„Man konnte Witze über alles mit ihr machen“: Angela Merkel als Studentin in Leipzig

Wie sich eine Sisyphusarbeit anfühlt, das hat Angela Merkel nach eigener Aussage in den 70er-Jahren in Leipzig gelernt. Mitten in der Stadt erhob sich ein kleiner Hügel, er war überwachsen mit Sträuchern und jungen Bäumen. Unter der Erde war die Moritzbastei versteckt, ein mehr als vier Jahrhunderte altes Überbleibsel der städtischen Befestigungsanlage. Daraus sollte ein Klub der Freien Deutschen Jugend (FDJ) werden.

Zuerst mussten allerdings ungefähr 40.000 Kubikmeter Schutt weg. Fünf Jahre lang, von 1974 bis 1979, schaufelten Tausende junge Menschen in 150.000 unbezahlten Stunden das Gemäuer frei. Eine davon war eine Physik-Studentin, Anfang 20, aus der Uckermark. Sie hieß damals noch Angela Kasner.

Aus der verschütteten Moritzbastei sollte ein FDJ-Klub werden: Das Foto von den Ausgrabungen entstand 1974. Quelle: Stadtgeschichtliches Museum (FU001227)

„Na ja, man hat nie richtig ein Ergebnis sehen können und glaubte nicht, dass es jemals so wird, wie es heute aussieht“, erinnerte sich Merkel knapp zwei Jahrzehnte später. Mit einer Sonderseite feierte die Leipziger Volkszeitung 1993 den 440. Geburtstag der Moritzbastei und den 20. Jahrestag ihrer Wiederentdeckung. Ganz unten auf dem Zeitungsblatt: ein kurzes Interview mit der damaligen Bundesministerin für Jugend und Frauen. „Wenn ich mich nicht täusche, habe ich den heutigen Haupteingang mit freigelegt“, sagte sie und gab zu: „Unsere Gruppe hat sich nicht gerade überarbeitet. Andere gingen da weitaus enthusiastischer ans Werk.“

„Man konnte Witze über alles mit ihr machen“

Angela Kasner war 1973 mit 19 nach Leipzig gezogen. Sie wollte raus aus der Kleinstadt und möglichst weit weg – so begründete sie jedenfalls später ihren Entschluss. „Ein Studium in Berlin wäre mir einfach noch zu nahe am Elternhaus und an Templin gewesen“, sagte sie in einem Interview. Die Karl-Marx-Universität, wie die Leipziger Uni seinerzeit hieß, gehörte zu den größten der DDR. Die erste Bleibe der Studentin war eher klein: Zimmer 443 in einem Wohnheim in der Philipp-Rosenthal-Straße. Der Plattenbau gegenüber der Physik-Fakultät im Zentrum Südost existiert noch heute, Raum 443 allerdings nicht.

Angela Kasner muss etwa 19 Jahre alt gewesen sein, als dieses Foto entstand. Das Bild stammt aus ihrer Karteikarte an der Karl-Marx-Universität Leipzig. Quelle: KMU Leipzig

„Sie war eine sehr schlagfertige junge Frau.“ Das ist das erste, das Uwe Stemmler zu Angela Kasner einfällt. „Man konnte Witze über alles mit ihr machen. Sie war fröhlich und unverkrampft – keine stramme FDJlerin, wie manche später behaupteten.“ Stemmler, heute 68, ist ein Jahr älter als die Bundeskanzlerin. Wie sie fing er 1973 mit einem Physik-Studium an, eine Zeit lang waren sie in derselben Seminargruppe, damals vergleichbar mit einer Schulklasse – bis Stemmler, der parallel Handball in der Oberliga spielte, merkte, dass er Physik und Leistungssport zeitlich nicht unter einen Hut brachte und lieber Journalist wurde. Auch Angela Kasner, die im Abitur in jedem Fach eine Eins hatte, ächzte unter dem Studium. „Die Professoren waren streng und stellten harte Aufgaben“, erklärte Merkel 2008, als die Universität Leipzig sie mit einem Ehrendoktortitel würdigte. „Aber das hat uns nicht geschadet.“

„Ihr Kirsch-Whiskey war der Renner“

Zeit für die schönen Seiten des Studentenlebens blieb offenbar trotzdem. „Bei den Physikern gab es immer zweimal in der Woche eine Disko“, erzählte Merkel 1993 der LVZ. Uwe Stemmler ist besonders eine dieser Wohnheim-Feiern im Gedächtnis geblieben. Man trank Silberpils, „ein ekelhaftes Bier“, findet er heute, das aber immerhin die Zungen löste, so dass die Runde bald über alles Mögliche frotzelte – über Professoren, über die Politik, über sich selbst: „Dass sie eine Pfarrerstochter war und ich ein Atheist.“ Irgendwann waren nur noch Angela und er übrig. Zum Abschied gab es einen Kuss.

