an Hitlers Aufstieg tatkräftig mitgewirkt haben. Doch die Hohenzollern halten sich bis heute für anspruchsberechtigt. Stephan Malinowskis Buch legt der Familie inhaltlich Demut nahe. Man ahnt nach der Lektüre aber: Demut war nie die große Stärke dieses Hauses.

Stephan Malinowski: „Die Hohenzollern und die Nazis – Geschichte einer Kollaboration“, Propyläen-Verlag, 752 Seiten, 35 Euro.

Von Ulrich Wangemann