Hollywood-Alarm in Potsdam! Kinosuperstar Keanu Reeves und sein „ Matrix 4“-Team sind in der Stadt. Darüber hatte zuerst Bild-Online berichtet.

Pizza an der Alten Fahrt

Demzufolge ist die Crew, zu der neben Keanu Reeves (55) auch seine Hollywood-Kollegen Neil Patrick Harris (47) und Carrie-Anne Moss (52) sowie Regisseurin Lana Wachowski (55) gehören, im Stadtzentrum einquartiert. Neil Patrick Harris – bekannt aus der Sitcom „How I met your mother“ und erstmals bei „ Matrix“ dabei – hat seinen neuen Kiez bereits ein wenig erkundet: Wie in seiner Instagram-Story zu sehen ist, ließ er es sich am Montagabend im Restaurant „L’Osteria“ an der Alten Fahrt schmecken. Sein Fazit nach Pizza und Bier: „Lecker“.

Dreharbeiten liegen seit Wochen auf Eis

Studio Babelsberg hatte zum Jahresbeginn einen riesigen Coup gelandet und zwei Blockbuster an Land gezogen. Doch die Produktionen von Teil 4 der „ Matrix“-Reihe und von der Videospiel-Verfilmung „Uncharted“ mit Tom Holland, Antonio Banderas und Mark Wahlberg, waren im März wegen der Coronavirus-Pandemie auf Eis gelegt worden. Noch Mitte Mai gab Studio Babelsberg bekannt, man wolle die Hollywood-Produktionen unbedingt halten, wisse aber noch nicht, wann und unter welchen Bedingungen die Dreharbeiten weitergehen könnten. Nun steht der Neubeginn zumindest für „ Matrix 4“ unmittelbar bevor.

Von Nadine Fabian