Nachwendezeit und der Osten: Diese 10 Bücher sollten Sie gelesen haben – Teil 2

Was hat der Osten noch mit mir zu tun? Für die jungen Autorinnen und Autoren, die wir hier vorstellen, eine ganze Menge. Sie alle wurden im Gebiet der ehemaligen DDR geboren – nach der Wende oder kurz davor. Das Aufwachsen in Ostdeutschland hat sie geprägt und prägt auch ihre Bücher. Nach den spannenden Buch-Tipps im ersten Teil folgen nun fünf weitere Literaturempfehlungen für Bücher über den Osten und die Nachwendezeit.

Tipp 6: Coming-of-Age zur Wendezeit. Tom Müllers „Die jüngsten Tage“

Geboren 1982 in Ost-Berlin ist der Autor Tom Müller eigentlich eher Wende- als Nachwendekind. Doch der Osten spielt in seinem Debütroman „Die jüngsten Tage“ eine wichtige Rolle. Die zentralen Ereignisse, auf die der Ich-Erzähler Jonathan Bruck zurückblickt, haben sich in Ostdeutschland, teilweise noch in der DDR, aber überwiegend kurz nachdem sie Geschichte war, abgespielt.

Der Protagonist in Tom Müllers Roman erinnert sich an seine Jugend und besonders an seinen Jugendfreund Strippe. Mit ihm gemeinsam ist er in der DDR aufgewachsen und hat die Wendejahre als Zeit der großen Freiheit und Anarchie erlebt. Seitdem sind viele Jahre vergangen. Jetzt, fast vierzigjährig, wird Jonathan Bruck noch einmal zurückgeworfen in seine Vergangenheit und die turbulenten Jahre mit seinem besten Freund. Denn Strippe ist gestorbenen. In die Trauer um den verlorenen Freund und die verlorene Jugend mischen sich Erinnerungen an eine intensive Zeit.

Tom Müller erzählt mit „Die jüngsten Tage“ eine Coming-of-Age Geschichte zur Wendezeit. Die beiden Zeitebenen – die Gegenwart in Hamburg und die Jugendzeit in Berlin – vermischen sich dabei zu einem etwas verwirrenden Plot. Erzählt wird dabei von den großen Themen: Freundschaft, Liebe, Scheitern und Tod. Doch die Handlung verliert sich mitunter in vielen Nebensächlichkeiten und fügt sich nicht wirklich zu einer Geschichte zusammen. Trotzdem: Mit „Die jüngsten Tage“ wird deutlich, dass auch fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung (der Roman ist 2019 erschienen) der Osten, Ostdeutschland und das Aufwachsen in der DDR für junge Literatur noch immer eine Rolle spielen.

Tipp 7: Mehr als Chemnitz . Paula Irmschlers „ Superbusen “

Gisela will weg aus Dresden, wo sie aufgewachsen ist, in einer Arbeiterfamilie, stets von Armut bedroht. Fürs Studium zieht es sie nicht nach Hamburg oder Berlin, sondern nach Chemnitz – in die Stadt mit den Nazis, wie man gern sagt, wenn man aus dem Westen Deutschlands draufschaut. Gisela ist links. In Chemnitz findet sie Anschluss, gründet mit ihren neuen Freundinnen die Band „ Superbusen“. Gemeinsam machen sie Musik, gehen auf Demos – gegen rechts, da sind sich politisch alle einig - und philosophieren in WG-Küchen über das Leben, wohlwissend, dass sie recht wenig davon wissen.

Paula Irmschler ist 31 Jahre alt und wie ihre Protagonistin aus Dresden nach Chemnitz gezogen – und von dort nach Köln. Einen Roman über Chemnitz wollte sie eigentlich nicht schreiben, sagt sie in diversen Interviews, einen Roman über den Osten schon. Denn dass sie anders ist, als Ostdeutsche, dass auch die ostdeutsche Linke anders ist, das hat sie erst gemerkt, als sie nach Köln gezogen ist. Und so ist es eben doch ein Buch über Chemnitz geworden, wenn auch stellvertretend für „den Osten“. Denn es ist nun einmal Chemnitz, wo Linke sich täglich mit Nazis arrangieren müssen, wo statt des #Wirsindmehr-Gefühls wie es in Berlin oder westdeutschen mittelgroßen Städten in der Luft liegt, eher ein Wir-gegen-Die-Gefühl herrscht, wo trotz allem buntes und vielfältiges Leben stattfindet. „ Superbusen“ ist aber auch ein Buch über Feminismus – schon allein, weil Gisela dick ist ohne dass Dicksein ein großes Thema dieses Romans ist. Und es ist ein Buch über Freundschaft –unter Frauen. Allein das macht diesen Roman zu einer Ausnahme in der deutschen Popliteratur

Tipp 8: Jung und Ossi. Johannes Nichelmanns „Nachwendekinder“

Was wissen die Kinder der DDR über die DDR? Vielleicht, dass Opa zwölf Jahre auf seinen Trabi warten musste. Oder, dass der Zusammenhalt damals besser war. Aber wie steht es darum, dass Papa für die Stasi gespitzelt hat? Das erfährt Lukas, den Johannes Nichelmann für sein Buch „Nachwendekinder“ getroffen hat, eher zufällig. Lauter solcher Geschichten ziehen sich durch den Band, in dem Nachwendekinder erzählen, was sie über die DDR wissen – und ob sie auch heute eine ostdeutsche Identität an sich wahrnehmen. Also die Tatsache, dass sich junge Menschen aus Hoyerswerda und Rostock mehr zu sagen haben könnten, als jemandem aus Würzburg oder Erlangen. Und, ob man das so schlimm finden muss – oder man aus dem Gefühl, ostdeutsch zu sein, nicht auch viel Kraft ziehen kann.

