Dresden

Vor ein paar Tagen stand ich mit dem Fahrrad an der Ampel, vor mir ein anderer Radler mit Strickmütze auf dem Kopf und einem Bund Möhren auf dem Gepäckträger. „Oh, ein Gesicht ohne Maske“, ruft er mir begeistert zu, nachdem er sich umgedreht hat. „Klar, auf dem Fahrrad kann ich auch niemanden anstecken“, antworte ich freundlich. „Dir ist aber klar, dass das alles ein großer Schwindel ist, oder?“, entgegnet der Mann mit den Möhren und erklärt mir, warum es das Virus, mit dem ich mich letzten Dezember selbst infiziert habe, gar nicht gebe. Als das grüne Licht erscheint, tritt der Mann in die Pedale, fährt davon und lässt mich mit der einen großen Frage zurück: Was geht in diesem Menschen vor? Eine mögliche Antwort hat Christoph Schilling, Tiefenpsychologe und Leiter der Tagesklinik für somatoforme Störungen am Dresdner Uniklinikum.

Herr Schilling, Sie beschäftigen sich normalerweise mit Depressionen und psychosomatischen Beschwerden. Warum jetzt Verschwörungstheorien?

Wir sehen ja aktuell, dass Verschwörungstheorien in der Gesellschaft Konjunktur haben. Gleichzeitig beobachten wir auch bei unseren Patienten in der Klinik für Psychotherapie und Psychosomatik eine Zunahme des Phänomens. An denen können wir sehr gut erkennen, welche Funktion eine Verschwörungstheorie in der Psyche einnehmen kann. Und die Tiefenpsychologie liefert nicht nur für unsere Patienten, sondern auch für die verschwörungstheoretischen Reaktionen in der breiten Gesellschaft einen guten Erklärungsansatz, der meiner Meinung nach bislang zu wenig diskutiert wird.

Verschwörungsglaube als psychischer Abwehrmechanismus

Der da lautet?

Die Tiefenpsychologie geht davon aus, dass die Verschwörungstheorie dazu dient, ein psychisch schwaches Ich zu stabilisieren. Mit dem Ich ist die Persönlichkeitsstruktur eines Menschen gemeint, die je nach Entwicklung und aktuellem Stress mehr oder weniger reif und stabil sein kann. Sie entscheidet darüber, wie gut wir mit inneren Konflikten und Widersprüchen, aber auch mit Bedrohungen und Unkontrollierbarkeiten in der Umwelt, wie beispielsweise dem Coronavirus, klarkommen. Je nach Persönlichkeitsstruktur lege ich dann reife oder unreife Abwehrmechanismen gegen innere Konflikte und äußere Bedrohungen an den Tag.

Lesen Sie auch: Verschwörungstheorien: Die fünf treibenden Faktoren

Wie hilft mir die Verschwörungstheorie, mit Corona klarzukommen?

Ein zentraler Mechanismus der Verschwörungstheorie ist die Personalisierung. Dabei schreibe ich die aus einer unübersichtlichen Lage entstandene Angst einer Personengruppe wie einer vermeintlichen Weltregierung zu. So wird aus der diffusen Angst eine gerichtete. Und wenn ich meine Angst auf etwas richten kann, ist sie für mich kontrollierbarer. Auch, wenn das in dem Fall nur mit einer starken Reduktion der Wirklichkeit möglich ist.

Ein anderer unreifer Abwehrmechanismus ist die Projektion, mit der ich die Widersprüche, die unangenehmen Dinge in mir selbst nach außen, auf andere verlagere. In den Verschwörungstheorien sind die anderen dann oft „die Juden“ oder „die Ausländer“. So teilt sich meine Welt in die Bösen und die Guten, wobei ich mich selbst natürlich zur zweiten Gruppe zähle. Dadurch kann ich mich seelisch entlasten.

Außerdem stärkt der Verschwörungsglaube ein psychisch schwaches Ich, weil er identitätsstiftend ist. Die Menschen, die mit ihren Fahnen an der B 96 stehen, fühlen sich als Teil einer Gruppe. Sie alle eint das Gefühl, Einblick in die ganz großen Zusammenhänge zu haben, was wiederum ein Gefühl der Grandiosität und der Allwissenheit vermittelt und den Selbstwert stärkt.

