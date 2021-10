Wer Karina Huth beim Shopping, beim Zumba-Kurs oder auf der Straße begegnet, sieht eine selbstbewusste, betont feminin auftretende Frau in den besten Jahren. Und das Ergebnis einer aufwendigen Verwandlung. Denn Karina heißt eigentlich Peter und sitzt werktags am Steuer einer Kehrmaschine in Brandenburg.