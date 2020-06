Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die Neonazi-Gruppe „Nordadler“ verboten. Am frühen Morgen durchsuchte die Polizei auch in Brandenburg und Sachsen mehrere Objekte. Dabei stieß sie auf einschlägige NS-Literatur und auf Stahlhelme.

Neonazibund Nordadler: Razzia in Brandenburg und Sachsen

Stahlhelme und NS-Literatur - Neonazibund Nordadler: Razzia in Brandenburg und Sachsen

Stahlhelme und NS-Literatur - Neonazibund Nordadler: Razzia in Brandenburg und Sachsen