Der Dresdner Tiefenpsychologe Christoph Schilling. Quelle: Anja Schneider

Wenn der „point of no return“ überschritten ist

Aber geht es den Menschen mit dieser Art der Stressbewältigung denn wirklich besser? Am Ende beruht doch alles auf Lügen und Irrglauben.

Empirische Daten gibt es hierzu nicht, da solche unbewussten Prozesse sehr schwer zu erfassen sind. Doch ich würde behaupten, dass es den Menschen dadurch – wenn auch auf unreife Weise – besser gehen kann. Am Ende ist der Verschwörungsglaube aber natürlich eine Sackgasse. Anstatt sich mit dem Problem aktiv auseinanderzusetzen, verbarrikadieren sich die Menschen in der Opferhaltung. Und je länger sie im Verschwörungsglauben verharren, desto mehr webt er sich in die eigene Identität ein. Umso schwieriger wird es dann, den Weg wieder zurückzufinden, zu einer Offenheit gegenüber der Welt. Bei manchen Patienten können wir beobachten, dass dieser „point of no return“ bereits überschritten ist. Auf wie viele Menschen das in der restlichen Gesellschaft zutrifft, darüber kann man nur spekulieren.

„Querdenken“-Demo in Leipzig, November 2020. Quelle: epd

Lesen Sie auch: Verschwörungserzählungen: Der Kitt der Corona-Demos

Wie gehen Sie denn mit Patienten um, die Verschwörungstheorien anhängen? Versuchen Sie, sie von der Wahrheit zu überzeugen?

Für uns Therapeuten ist das ein großes Spannungsfeld. Den Patienten mit Fakten überzeugen zu wollen, bringt nicht viel, da die Verschwörungstheorie ihre Kraft nicht aus Argumenten, sondern aus Affekten wie Angst schöpft. Deshalb würdigen wir zunächst einmal die Verschwörungstheorie als Stabilisierungs- oder Schutzmaßnahme und versuchen dann, den Patienten mittels Psychotherapie in seiner Persönlichkeit so weit zu stabilisieren, dass er die Verschwörungstheorie nicht mehr braucht. Das sind aber meist sehr lange therapeutische Prozesse.

Arbeit mit verschwörungsgläubigen Patienten

Um es mal ganz konkret zu machen: Wenn Frau Meier bei Ihnen im Zimmer sitzt und erzählt, dass Bill Gates uns alle zwangsimpfen will – wie reagieren Sie als Therapeut?

Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Kürzlich konsultierte mich ein junger Mann, der überzeugt war, dass seine körperlichen Beschwerden daher kommen, dass eine geheime Militärregierung über das G5-Netz unsichtbare Waffen auf die Drüsen im Körper richtet. Ihm war es wichtig, ernst genommen zu werden. Also hörte ich ihm erst einmal zu und sagte dann, dass ich ihm glaube, dass er diese körperlichen Beschwerden hat, aber nicht denke, dass diese von unsichtbaren Waffen kommen. Und dass ich hoffe, dass er sich auch ernst genommen fühlt, wenn ich seine Überzeugung über die Ursachen nicht teile. Der Mann wurde von seinen Eltern auch nie ernstgenommen und indem ich dieses emotionale Grundbedürfnis erfüllte, konnte er sich zumindest ein wenig auf die Deutung einlassen, dass die Verschwörungstheorie ein Versuch ist, seine biografischen Belastungen zu kompensieren.

Eine Gegnerin der Corona-Maßnahmen auf einer Demonstration in Leipzig im November 2020. Quelle: epd

Ostdeutsche anfälliger für Verschwörungstheorien

Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen bestimmten psychischen Krankheitsbildern und dem Glauben an Verschwörungstheorien?

