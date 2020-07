Eine Wunschliste mit Rolling-Stones-Hits wurde vor gut 50 Jahren einem jungen Geraer zum Verhängnis. Die Stasi fing den Brief an den West-Sender Rias ab, der 17-jährige Lehrling geriet in die Fänge des DDR-Geheimdienstes. Sein Schicksal entdeckte ein Reporter jetzt in Stasi-Akten.