Ein auf dem Boden liegender Fahrgast wird von einem LVB-Mitarbeiter gewürgt, bis er rot anläuft. Die Szene wurde von Kreuzer-Mitarbeiter Michael Kees beobachtet. Er habe von draußen Schreie gehört, während er in einer Straßenbahn am Waldplatz saß, berichtet er. Daraufhin sei er ausgestiegen und habe begonnen zu filmen. Was zuvor passiert sei, das habe er nicht beobachten können.

Die LVB-Mitarbeiter hätten ihm gegenüber geäußert, dass der junge Mann kein Ticket und keinen Ausweis gehabt habe, erläutert Kees. Als diese die Polizei verständigen wollten, habe der Mann weggehen wollen und um sich geschlagen.

Kees macht darauf aufmerksam, dass der junge Mann und seine Begleiterin nur schlecht Deutsch gesprochen hätten. „Deshalb habe ich die Kontrolleure gefragt, ob denn jemand von ihnen Englisch könne. Die Antwort war nein.“ Der Kontrolleur, der den Mann im Würgegriff hatte, habe Kees geantwortet: „Ich muss kein Englisch sprechen. Wir sind in Deutschland hier.“

Das Leipziger Stadtmagazin Kreuzer hatte zuerst über den Vorfall berichtet und ein Video des Vorfalls auf Twitter gepostet.