2008 erhielt Bundeskanzlerin Angela Merkel die Ehrendoktorwürde der Universität Leipzig. Das Foto zeigt sie mit dem damaligen Rektor Franz Häuser (links) und Physik-Dekan Tilman Butz. Quelle: Andreas Döring

Warum sie Physik studierte, begründete Merkel über die Jahre hinweg immer wieder damit, dass die Naturgesetze unpolitisch seien. „In der Wissenschaft konnte selbst die DDR nichts verbiegen“, sagte sie 2019, als die Leipziger Handelshochschule ihr ebenfalls einen Ehrendoktortitel verlieh. „Die Erdanziehungskraft galt auch bei uns.“ Zuerst hatte sie mit einem Psychologie-Studium geliebäugelt. Doch für einen Studienplatz brauchte sie eine Empfehlung – und die bekam sie als Tochter einer Lehrerin und eines Pfarrers für das Fach nicht. Also Physik: „Weil ich das als echte Herausforderung begriff. Ich wollte etwas schaffen, was mir nicht von vornherein leicht fiel.“

Hier studierte Angela Merkel von 1973 bis 1978: Sektion für Physik der Karl-Marx-Universität Leipzig. Quelle: J. Widmann/Stadtgeschichtliches Museum

Wie sie während des Studiums Geld dazuverdiente, berichtete Merkel im Jahr 2000 in einem Interview: „Ich habe die Bardame gemacht.“ Tagsüber Seminar, abends Disko. „Zwischendurch war ich ständig mit der Straßenbahn unterwegs, um Kirschmost zu besorgen. Kirsch-Whiskey war nämlich in.“ Pro verkauftem Glas seien für sie 30 Pfennig Verdienst herausgesprungen. „In der Woche kam ich da auf 20 bis 30 Mark zusätzlich, das war fast die Miete für das Wohnheim. Bei einem Stipendium von 250 Mark im Monat war das wichtig.“ Noch 2008, im Rahmen der Zeremonie zu Merkels erstem Leipziger Ehrendoktor, erinnerte sich ihr Seminarkollege Frank Mieszkalski gegenüber der versammelten Presse: „Ihr Kirsch-Whiskey war der Renner.“

Wo stand Merkel als Studentin politisch?

1974 lernte Angela Kasner den zwei Jahre älteren Ulrich Merkel kennen, der ebenfalls Physik studierte. 1977 heirateten die beiden und zogen in ein gemeinsames Zimmer in einem Studentenwohnheim am Bayerischen Bahnhof in Leipzig. Ulrich Merkel, von dem sie sich 1981 scheiden ließ, gibt seit 2005 keine Interviews mehr – seit sich seine Ex-Frau anschickte, Bundeskanzlerin zu werden. Nur 2016 machte er einmal für die „taz“ eine Ausnahme und lobte sie für ihre Mitmenschlichkeit in der Flüchtlingspolitik. Zu der Zeit hangelte er sich an der Technischen Uni Dresden von einem befristeten Vertrag zum nächsten. Mittlerweile hat er das Rentenalter erreicht.

Im Studentenwohnheim am Bayerischen Bahnhof, Straße des 18. Oktober 17, wohnte 1977/78 das Ehepaar Angela und Ulrich Merkel. Quelle: Mathias Wöbking

