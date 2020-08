Potsdam

Es war einmal ein Junge, der konnte auf seinem Laufrad nicht schnell genug durch die Welt fliegen. Kein Weg war ihm zu holprig. Keine Kurve zu scharf. Es war einmal ein Junge, der konnte nicht genug erzählen. Vom Aufwachen bis zum Einschlafen plapperte und schnatterte und lachte sein Mündchen – nur ab und zu, wenn die großen Leute nicht ordentlich zuhörten, zog er eine Schnute. Ja, unser Kulani, hieß es da: Der weiß, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht! Es war einmal ein Junge, der war nicht zu stoppen. Dann verschwand er im Nebel des Vergessens.

Er taucht in eine Welt hinab, die für seine Eltern unerreichbar ist

Kulani hat Kinderdemenz. 395 Tage sind vergangen, seit bei ihm eine Neuronale Ceroid Lipofuszinose Typ 2 ( NCL) diagnostiziert wurde. Kulani ist seither nicht mehr der Junge mit dem Laufrad. Er ist jetzt der Junge mit dem Gehtrainer, doch er stemmt die Beinchen schon seit Wochen nicht mehr in den Boden und lässt sich nur noch ziehen. Kulani kann nicht mehr ohne Hilfe laufen, nicht mehr stehen. Er kann ohne Stütze kaum aufrecht sitzen und kaum noch sprechen. Er sieht nur noch wenig und vergisst viel. Zum Beispiel, dass jemand mit ihm im gleichen Zimmer ist, wenn die Person nicht dicht genug bei ihm sitzt. Oder dass man sich doch erst vor ein paar Bissen an den Händen gehalten und sich „Piep, piep, piep – guten Appetit“ gewünscht hat. Kulani ist fünf Jahre alt. Jeden Tag taucht er tiefer hinab in eine Welt, die für seine Eltern unerreichbar ist.

Im Kinderzimmer: Kulani liebt es, wenn seine Eltern mit ihm auf dem Klavier klimpern. Mario und Sylvia Villwock haben es ihm zum fünften Geburtstag geschenkt. Quelle: Friedrich Bungert

Wenn Mario und Sylvia Villwock über die Krankheit ihres einzigen Kindes sprechen, wirken sie ruhig und beherrscht – als würden sie über Fremde und nicht über ihre eigene kleine Familie berichten. „ Kinderdemenz ist eine seltene Krankheit“, sagt Mario Villwock. „Dabei sterben die Hirnzellen nach und nach ab. Das Kind durchlebt die Hölle auf Erden und die Eltern sehen zu, wie jeden Tag ein Stück ihres geliebten Kindes stirbt.“ – Wie jeden Tag ein Stück von Kulani stirbt. NCL ist tödlich und bislang unheilbar. NCL-Kinder haben einen langen, erbarmungslosen Leidensweg vor sich.

Kulani spricht spät: Keine Sorge, meint die Kinderärztin

Als Kulani am 7. August 2015 das Licht der Welt erblickt, ist er ein wenig zu klein, aber er ist gesund. Was Mario und Sylvia Villwock (34,33) nicht wissen: Sie beide haben ein kaputtes Gen an den Sohn weitergegeben. Die Krankheit schlummert in ihm, doch sie bricht nicht sofort aus. Kulani entwickelt sich normal. Er spricht nur später als die anderen in seinem Alter. Kein Grund zur Sorge, meint die Kinderärztin.

Der Tag wird kommen, an dem Kulani seine Eltern nicht mehr erkennt

Kulanis erstes Wort ist „Nein“. Welches sein letztes sein wird, ist zu erahnen. „Oma“ sagt er schon eine Weile nicht mehr. „Opa“ nur noch verwaschen. Ein, zwei Mal im Monat sagt er „Mama“ und „Papa“. Der Tag wird kommen, an dem Kulani verstummt. Der Tag wird kommen, an dem Kulani Mama und Papa nicht mehr erkennt. An dem er vergessen hat, dass sie es sind, die ihn jeden Morgen aus dem Bett heben, ihn windeln und füttern. Die mit ihm auf dem lackschwarzen Klavier herumklimpern. Ihn beim Einschlafen streicheln. Ihm „La-Le-Lu“ vorsingen und ihm vorlesen.

Mario und Sylvia Villwock spüren früh, dass mit ihrem Kleinen etwas nicht in Ordnung ist: „Ein Bauchgefühl, nichts Greifbares“. Quelle: Friedrich Bungert

Auch wenn die Kinderärzte beschwichtigen: Mario und Sylvia Villwock spüren früh, dass mit ihrem Kleinen etwas nicht in Ordnung ist. „Ein Bauchgefühl, nichts Greifbares“, sagt Sylvia Villwock. Mal meinen die Eltern, Kulanis Gang schwankt. Mal wundern sie sich, dass er den Ball nicht wiederfindet. Dann bricht der 25. Februar 2018 über die Familie herein.

