Ohne Maske im Supermarkt: Hasskommentare nach Selfie einer Leipziger Studentin

Leipzig

Seit vergangenen Freitag ist in Sachsen die Maskenpflicht beim Einkaufen aufgehoben, sofern die Inzidenz unter 10 liegt und der Abstand eingehalten werden kann. Rena Schustek ging ohne Maske in einem Leipziger Supermarkt einkaufen, twitterte ein Foto davon – und wurde im Netz beschimpft.

Sie haben am Freitag ein Foto von sich beim Einkaufen ins Internet gestellt. Daraufhin wurden Sie beschimpft. Weshalb?

Rena Schustek: Ich war in meinem Supermarkt in Leipzig-Grünau wieder zum ersten Mal ohne Maske einkaufen. Davon habe ich ein Selfie gepostet. Es antworteten dann viele, die finden, dass man auch trotz Aufhebung der Maskenpflicht in Sachsen weiterhin Maske tragen sollte. Einer schrieb sinngemäß, dass dieses Lächeln wohl mein letztes sein wird, bevor ich mit Beatmungsschlauch auf der Intensivstation liege. Es war krass.

Wie haben Sie reagiert?

Ich habe die meisten geblockt oder stummgeschaltet. Es bringt nichts, auf solche Anfeindungen zu reagieren. Interessant war, dass ich mehr Anfeindungen erhalten habe, als Männer, die ähnliche Bilder posteten. Es schrieben mir aber auch viele Freunde, ob es mir gut geht.

Stört Sie die Maske so sehr, dass Sie sie jetzt unbedingt abnehmen wollten?

Überhaupt nicht. Ich habe sie sogar kurz nach dem Selfie wieder aufgesetzt. Ich glaube aber, dass wir mittlerweile an einem Punkt sind, an dem wir wieder an Normalität und unsere Freiheit denken müssen. Wer sich impfen lassen will, kann das in Sachsen jederzeit tun. Und alle anderen können weiterhin FFP2-Maske tragen, um sich selbst zu schützen.

Sie haben zu Ihrem Foto geschrieben, dass der Supermarkt nach dem „Geruch von Freiheit“ riecht.

Das war natürlich ein Scherz. Im Supermarkt riecht es eher nach Käseaufschnitt und ausgelaufenem Bier. Was ich meinte, war: Ohne Maske fühlt man sich direkt besser. Man bekommt das Gefühl, dass eine wirklich schlimme Zeit zu Ende geht.

Die Inzidenzen in Deutschland steigen wieder, in manchen europäischen Ländern schon länger.

Ich glaube, dass uns Corona nie wirklich loslassen wird. Wichtiger als die Inzidenzen erscheinen mir daher die belegten Intensivbetten. Von ihnen würde ich auch abhängig machen, wie vorsichtig ich mich verhalte und wie viel Eigenverantwortung ich befürworten würde. Genügend Experten sagen, dass wir versuchen sollten, mit Corona zu leben. Deshalb fand ich es auch gut, dass Sachsen die Maskenpflicht aufgeweicht hat.

Waren Sie schon vorher gegen die Maskenpflicht?

Nein, aber ich merke schon, dass Corona mich politisiert hat. An meinem Geburtstag saß ich ziemlich alleine in meinem WG-Zimmer. Ich habe von vielen Leuten gehört, dass sie psychische Probleme haben. Wenn wir wollen, dass die Gesellschaft in Zukunft eine Kraftanstrengung wie einen Lockdown mitmacht, dann muss man ihr auch Lockerungen zugestehen. Vor allem muss man jedes Verbot und jede Pflicht gut begründen. Wenn es für eine Maskenpflicht keinen Grund mehr gibt, dann kann die Politik gar nicht anders, als sie aufzuheben.

Warum, denken Sie, hat Ihr Post so viel Wut hervorgerufen?

Ich glaube, dass einige Menschen während dieser Pandemie angefangen haben, einen Sinn darin zu finden, mit Warnungen, Mahnungen und Alarmismus um sich zu werfen. Manche begreifen den Panikmacher eben als ihre Rolle. Mich haben eher Konzepte überzeugt, wie wir aus der Pandemie herausfinden. Etwa der Stufenplan der FDP. Deshalb bin ich im Dezember 2020 auch in die Partei eingetreten.

Wollen Sie als nächstes für ein politisches Amt kandidieren?

Nach all dem Hass der letzten Tage hätte ich gesagt: Nein. Aber mittlerweile fühlt es sich schon wieder besser an. Vielleicht denke ich demnächst darüber nach. Bald steht auch das erste Treffen der Jungen Liberalen im Clara-Zetkin-Park an. Wenn es das Infektionsgeschehen hergibt, lerne ich dann viele zum ersten Mal in echt kennen. Wenn nicht, treffen wir uns selbstverständlich wieder online.

Zur Person: Rena Schustek, 24, stammt aus Westfalen und lebt seit 2018 in Leipzig. Sie absolviert ein Fernstudium an der Mannheim Business School und arbeitet derzeitig als Angestellte in der Steuerberatung.

Von Josa Mania-Schlegel