Schkeuditz

Der Fall des getöteten Jesse und der Kreuzworträtselfall aus der DDR weisen Parallelen auf – obwohl sie nichts miteinander zu tun haben. Mitte Januar, Schmuddelwetter, Bahnstrecke, Schkeuditz-Ost. Der Fund des getöteten 19-jährigen Leipzigers nahe des Ortsteils Papitz am vergangenen Dienstag dürfte bei Bewohnern der Siedlung ganz besondere Erinnerungen und Emotionen geweckt haben. Vor ziemlich genau 41 Jahren wurde praktisch in Sichtweite die Leiche des siebenjährigen Lars Bense gefunden. Dessen Mörder wurde mittels ausgefüllter Kreuzworträtsel überführt – der Kriminalfall gilt als jener mit der weltweit umfassendsten Auswertung von Schriftproben und war das vielleicht dramatischste Verbrechen der DDR.

Für „Polizeiruf 110“ verfilmt

Über den Kreuzworträtselmord gibt es mehrere Bücher. 1988 wird er als 123. Folge der DDR-Filmreihe „Polizeiruf 110“ verfilmt – mit dem gebürtigen Arnstädter Andreas Schmidt-Schaller als Leutnant Thomas Grawe in seinem 15. Fall sowie als Premiere mit dem gebürtigen Chemnitzer Günter Naumann als Hauptmann Günter Beck. Regie führte der Dresdner Thomas Jacob.

Luftlinie etwa ein Kilometer

Die Fundstelle des aktuellen Opfers an einem Feld südlich der Brücke über die B6 sowie nahe der Bahnstrecke zwischen Leipzig und Halle und des DHL-Hubs am Flughafen Leipzig/Halle ist in der Luftlinie etwa einen Kilometer vom Auffindort des damals Siebenjährigen zwischen Kilometer 107,2 und 107,4 entfernt.

40 Jahre später am schrecklichen Ort: Der damals 19-jährige Streckenläufer der Deutschen Reichsbahn Uwe Theuerkorn (im Bild) ist im Januar 1981 an der Bahnstrecke zwischen Halle und Leipzig unterwegs und entdeckt zwischen Kilometer 107,2 und 107,4 zwischen den drei Gleisen einen Koffer mit einer Kinderleiche. Quelle: Volkmar Heinz / Leipzig report

Der getötete Junge war einst in einem braunen Koffer zwischen den Gleisen 2 und 3 vom zu dieser Zeit 19-jährigen Streckenwärter Uwe Theuerkorn gefunden worden.

Toter Mitja lag in Gartenlaube

Und ein weiteres Mordopfer wurde in nächster Nähe zu den beiden anderen Tatorten im Februar 2007 entdeckt: Der neunjährige Mitja H. aus Lützschena, der missbraucht und erstickt in einer Gartenlaube der heute nicht mehr existenten Anlage des „Vereins der Kleingärtner 1915“ an der Äußeren Leipziger Straße etwa 1,5 Kilometer südlich der beiden anderen Tatorte gefunden wurde. Sein Mörder Uwe K. erhielt nicht nur lebenslänglich. Das Schwurgericht stellte auch eine besondere Schwere der Schuld fest, verhängte zudem noch Sicherungsverwahrung. In ihrer Kombination die höchstmögliche Strafe in Deutschland.

Von Martin Pelzl