Mit solchen Vermutungen wäre ich sehr vorsichtig. Ich würde eher sagen, dass es sich um ein diagnoseunabhängiges Phänomen handelt, genauso wie es bildungsunabhängig ist. Wir sehen ja, dass auch Ärzte und Anwälte bei Pegida oder bei den Querdenker-Demos mitlaufen. In diesen Fällen könnte die von dem Soziologen Heinz Bude beschriebene Abstiegsangst eine wichtige Rolle spielen. Es ist also immer ein Zusammenspiel von aktuellem Stress durch eine Bedrohung, in den Fällen Corona oder Einwanderung, und der Reife der Persönlichkeitsstruktur.

Wo ich jedoch einen Zusammenhang sehe, sind Erfahrungen in der Vergangenheit. Zumindest an unseren Patienten mit Hang zu Verschwörungstheorien können wir beobachten, dass lebensgeschichtliche Brüche, große Enttäuschungen und Verluste im Sinne einer seelischen Verletzbarkeit eine große Rolle spielen. Vielleicht könnte das auch eine Erklärung dafür sein, dass Menschen aus den neuen Bundesländern besonders anfällig für Verschwörungstheorien sind, wie kürzlich eine Studie aus Leipzig zeigen konnte. Schließlich haben diese Menschen, zumindest die ältere Generation, ganze andere Belastungen erlebt als Menschen aus den alten Bundesländern.

Hat denn jeder Anhänger von Verschwörungstheorien gleich ein psychologisches Problem? Anders gefragt: Ab wann sollte man zum Therapeuten gehen?

Voraussetzungen für eine Psychotherapie sind, dass die betroffene Person die Kriterien für eine psychische Störung erfüllt und wegen ihres Leidensdrucks in Behandlung gehen will. Beim Verschwörungsglauben sind beide Voraussetzungen nicht unbedingt erfüllt. Vielleicht ist die betroffene Person in gewissen Zügen paranoid, erfüllt aber noch nicht Kriterien einer psychischen Störung. Und da sie ihre Ansichten für richtig hält, will sie natürlich auch nichts an ihrer Haltung ändern.

Lesen Sie auch: Steuern geheime Mächte die Welt? Fast jeder dritte Deutsche glaubt daran

Traumatisierte Kinder verschwörungsgläubiger Eltern

Bleibt die Frage, wie man persönlich mit dem Problem umgehen soll. Nicht wenige haben „Schwurbler“ im eigenen Umfeld, manchmal sind es sogar die Eltern.

Das ist eine sehr schwierige Frage, auf die ich auch keine eindeutige Antwort habe. Es kann passieren, dass Freundschaften deshalb zerbrechen oder Kinder ihre eigenen Eltern nicht mehr wiedererkennen. Zudem kann es fatale Folgen haben, wenn die Eltern so drauf sind. Das sehen wir bei Patienten, die durch ihre Kindheit im Verschwörungsmilieu regelrecht traumatisiert sind, beispielsweise weil die Familie die schulmedizinische Behandlung der an Krebs erkrankten Mutter ablehnte, die daraufhin verstarb.

Aber zurück zur Frage: Ich denke, am besten klammert man das Thema aus, solange es geht. Es kommt auch darauf an, wie tief die Person schon in dem Strudel der Verschwörungstheorien steckt. Je tiefer, desto auswegloser sind Interventionsversuche. Es bleibt zumindest die Hoffnung, dass die Verschwörungstheorien wieder in den Hintergrund rücken, sobald die Coronapandemie eingedämmt ist, wodurch Angst und Stress wieder nachlassen. Das heißt aber nicht, dass die Person bei der nächsten Krise nicht wieder die gleichen Abwehrmechanismen nutzt.

Hintergrund: Unter den Begriff Tiefenpsychologie fallen alle psychotherapeutischen Ansätze, die den Fokus auf die unbewussten seelischen Vorgänge und frühe Kindheitserfahrungen legen. In ihrer „Leipziger Autoritarismus Studie 2020“, einer repräsentativen Erhebung mit 2503 Befragten, zeigten Oliver Decker und Elmar Brähler, dass der Glaube an Verschwörungstheorien in Deutschland 2020 deutlich zugenommen hat, und zwar besonders in den neuen Bundesländern. Während die Autoren bei 51,4 Prozent der ostdeutschen Befragten eine Verschwörungsmentalität feststellten, waren es bei den Westdeutschen 35,2 Prozent.

Von Laura Catoni