Diagnosen werden gestellt und widerrufen – die Eltern werden aktiv

Um 6 Uhr morgens entdeckt Sylvia Villwock Kulani auf dem Fußboden vor dem Gitterbett: Seine Lippen sind blau, die Augen verdreht, der Körper krampft. Der Rettungswagen bringt Kulani ins Krankenhaus. Mit diesem ersten von vielen epileptischen Anfällen beginnt eine erschöpfende Ärzte-Odyssee. Diagnosen werden gestellt und widerrufen, die Eltern vertröstet – ihr Sorge aber wächst, denn sie ahnen, dass Kulani die Zeit davonläuft. Mario und Sylvia Villwock überwerfen sich mit manchem Mediziner, ihre Nerven liegen blank. Sie recherchieren. Schlagen sich die Nächte mit Studien um die Ohren. Kontaktieren Kliniken in ganz Europa und kommen zu dem Schluss, dass ihr Junge an Kinderdemenz erkrankt ist. Mit der Vermutung bleiben sie allein. Die Diagnose lässt auf sich warten. Am 23. Juli 2019 – anderthalb Jahre nach dem ersten Anfall – schlägt das Klinikum Magdeburg Alarm. Die Ärzte haben einen Gentest ausgewertet. Keine 24 Stunden später stellen Villwocks Kulani am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) vor – dessen Kinderklinik hat sich auf die Erforschung und Behandlung von Kinderdemenz spezialisiert.

Der Kampf mit Krankenkasse und Behörden hat die Eltern mürbe gemacht: „Es ist furchtbar, alles immer wieder einfordern zu müssen“. Quelle: Friedrich Bungert

So schwer die Diagnose wiegt, so erleichtert sind die Eltern, an der richtigen Stelle angekommen zu sein. Doch noch einmal zieht wertvolle Zeit ins Land: Die Krankenkasse muss erst erklären, dass sie die Behandlungskosten trägt. Weil das Gesetz fordert, dass die Leistungen in jedem Einzelfall „ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich“ sein müssen, hat der Medizinische Dienst der Krankenversicherung das letzte Wort. Im September 2019 können die Hamburger loslegen.

Ein synthetisches Enzym wird direkt in den Liquorraum eingebracht

Vor nicht allzu langer Zeit stand für die Betreuung von CLN2-Patienten nur die palliative Versorgung zur Verfügung. Doch das UKE hat eine Therapie entwickelt, die den Krankheitsverlauf aufhalten könnte. Sie basiert auf einem synthetisch hergestellten Enzym, das dem Patienten alle 14 Tage über einen Katheter direkt in den Liquorraum des Gehirns eingebracht wird. Das Enzym soll bewirken, dass sich in den Gehirnzellen bestimmte Abfallprodukte nicht mehr ablagern können, denn vermüllte Zellen sterben ab.

Ohne Therapie erlebt Kulani seinen sechsten Geburtstag wohl nicht

Kulanis Demenz ist fortgeschritten. Ohne Therapie ist die Wahrscheinlichkeit, dass er seinen sechsten Geburtstag feiert, gering. Alle zwei Wochen fährt die Familie nach Hamburg. Dann zieht Sylvia Villwock mit Kulani ins Krankenhaus und Mario Villwock in eine Pension. Seit der Coronavirus-Pandemie ist es schwer, den Rhythmus zu halten. Bevor Kulani und seine Mutter in der Klinik aufgenommen werden, müssen sie einen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als fünf Tage sein darf. Das heißt: rechtzeitig Termine machen und hoffen, dass die Kasse den Test auch dieses Mal bezahlt.

Kurzarbeit durch Corona, arbeitslos durch Kulanis Rund-um-die-Uhr-Betreuung: „Wir fühlen uns immer weiter ins soziale Abseits gedrängt“. Quelle: Friedrich Bungert

„Unsere derzeitige Situation ist alles andere als schön“, sagt Mario Villwock. „Meine Frau, ist seit März in Kurzarbeit. Ich bin seit Januar arbeitslos und betreue Kulani.“ Villwocks sind jetzt Aufstocker, sie erhalten zusätzlich ALG 2. „Wir fühlen uns immer weiter ins soziale Abseits gedrängt“, so Mario Villwock. „Kräfte, die wir für unseren Sohn aufbringen wollen und müssten, müssen wir in sinnlosen Aktionen verbrauchen, die uns die Behörden und die Krankenkasse bereiten.“ Die Bürokratie sei kaum zu bewältigen. „Es ist furchtbar, alles immer wieder einfordern zu müssen“, sagt Sylvia Villwock. „Das verändert einen. Manchmal vergisst man seine Kinderstube und vergreift sich im Ton.“ Das Kämpfen hat die Eltern mürbe gemacht. Sie haben psychologische Hilfe: „Weil wir das sonst nicht durchstehen“, sagt Mario Villwock: „Wir fühlen uns, als ob man jeden Tag mit uns Russisch Roulette spielt, jedoch mit sechs geladenen Kammern.“

„Wir sind Realisten. Wir sind auf alles vorbereitet.“

In Deutschland leiden rund 700 Kinder an NCL. Weil viele Ärzte die Krankheit nicht kennen, gehen Experten von einer Dunkelziffer aus. Kulanis Demenz schreitet trotz Therapie voran, aber nicht mehr so rasant. „Wir hoffen einfach, Zeit zu gewinnen“, sagt Sylvia Villwock. – Zeit für ein Wunder? „Wir sind Realisten. Wir sind auf alles vorbereitet.“ Sylvia Villwock wendet sich für einen Moment ab. „Wir wissen, dass wir vor allem für andere Kinder kämpfen. Auf dass sie einmal geheilt werden können.“ Auf dass ein böses Märchen ein gutes Ende nimmt.

Von Nadine Fabian