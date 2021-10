Dresden

45 Minuten dauert eine Unterrichtsstunde. Dreimal in der Woche aber vergehen vorher noch zehn Minuten fürs Testen. Unter den Schülern in der 6/2 im Gymnasium Dresden-Johannstadt ist auch Kalea. Die Zwölfjährige hat sich im Dezember vergangenen Jahres mit Covid-19 angesteckt. Seitdem hat sie damit zu kämpfen.

Jeder Tag eine Herausforderung

Jeder Tag ist für Kalea eine Herausforderung. Nach vier Unterrichtsstunden ist sie oft erschöpft. Dann muss sie sich zurückziehen, braucht eine längere Pause zum Ausruhen. Manchmal auch muss sie nach Hause gehen. Dabei ist sie sehr gern in der Schule. „Ja, die Schule macht immer noch total Spaß“, sagt sie. Aber vieles strenge sie an.

Angefangen hat es 14 Tage vor Weihnachten – ganz unspektakulär. Ein bisschen Halsschmerzen, Blasenentzündung, Ausschlag auf der Haut. Die Mutter kümmerte sich um einen Test – denn aus der Schule kamen Hinweise, ein Schüler sei mit Corona infiziert, eine Lehrerin auch.

Weihnachten erkannte Elena Lierck ihre Tochter nicht wieder: „Sie hat einfach hier auf der Couch gesessen, hat kaum Kraft gehabt ins Bett oder aufs Sofa zu gehen. Ihr sind die Sachen aus der Hand gefallen. Januar, Februar, März – das war eine schlimme Zeit. Da habe ich Briefe an die Ärzte geschrieben und gesagt: Hilfe, ich habe hier ein Kind zuhause, das ist wie ein siebzigjähriges Wesen.“

Kalea: Ich konnte keine Gabel halten

Kalea: „Ich konnte keine Gabel halten, die war viel zu schwer für mich.“ Sie weinte oft. Alles tat ihr weh, der Kopf, die Arme, Beine. An der Schule nahm sie trotzdem teil. So gut, wie sie es jedenfalls konnte. Sehr früh gab es schon Homeschooling. Dieser Unterricht schien wie für sie gemacht, dachten die Lehrer. „Doch wir haben festgestellt“, sagt Schuldirektorin Sonja Hannemann, „dass Kalea oft Videokonferenzen nicht durchgehalten hat und oft mit ganz, ganz großen Kopfschmerzen zu kämpfen hatte.“

Kaleas Mutter Elena ging mit ihrer Tochter zum Kinderarzt, in die Uniklinik Dresden, nach Garmisch-Partenkirchen oder bat telefonisch um einen Termin in München. Nirgendwo fühlte sie sich ernstgenommen, hörte sie Sätze wie: Das sei bestimmt psychisch bedingt.

Kinderkardiologe: Kindern wird weniger geglaubt

Erst in der Universitätsklinik in Jena änderte sich das. Im April bekam sie dort einen Termin in der Corona-Ambulanz für Kinder-und Jugendliche. „Kalea ist tatsächlich ein schwieriger Fall mit einer sehr, sehr diffusen Symptomatik“, erklärt Kinderkardiologe Dr. Daniel Vilser. Es gebe viele Überschneidungen zu psychosomatischen Erkrankungen, vieles decke sich teilweise exakt mit dem, was sich bei Long-Covid-Patienten zeige. „Und wenn ich das noch sagen darf“, fährt der Oberarzt fort“, „Kindern wird manchmal einfach ein bisschen weniger geglaubt als Erwachsenen.“

Jenaer Long-Covid-Ambulanz für Kinder war bundesweit Vorreiter

In Jena hat man Erfahrung mit Long-Covid-Patienten. Die Uniklinik baute im August 2020 als erste in Deutschland eine Ambulanz für betroffene Erwachsene auf. Weil Daniel Vilser und seinen Kollegen schnell aufgefallen war, dass die Fälle der jungen Patienten denen der Erwachsenen glichen, folgte nur wenige Monate später eine Ambulanz für Kinder und Jugendliche. Dem Beispiel folgten Kliniken in München und Bochum, danach Augsburg, Berlin und Dresden, Hamburg befindet sich derzeit im Aufbau.

Kalea träumt von einem Leben wie früher

Zurück zu Kalea in Dresden. Die Zwölfjährige leidet nach wie vor sehr unter ihrer Situation. Seit zehn Monaten kämpft sie mit den Spätfolgen der Infektion. Sie träumt von einem Leben wie früher. Einem Leben, in dem sie tanzt, Skateboard fährt, Fußball spielt, mit ihren Freundinnen draußen herumtollt. „Vor Corona habe ich angefangen, draußen joggen zu gehen, eine kleine Runde. Das kann ich jetzt nicht mehr machen, weil mir sofort alles weh tut.“

Lehrer versuchen zu helfen

In der Schule versucht die Lehrerschaft, Kalea zu helfen, so gut es geht. Doch auch hier sind Grenzen gesetzt. Offiziell gibt es keinerlei Un­terstützung für das Mädchen. Ein Nachteilsausgleich für Long-Covid- Patienten, so wie zum Beispiel für Schüler mit Behinderungen, gibt es im sächsischen Schulsystem noch nicht. Doch die 12-Jährige bräuchte jetzt Erleichterungen, nicht erst in einem halben Jahr.

Schuldirektorin: Auch viele andere Kinder haben Probleme

Schuldirektorin Sonja Hannemann sieht jedoch nicht nur das Problem Kalea. „Ich mache mir auch große Sorgen um Schüler, die gar nicht direkt von Covid betroffen waren, die aber trotzdem einfach nach dem Lockdown ruhiger wurden, nicht mehr sprachen.“ Eltern erzählten, dass ihre Kinder antriebslos, ja sogar depressiv seien, Freundschaften nicht mehr pflegten. „Ich mache mir Sorgen, wie wir ihnen helfen können“, seufzt Sonja Hannemann, „wie sie überhaupt wieder ihr normales Leben haben können.“

Von Adina Rieckmann