In den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Kommentare: Die Corona-Impfung sei unwirksam, auf den Intensivstationen lägen immer mehr Geimpfte. Das ist falsch – wie auch ein Blick ins Klinikum St. Georg in Leipzig zeigt. Dort lag auch Petra Valz. Die geimpfte 71-Jährige hat in ihrem Zimmer erlebt, wie es den ungeimpften Bettnachbarn immer schlechter ging – und ihr immer besser. Eine Reportage.