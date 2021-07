Eine Gesellschaft will den wohl schönsten Zug der DDR-Reichsbahn wieder auf Reisen schicken. Dafür gab es jetzt viel Geld vom Bund.

Derzeit steht der Schnelltriebwagen noch in einer Halle in Dresden. Im September soll die Sanierung des Zuges in Görlitz starten. Quelle: Anja Schneider/Archiv