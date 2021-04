Leipzig/Markkleeberg

Der Lieblingsonkel von Silvia Sommerlath aus Heidelberg war Onkel Ernst aus Markkleeberg, der älteste Bruder ihres Vaters. Schon als Kind reiste Silvia in die DDR, um Onkel und Tante, Cousins und Cousinen zu besuchen. Das änderte sich auch nicht nach ihrer Hochzeit mit dem schwedischen König Carl Gustaf, durch die sie 1976 Königin von Schweden wurde.

König Carl XVI Gustaf von Schweden und seine deutsche Gattin Königin Silvia 1997, wenige Monate nach ihrer Hochzeit. Quelle: dpa

Wie Königin Silvia sich um ihre Verwandten in der DDR kümmerte und sie diskret aus dem Hintergrund unterstützte – darüber hat die Monarchin erstmals öffentlich gesprochen. In sechs Interviews mit der schwedischen Fernsehjournalistin Ingrid Thörnqvist redete die 77-Jährige auch darüber, wie ihre Angehörigen überwacht und drangsaliert wurden. Nachzulesen im Buch „Carl-Gustaf Svingel und die Familie von Silvia im Kalten Krieg in Berlin“. Es ist 2020 erschienen, bisher ausschließlich auf Schwedisch – ein deutscher Verlag wird noch gesucht. Das Buch hat für viel Aufsehen gesorgt: 40 Medien berichteten, vom schwedischen Fernsehen über Tageszeitungen und Boulevardblättern bis zu historischen Zeitschriften und christlichen Tageszeitungen.

Svingel und das Königshaus

Der Titelheld des Buches, Carl-Gustaf Svingel, war eine schillernde Persönlichkeit. Ein Mann mit Hang zum Größenwahn. 1916 geboren, wuchs er unter ärmlichsten Verhältnissen in einem schwedischen Waisenhaus auf. Erstaunlicherweise konnte er sich später ein klassisches Gesangsstudium in Rom leisten. Woher das Geld kam, ist unklar. Gerüchte besagen, Svingel sei ein unehelicher Sohn des damaligen Schwedenkönigs Gustaf V. gewesen – der Urgroßvater des heutigen Königs, Silvias Ehemann. Andere Gerüchte besagen, er habe als junger Mann eine homosexuelle Beziehung zu dem greisen Monarchen gehabt. Jedenfalls war Svingel im schwedischen Königshaus bekannt, respektiert und geschätzt, bis zu seinem Tod 1995. Und er wurde mit Geld unterstützt. Als seine Gesangskarriere im Sande verlief, ging er nach Westberlin. Im Grunewald gründete und leitete er ab 1959 ein kirchliches Erholungsheim für ältere Menschen, das Haus Victoria. Dessen Räume bargen ein Geheimnis: Sie wurden von Spitzenpolitikern aus Ost und West – darunter Willy Brandt und Herbert Wehner – für diskrete Treffen genutzt. Svingel war ein Hansdampf in allen Gassen, hatte gute Kontakte auch zu DDR-Funktionären und zu den Sowjets.

Fluchthelfer – auch für Silvias Großcousin

Und Svingel tat noch mehr: Er war Kurier der schwedischen Kirche und versorgte die DDR-Kirche mit vielen praktischen Dingen. Er reiste jedes Jahr nach Lützen, wo die Schweden immer am 6. November ihres 1632 im Dreißigjährigen Krieg gefallenen Königs gedachten. Ganz im Stillen half der Schwede an der Seite des berühmten DDR-Rechtsanwalts Wolfgang Vogel, DDR-Bürger in den Westen zu schleusen oder aus Gefängnissen freizukaufen. Dafür wurde er später mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Zu diesen Leuten gehörte auch ein Großcousin der Königin, Ulrich Tannert aus Markkleeberg. Vermutlich mit Hilfe einer Scheinverlobung konnte er 1988 als 30-Jähriger in den Westen ausreisen. Nach ihrer Flucht oder Ausreise wohnten einige von Svingels Schützlingen vorübergehend im Keller des Hauses Victoria, bis sie im Westen Fuß fassen konnten.

Hilfsmittel für den behinderten Sohn

Zu den Familienangehörigen von Königin Silvia in der DDR gehörte auch Cornelia Grude aus Oschatz. Sie war 21 Jahre alt, als sie 1977 ihren Sohn Alexander zur Welt brachte – mit schwersten Behinderungen. Der Junge war spastisch gelähmt, mit seinen steifen Muskeln konnte er nicht laufen, nicht selbst essen – bei allem war er auf Hilfe angewiesen. Cornelias Vater ist ein Cousin von Silvia. Bei Familientreffen wurde der Familie klar, wie schlimm es um Alexander steht. Dann kam ein Brief aus dem Schloss in Stockholm. Silvia fragte, wie sie helfen kann. Auch ihre Eltern, Walther und Alice Sommerlath, taten für die Verwandten in der DDR, was sie konnten. Sie holten Cornelia und ihren Sohn zu einer mehrwöchigen Krankenhausbehandlung nach Heidelberg. Die Königin schickte Lernspielzeug und einen Spezialstuhl, mit dem Alexander sein Gleichgewicht schulen konnte. Silvia riet ihrer Verwandten auch, zu versuchen, in den Westen zu gelangen, wo die Pflege besser war. 1983 verließ Cornelia Grude mit ihrer Familie tatsächlich die DDR. Silvia finanzierte ihr ein Auto. Und Cornelia Grude bekam sogar das Kleid geschenkt, das die junge Silvia Sommerlath 1972 als Olympia-Hostess in München trug – in dem sie König Carl Gustaf kennenlernte.

