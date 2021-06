Neues Karls-Feriendorf entsteht in Brandenburg: So viel will Robert Dahl investieren

Wustermark

Elfmal Ja, dreimal Nein, zwei Enthaltungen – damit machten die Wustermarker Gemeindevertreter Dienstagabend den Weg frei für den Beginn der Planungen des künftigen Naturferiendorfes von Karls in Elstal. „Wir freuen uns, dass wir jetzt mit konkreten Planungen loslegen können. Ich hoffe dabei auf eine gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde Wustermark“, sagte Karls Inhaber Robert Dahl.

Ihm sei ein großer Stein vom Herzen gefallen, dass das mehr als 100 Millionen-Projekt auf dem alten Kasernengelände nun angeschoben werden könne. Zuvor hatte der Ortsbeirat Elstal dem Aufstellungsbeschluss zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan E46 „Karls“ nicht zugestimmt, im Gemeindeentwicklungsausschuss Wustermark und im Bauausschuss Wustermark wurde das Vorhaben jedoch befürwortet.

Die Mannschaftsunterkünfte auf dem Kasernengelände Elstal werden abgerissen. Quelle: Detlev Scheerbarth

Insgesamt sind rund 79 Hektar betroffen

Das Natur-Feriendorf an der B 5 soll in mehreren Etappen gebaut werden. Zwei Hotels, diverse Ferienhäuser, Manufakturen, eine Badescheune und Attraktionen für Kinder sind unter anderem vorgesehen. Nach derzeitigem Stand soll ein Bebauungsplan für das etwa 79 Hektar große Gelände entwickelt werden, der in mehrere Abschnitte geteilt wird.

Ein Raumordnungsverfahren zu dem Vorhaben ist gelaufen und abgeschlossen. Die gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg hat damit das Signal gegeben, dass das Familienunternehmen Karls loslegen kann. Alle damit verbundenen Auflagen vor allem im Bereich Naturschutz müssen erfüllt werden.

Verkehrssituation muss verbessert werden

Als kritischster Punkt bei der Entwicklung des Feriendorfes kristallisiert sich die Verkehrssituation heraus. Deshalb auch das Nein der Linken: „Wir lehnen das Projekt nicht grundsätzlich ab und forderten lediglich eine Verschiebung. Und zwar solange, bis die Infrastruktur im und um Elstal dieses Bauprojekt verträgt. Uns liegen Prognosen vor, die einen täglichen Verkehrskollaps vorausberechnen. Die Infrastruktur nicht parallel mit zu entwickeln, grenzt an Fahrlässigkeit“, so die Linke-Fraktionsvorsitzende Sandra Schröpfer.

Der Andrang Im Erlebnis-Dorf in Elstal ist ungebrochen groß. Quelle: Tanja M. Marotzke

Ihr Parteikollege Fabian Streich ergänzte: „Natürlich werden wir uns weiterhin konstruktiv und zum Wohle der Einwohner und der Natur in das Verfahren einbringen. Dass auf unser Bestreben hin ein Grünordnungsplan erstellt wird, ist ein Erfolg für den Schutz von Natur und Umwelt.“

Die Sorgen wegen des zunehmenden Verkehrs an der Ausfahrt Elstal/Olympisches Dorf teilen die anderen Fraktionen. Aber: „Mit Blick auf die Entwicklung von Wustermark als Ganzes ist das Feriendorf enorm wichtig“, sagte WWG-Chef Andreas Stoll.

Gemeindevertreter wollen bei dem Projekt mitgestalten

SPD-Fraktionsvorsitzender Steven Werner appellierte: „Wir wollen bei dem Projekt mitgestalten, wir können doch in dem Verfahren jetzt die Meilensteine setzen und sagen, was wir wollen und was nicht .“ Und er versicherte gegenüber Karls-Inhaber Robert Dahl: „Wir werden das Vorhaben kritisch begleiten.“

Inhaber Robert Dahl. Quelle: Tanja M. Marotzke

Sein Fraktionskollege Matthias Kunze freute sich als „alter Elstaler“, dass sich auf dem Kasernengelände etwas tun wird. „Wenn ich daran denke, was dort schon alles geplant war, sogar ein Betonwerk sollte dort mal gebaut werden. Deshalb könne er das Feriendorf nur befürworten. „Die Probleme mit der Ausfahrt von der B 5 sind nicht wegzureden, aber ich glaube, sie lassen sich lösen.“

Auf Fördermittel angewiesen

Auch der Wustermarker Bürgermeister Holger Schreiber (parteilos) hatte noch mal dafür plädiert, jetzt den Aufstellungsbeschluss zu fassen. „Die Karls Erweiterung ist eine große Herausforderung für die Gemeinde Wustermark und die Verwaltung. Zumal wir ja viele Projekte parallel zu laufen haben. Aber gerade weil es mehrere Großvorhaben gibt, ebnet es uns den Weg zu Fördermitteln. Wir müssen, wenn wir an das Land Brandenburg herantreten und für den Ausbau der Infrastruktur Geld fordern, doch etwas in der Hand halten und sagen , was in der Gemeinde gebaut werden soll.“

Außerdem müsse die Verwaltung Klarheit haben, welche Grundstücke im Zuge der Verkehrsplanung gesichert werden sollen. Und die Investoren wie Karls oder das Outletcenter sollen sich ja an den Kosten für Infrastrukturmaßnahmen beteiligen. Die bräuchten auch Klarheit, so Schreiber.

Von Jens Wegener