Jürgen Haase ist heute Professor an der Uni Leipzig und etwas jünger als Angela Merkel. Sein Physik-Studium begann er 1979 in Leipzig, da waren die Merkels schon nach Ostberlin gezogen. Doch Haase freundete sich mit Angelas drei Jahre jüngerem Bruder Marcus an, damals ebenfalls ein Physik-Student. „Das Klima an der Fakultät war ungewöhnlich offen“, erinnert sich Haase. Jedenfalls so lange sie nicht in einer Pflichtvorlesung über Marxismus-Leninismus saßen. „Davon abgesehen hatten wir große Freiheiten. Wir konnten denken, auch anders denken, wir konnten reden, wir durften uns versammeln. Ich habe das aufgesogen.“ Für Angela Merkel war in dieser Hinsicht ein paar Jahre zuvor wohl vor allem Ralf Der von Bedeutung, einer ihrer zwei Diplomväter. Seit Der 1968 gegen die Sprengung der Paulinerkirche protestiert hatte, durfte er nicht mehr lehren, sondern nur noch forschen und tat dies im Institut für Isotopen- und Strahlenforschung, das zur Akademie der Wissenschaften gehörte. Dort tüftelte auch Merkel 1978 an ihrer Diplomarbeit, für die sie eine Eins erhalten sollte.

„Zum Einfluss der räumlichen Korrelation auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei bimolekularen Elementarreaktionen in dichten Medien“: Deckblatt von Angela Merkels Diplomarbeit, für die sie eine Eins erhielt. Quelle: KMU Leipzig

Mit einigen Unangepassten saß Ralf Der oft abends im Café Corso am Neumarkt zusammen, auch Angela Merkel war manchmal dabei, erzählte er 2013 der LVZ. Die Runde diskutierte, wie sich der Sozialismus verändern ließe, ohne zum Kapitalismus zu werden. In einem anderen Interview zeigte er sich allerdings verwundert darüber, dass Merkel in der CDU gelandet war. Seit seiner Emeritierung lebt Der zurückgezogen. Wo Merkel zu DDR-Zeiten politisch stand, beschäftigte zahlreiche Buchautoren, seit sie bei der CDU Karriere gemacht hat. Ausweislich ihrer Uni-Karteikarte war sie Mitglied in den üblichen Organisationen: FDJ, Deutscher Turn- und Sportbund, Deutsches Rotes Kreuz, Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft.

In der Ausgabe vom 18. Mai 1993 interviewte die LVZ die damalige Bundesministerin für Jugend und Frauen. Quelle: LVZ

Reiner Brumme studierte damals Jura in Leipzig und gehörte zu jenen Studenten, die die Moritzbastei in Merkels Worten „weitaus enthusiastischer ausbuddelten“ als sie selbst: Brumme war mit 320 unentgeltlichen Arbeitsstunden einer der aktivsten Beteiligten. Er erinnert sich, dass Angela Kasner in ihrer Seminargruppe FDJ-Wissenschaftssekretärin und später FDJ-Verantwortliche für ihren Physiker-Jahrgang war. Diese Ehrenämter mögen eine Rolle gespielt haben, als Merkel gegenüber der LVZ zuerst lieber nicht allzu viel Gewicht auf ihre Beteiligung an der Ausgrabung eines FDJ-Klubs legte: Sie stand 1993 am Beginn ihrer politischen Karriere und wollte nicht als Wendehals gelten. „In den Jahren 1973 bis ungefähr ’77 mussten wir solche Einsätze innerhalb der Studentensommer machen“, sagte sie.

Ehrenkarte für Angela Merkel: Seit 2004 hat sie in der Moritzbastei lebenslang freien Eintritt. Bisher hat sie allerdings davon noch keinen Gebrauch gemacht. Quelle: André Kempner

An dem Wort „mussten“ stört sich der damalige Klub-Leiter Burkhard Damrau, der in Leipzig heute vor allem als Kabarettist bekannt ist. „Zwang war es nicht“, betont er. „Auch wenn man nie weiß, welchen Druck ein einzelner FDJ-Sekretär einer Seminargruppe machte.“ Elf Jahre später war Merkel CDU-Chefin und äußerte sich weit gelassener über die Moritzbastei. „Ich finde es toll hier“, sagte sie und ließ sich vor und im Kellergewölbe fotografieren. 2019 dann versprach sie einerseits: „Die Universitäten, die mir ihre Doktortitel gegeben haben, werden sowieso noch von mir hören, wenn ich nicht mehr Bundeskanzlerin bin.“ Andererseits berechtigt ihre Ehrenkarte der Moritzbastei, die sie 2004 bekam, zu lebenslangem freien Eintritt. Bisher hat sie davon keinen Gebrauch gemacht. Doch sollte sie an der Leipziger Uni oder der Handelshochschule bald Vorlesungen halten, hat sie auch schon eine Option für die Abendgestaltung.

Von Mathias Wöbking