Natürlich hat nicht jedes Nachwendekind in dem Buch eine Familie mit heimlicher Stasi-Geschichte. Nichelmann trifft den Psychoanalytiker Max, der aus Brandenburg nach London gezogen ist, um seine Herkunft hinter sich zu lassen – aber sich dann in London zum ersten Mal als Ostdeutscher verstand. Oder Beatrice, die sich in Frankfurt am Main wie ein Wirtschaftsflüchtling fühlt. Er schaut auf die andere Seite und trifft Clara, die aus dem Westen nach Sachsen kommt und dort plötzlich merkt, dass die deutsch-deutsche Teilung nie eine Rolle für sie gespielt hat.

Und Nichelmann trifft seinen Vater. Der, das erfährt man am Anfang des Buches, erwischt ihn dabei, wie er auf dem Dachboden dessen NVA-Uniform anprobiert. „Wir verlieren nie wieder ein Wort darüber“, schreibt Nichelmann. In seinem Buch ändert sich das.

Tipp 9: Auf der Suche nach Identität. Mirna Funks „ Winternähe “

Lola ist Mitte Dreißig, lebt in Berlin und ist Jüdin. Aufgewachsen ist Lola in der DDR. Als sie ein Kind war, wagte ihr Vater die Flucht in den Westen. Auch ihre Mutter blieb nach der Wende nicht lange in der alten Heimat, sie verlässt ihre Tochter. Lola verbringt ihre Jugend bei ihren Großeltern – Überlebenden des Holocausts. Als Erwachsene stellt Lola sich daher immer wieder die Frage nach der eigenen Identität.

Die Autorin Mirna Funk wurde 1981 in Ostberlin als Urenkelin des berühmten DDR-Schriftstellers Stephan Hermlin geboren. Ihr Roman „ Winternähe“ und das Leben der Protagonistin Lola überschneiden sich in vielen Teilen mit dem Leben der Autorin. Auch Funk ist eine von wenigen Juden der DDR, die Flucht des eigenen Vaters ist ihre Geschichte und die von Lola. Funk stellt sich durch Lola die Frage, wodurch definiert wird, wer wir sind. Lola begibt sich dafür, mit Mitte Dreißig, auf die Suche durch die Welt. In Tel Aviv diskutiert sie über den Konflikt zwischen Israel und Palästina, besucht ihren Großvater, verliebt sich. Sie schreibt Briefe an ihren Vater, schickt sie nie ab. Spricht über den Verlust, der mit seiner Flucht in ihr Leben kam und reist schließlich weiter nach Thailand.

Vor dem Hintergrund ihrer Familiengeschichte, die vielleicht noch spezieller ist als die vieler Kinder der Wendezeit, wirkt Lola immer wieder ein wenig verloren in ihrem Sein - und das lässt Mirna Funk auch den Leser spüren. In den Gesprächen über ihren Glauben, in denen sich Lola scheinbar immer wieder rechtfertigen muss und Vorurteilen ausgesetzt wird. Das zieht den Leser hinein, schon zu Beginn mit der schieren Ungerechtigkeit, die der Protagonistin offenbar ausgesetzt ist, als Kollegen sich über ihren Glauben lustig machen. Die macht wütend, und Lola verständlicher. Interessant ist zu sehen, wie viel Geschichte der DDR noch immer in Lola steckt, wie stark sie scheinbar davon noch betroffen ist. Deutlich wird das vor allem durch Funks in Rückblenden auf Lolas Kindheit, auf die Flucht, den Mauerfall, die erste Reise ins Ausland und immer wieder nach der indirekt aufflammenden Frage: Wer bin ich eigentlich?

Tipp 10: Die andere Perspektive. Olivia Wenzels „1000 Serpentinen Angst“

Wie ist es als schwarze Frau in Ostdeutschland aufzuwachsen? Mit Angst und Rassismus als täglichen Begleitern? Davon erzählt Olivia Wenzel in ihrem Debütroman „1000 Serpentinen Angst“.

Ihre Protagonistin ist als Tochter einer Punkerin und eines schwarzen Vaters aus Angola in der DDR aufgewachsen. Mittlerweile Mitte 30, bewegt sie sich zwischen Berlin, New York und Vietnam und wird doch immer wieder von ihrer Vergangenheit, ihren Ängsten und Verlusten eingeholt. Sie erinnert sich an einen Ausflug an einen Badesee in Brandenburg, als plötzlich Nazis auftauchten, an ihren Bruder, der früh ums Leben kam und die Mutter, die sich in der DDR eingesperrt fühlte.

In weiten Teilen ist der Roman in Dialogform geschrieben und erinnert an eine Befragung am Flughafen. Die Form erzeugt eine gewisse Distanz. Doch in ihren Antworten offenbart die Protagonistin viel über sich und ihre gesellschaftliche Umgebung, die ihr das Leben nicht gerade leicht macht. Da ist etwa das „dreifache Problem mit der Banane“: Sie öffentlich zu Essen ist schwierig, weil damit rassistische Bilder, sexuelle Konnotationen und nicht zuletzt Ossi-Klischees bedient werden. Olivia Wenzel, die selbst 1985 in Weimar geboren wurde, erzählt formal spannend und bei aller Ernsthaftigkeit auch immer wieder mit Humor. Die Literatur aus Nachwendeperspektive wird mit ihrem Roman um eine spannende Perspektive reicher. Hier kommt mit der Lebensgeschichte einer Person of Color in Ostdeutschland eine ganz andere Dimension in die schon oft erzählten Geschichten von Wendelverlierern und Nachwendezeit.

Von Lilly Günthner und Vanessa Gregor