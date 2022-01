Leipzig

Die Zeitenwende fand am 19. Januar 1992 statt. Erstmals kam ein „Tatort“ im Ersten aus dem Osten – und über zwölf Millionen (37,5 Prozent Marktanteil) sahen gesamtdeutsch zu. Ein Riesenerfolg mit zwei Vätern: Udo Reiter, der Gründungs-Intendant des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR), und Hans-Werner Honert, Drehbuchautor, Regisseur, geboren in Großdalzig, Abitur an der Leibniz-EOS am Nordplatz in Leipzig, Studium am WGIK Moskau, ab 1976 beim Fernsehen in Adlershof.

Er kam 1991 mit „Ein Fall für Ehrlicher“, gedreht mit Restmitteln des 1991 abgeschalteten DFF, zum Intendanten Reiter, und lud ihn ins Kino im Robotron-Gebäude ein. Dort, wo heute der Bau der Sächsischen Aufbaubank vor dem Westin-Hotel steht, griff der MDR-Chef sofort zu – und sagte gleich: Das wird eine Reihe. Eine Entscheidung, die 16 Jahre und 45 Fälle (21 in Dresden) hielt.

Eine Schnapsidee

Die Idee zum Ehrlicher-„Tatort“ entstand im Sommer 1990, als Hans-Werner Honert in Glauchau „Trutz“ drehte. Ein Teenie-Drama um Ideologie und Jeans in der DDR mit Peter Sodann und Bernd-Michael Lade. „Eine Schnapsidee“, erinnert sich Hans-Werner Honert. Alle saßen in einer Drehpause gemütlich beisammen, als jemand sagte: „Jetzt wird alles anders.“ Peter Sodann: „Dann spiele ich aber mal einen Kommissar – und der heißt Ehrlicher.“ Der Name eines verehrten Lehrers – und ein Programm für den neuen Ermittler. Ein Dickkopf mit Dutzend-Sakko, grauem Schlips und abgewetzter Ledertasche. Einer, der Bier, Haxe und Fettbrot liebt. Einer, dem man nicht zutraut, was er so alles fertigbringt. Ein Moralist, der gern philosophiert und die Welt etwas gerechter machen will. An seiner Seite: Kain, der am Anfang noch den DDR-Dienstgrad Unterkommissar trug. Vor seiner Dienst-Nase: Veigl, der Leihbeamte aus dem Westen.

Der Regisseur und Produzent Hans-Werner Honert. Quelle: Christian Modla

Geplant hatte Hans-Werner Honert den „Tatort“ für den Osten. Immerhin gingen nicht wenige im DFF 1990 noch davon aus, dass ihr Sender bleibt. Honert hatte gerade den Krimi“Das leere Boot“ für die in der DDR beliebten Hefte der „Schwarzen Reihe“ geschrieben. Nun nahm er sich den Stoff noch mal vor und machte ein Drehbuch daraus: „Mir hat es großen Spaß gemacht, einen Kommissar mit Hintergrund zu erzählen. Das hat mich gereizt. Familie hatten die Ermittler in der DDR ja nie.“ So bekam Ehrlicher den Sohn Tommi, der die Veranda des Familienhauses am Blauen Wunder abreißen und eine Kneipe eröffnen will. Was Ehrlicher gar nicht passt. So bekam Ehrlicher eine Frau, die später bei einem Attentat stirbt.

Gustl Bayrhammer mit Hund

Den Westimport Veigl in seinem Büro kann Ehrlicher ganz und gar nicht ertragen. „Für mich war wichtig“, so Hans-Werner Honert, „dass man etwas über das Land und die Zeit erfährt, in der meine Geschichte spielt – und da waren Leihbeamte eben Alltag.“ Im Hinterkopf hatte er für die Rolle gleich Gustl Bayrhammer, der als Oberinspektor Veigl in München in 15 Fällen von 1972 bis 1981 ermittelte: „Er hatte mir damals einfach gut gefallen.“ So fuhr Honert dann nach München und redete erst mal mit Gustl Bayrhammer. Als der das Drehbuch gelesen hatte, sagte er rasch: Mach ich – wenn ich einen Hund bekomme. Sein Markenzeichen in den Münchener „Tatorten“. Honert: „Da haben wir ihm wieder einen Dackel gegeben.“

Nach dem Erfolg mit dem ersten Ehrlicher-“Tatort“ folgte am 8. Juni 1992 bereits der zweite, auch noch mit DFF-Mitteln gedreht: „Tod aus der Vergangenheit“. 9,88 Millionen schalteten ein (34,5 Prozent Marktanteil). Dann war für Hans-Werner Honert, Vater des Erfolgs, erst einmal Schluss mit Ehrlicher. Zu politisch – fand ein entscheidender Abteilungsleiter. Honert arbeitete als freier Regisseur (zum Beispiel für die Fernseh-Serie „Gegen den Wind“), gründete die Saalefilm und drehte „Polizeirufe“. Die „Tatort“-Krimis mit Peter Sodann und Bernd-Michael Lade machten andere weiter – bis Honert mit dem neunten Fall („Bomben für Ehrlicher, 1. Oktober 1995), nun als Chef der neu gegründeten Bavaria-Tochter Saxonia, nach Leipzig zurückkehrte und wieder übernahm.

Auf dem Rücken der Pferde

Vier Jahre später zog er mit dem Ermittler-Duo, wie der ganze Mitteldeutsche Rundfunk, von Dresden nach Leipzig um. Bis am Abend des 11. November 2007 Ehrlicher und Kain auf Pferden in der ARD in den Nebel des morgendlichen Rosentals ritten. Ende einer Ära, die Peter Sodann in ganz Deutschland bekannt machte. Der verstand sich schon immer als politisierender Schauspieler – und das Theater als moralische Anstalt. Das kam aus seiner Biografie. Werkzeugmacher gelernt, Abitur nachgeholt, nach Leipzig gegangen, etwas Jura studiert, dann an die Theaterhochschule. Der Versuch, zur Herbstmesse 1961 im Studentenkabarett „Wo der Hund begraben liegt“ aufzuführen, endete mit neun Monaten Stasi-U-Haft. Bewährung in der Produktion, wieder Studium, 1964 Berliner Ensemble. Als er 1980 nach Halle als Intendant ans neue theater kam, baute er die Kulturinsel. Die erste Lebensleistung. Die zweite war seine Rettung von Büchern aus DDR-Verlagen, die massenweise im Müll landeten.

Während Peter Sodann heute in Staucha auf einem Bauernhof diesen Bücherschatz verwaltet und an Interessenten verkauft, hat Hans-Werner Honert nach „Maria und der Patriot“ (Thema: Rohwedder-Mord) seinen zweiten Politkrimi fast fertig: „Irrwisch“, ein Aufklärungs-Thriller über Hintergründe des Attentats von 1989 auf den Banker Herrhausen. Der Leipziger Verlag Faber & Faber will ihn 2023 herausbringen.

: Ein Fall für Ehrlicher, Mitteldeutscher Rundfunk, 19. Januar 2022, 22.10 Uhr

Von Norbert Wehrstedt