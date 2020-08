Schreiben in Telegram-Gruppe geteilt - Schulleiter in Brandenburg will Maskenpflicht nicht umsetzen – jetzt ist er nicht mehr im Dienst

Der Schulleiter der Jahn-Grundschule in Rathenow in Brandenburg erklärt, dass er die Maskenpflicht nicht umsetzen will. Nun ist er nicht mehr im Dienst – und wird für sein Schreiben im Telegram-Kanal von Xavier Naidoo gefeiert.