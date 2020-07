Potsdam/Berlin

Im Streit um die fristlose Kündigung einer Vorzimmerkraft, die ihre Lebensgemeinschaft mit einem mutmaßlichen Neonazi verschwiegen hatte, muss das Bundesumweltministerium einen Dämpfer hinnehmen. Es wird der 26-Jährigen wohl bis Jahresende einen Großteil ihrer Bezüge weiter zahlen, um dann das Arbeitsverhältnis fristgerecht zu beenden. Das ist das Ergebnis eines Termins vor dem Arbeitsgericht Berlin am Dienstagmittag. Grund sind offene Fragen beim Ablauf der Kündigung – also Formalien.

Über die eigentliche Frage, ob die Partnerin eines Rechtsextremisten in einem Ministerium verantwortliche Tätigkeiten ausführen darf, wurde nicht verhandelt. Einigen sich beide Parteien nicht, wird das Gericht in zwei Wochen eine Entscheidung verkünden, sagte Gerichtssprecherin Lina Maria Voß. Wie der Anwalt der Frau, Oliver Milke, bestätigte, werde man sich um eine Einigung bemühen. Ein Gütetermin war zuletzt 2019 gescheitert, weil das Ministerium seine Position ohne Entgegenkommen durchsetzen wollte.

Bei Sicherheitsprüfung Lebensgefährten verschwiegen

Die Frau ist die Lebensgefährtin eines aktenkundig der Neonazi-Szene angehörigen Mannes aus Jüterbog, der zum Freundeskreis des Nauener Ex-Kommunalpolitikers Maik Schneider ( NPD) gehört – den hält das Landgericht Potsdam für den Haupttäter bei der Turnhallen-Brandstiftung von Nauen im Jahr 2015. Die junge Frau hatte ihrem Arbeitgeber anlässlich einer Sicherheitsüberprüfung bei der Anstellung verschwiegen, dass sie einen Lebensgefährten hat. Über dessen braune Gesinnung schwieg sie dementsprechend ebenfalls.

Weil die Behörden gegen den Extremisten wegen des Verdachts einer Beteiligung am Brandanschlag auf ein Jugendzentrum in der Stadt Jüterbog ermittelten, flog die Verbindung zu der Sekretärin auf. Bei einer Hausdurchsuchung Anfang 2019 fanden die Beamten Mappenhüllen aus dem Außenamt in der Wohnung des Mannes. Außerdem war die Frau zugegen und gab an, sie sei die Freundin des Verdächtigen – die Mappen seien ihre. Tatsächlich hatte sie ab 2013 eine Ausbildung zur Verwaltungsfachkraft in dem Ministerium absolviert.

Zugang zu brisanten Informationen

Seit 2018 arbeitete sie im Vorzimmer des Umwelt-Staatssekretärs Jochen Flasbarth, dem unter anderem auch der Bereich Reaktorsicherheit untersteht. Sie kannte also Reiseplanungen des Verwaltungschefs und seine Kontakte sowie die aktuellen Themen des Ressorts. Deshalb schrillten beim Geheimschutzbeauftragten des Ministeriums alle Alarmglocken, als Staatsschutzbeamte die brisante Verbindung meldeten. Bald entscheid man: Solch ein Sicherheitsrisiko wolle man nicht im Vorzimmer haben. Der Frau wurde gekündigt.

Die Ermittlungen gegen den Lebensgefährten wegen des Anschlags in Jüterbog sind mittlerweile eingestellt. Allerdings hat die Staatsanwaltschaft Potsdam vor einiger Zeit einen Strafantrag wegen unerlaubten Waffenbesitzes gegen den Mann gestellt. Es geht um einen Schlagring, der in Jüterbog sichergestellt worden war. Weil auf dem Rechner des Mannes auch ein Foto gefunden worden war, das einen Mitarbeiter des Staatsschutzes zeigt, lief ein weiteres Verfahren. Es wurde aber nach Auskunft der Staatsanwaltschaft Potsdam eingestellt. Die entlassene Vorzimmerkraft hat mittlerweile ein kleines Kind.