In der Gustav-Freytag-Straße 8 in Markkleeberg wohnten die Verwandten von Königin Silvia, die inzwischen alle verstorben oder weggezogen sind. Quelle: Andre Kempner

Onkel Ernst und Tante Lene in Markkleeberg

Ob sie offiziell oder privat reiste, ob vor und nach der Wende – stets nahm sich Königin Silvia Zeit für einen Abstecher nach Markkleeberg. Ganz unbeobachtet ließ sie sich in die Gustav-Freytag-Straße 8 fahren, wo ihre Verwandten wohnten. Onkel Ernst Sommerlath, der älteste Bruder ihres Vaters, war Domherr zu Meißen und Wurzen, Zweiter Prediger der Leipziger Universitätskirche und erklärtermaßen ihr Lieblingsonkel. „Sie werden es nicht wissen“, erzählte die Monarchin dem Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung 2006 bei ihrem Besuch im Bildermuseum, „aber ich habe bei Ihnen auf der Universitätsbank gesessen, für einen Tag.“ Onkel Ernst sei mit ihr in der Straßenbahn von Markkleeberg in die Stadt gefahren. „Er sagte mir, wenn irgendwo Schlangen stehen, steigen wir aus, dann gibt es Bananen oder Apfelsinen.“ Tante Lene habe sie gebeten, sich zur obligatorischen täglichen Meldung bei der Polizei umzuziehen, weil sie mit Pferdeschwanz und Nagellack zu westlich aussah.

„Sie lebten in Angst vor den Behörden“

Aus der Stasiakte geht hervor, dass Pfarrer Ernst Sommerlath nicht mit dem DDR-System zusammengearbeitet hat. Aus der aktuellen Politik wollte er sich heraushalten. Dafür hatte er laut Aussage von Königin Silvia einen Stasispitzel im Haus wohnen, der seine Familie dauerhaft überwachte. „Sie lebten in Angst vor den Behörden. Man durfte nicht auffallen, keine unnötige Aufmerksamkeit erregen. In der DDR war alles kompliziert. Onkel Ernst musste den ganzen Tag auf einen bestellten Anruf seines Bruders Walther in Westdeutschland warten. Von der Königin gesendete Pakete erreichten den Adressaten nicht und kamen manchmal zurück“, heißt es im Svingel-Buch.

„Er kämpfte für die Universitätskirche und war sehr beliebt bei den Studenten“, erinnert sich Königin Silvia. „Aber eines Tages war es ihm genug. In der DDR wollten sie nach dem Ende des regulären Unterrichts Hortstunden für alle Schulkinder einführen. Meinem Onkel hat das nicht gefallen. Die Kommunisten haben den ganzen Tag Einfluss auf die Kinder, das ist genug, meinten er und die anderen Priester.“ Sie beschlossen, das Thema während der Predigt in allen Kirchen des Landes am selben Tag anzusprechen. Nichte Silvia war dabei, als Ernst Sommerlath im Gottesdienst auf das Thema kam. „In der Kirche war es total still. Wir hatten Angst, dass Polizisten hereinstürmen und ihn verhaften würden.“

1998 ehrte die Stadt Leipzig den verdienten Theologen ihrer Universität und benannte eine kleine Straße in Connewitz in „Ernst-Sommerlath-Weg“.

Onkel Ernst hat das Königspaar getraut

„Es war ein großes Geschenk, dass Onkel Ernst uns mit 87 Jahren getraut und gesegnet hat“, erzählte die Königin dankbar. Am 19. Juni 1976 fand in Stockholm die prächtige königliche Hochzeit statt. Pfarrer Sommerlath konnte an der Zeremonie als Geistlicher mitwirken. Die DDR-Behörden gaben ihm, seiner Tochter Maria Tannert und seinem Sohn Ludwig aus Markkleeberg ein Ausreisevisum. Ludwig bekam seine Papiere erst in letzter Sekunde am Berliner Bahnhof von einem Diplomaten der schwedischen Botschaft in die Hand. Er traf verschwitzt und gestresst in Stockholm ein, am selben Tag, an dem die Hochzeit stattfand.

Das Familiengrab von Ernst und Magdalene Sommerlath auf dem Friedhof in der Rathausstraße in Markkleeberg Quelle: André Kempner

1983 ist Ernst Sommerlath gestorben, Königin Silvia hat danach mehrmals diskret sein Grab auf dem evangelischen Friedhof in der Rathausstraße in Markkleeberg besucht. Inzwischen sind all ihre Markkleeberger Verwandten verstorben oder weggezogen. Bei ihrem letzten Besuch in Leipzig – 2018 – ließ sie sich ganz privat von einem Nachfolger ihres Onkels die neu erbaute Universitätskirche zeigen.

Kurt Masur schenkte ihr ein Konzert

Auch zum Leipziger Gewandhauskapellmeister Kurt Masur hatte Königin Silvia freundschaftlichen Kontakt. Sie war beeindruckt von seinem Einsatz für die Leipziger Montagsdemonstrationen, die letztlich zum Fall der Mauer führten. Silvia hatte erfahren, dass einige Demonstranten in Leipzig einen schwedischen Psalm gesungen haben sollen.

Masur wiederum war beeindruckt von der karitativen Arbeit der Königin. 2005 schenkte er ihr einen großen Konzertabend mit dem Orchestre National de France im Theatre des Champs-Elysées in Paris. Alle Einnahmen gingen an Silvias Stiftung „World Childhood Foundation“, die zu diesem Zeitpunkt in 14 Ländern 70 Projekte fördert. Am Ende des Konzerts bedankte sich die Monarchin beim Maestro mit Hilfe einer jungen schwedischen Sängerin, die ganz allein auf der Bühne besagten schwedischen Psalm sang.

Von Kerstin Decker