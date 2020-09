Der Brandenburger Kommunalpolitiker Patrick Krüger aus Hennigsdorf will jetzt Patrick Deligas heißen. Denn sein bisheriger Name, der in der Kombination häufig vorkommt, steht offenbar auf einer Terrorliste. Das hat dem SPD-Mann in einem Ägypten-Urlaub schon Ärger mit der Grenzpolizei eingehandelt.