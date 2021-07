Teltow

Der Wunsch nach dem Urlaub im Hausboot ist so groß wie nie: „Es ist derzeit unmöglich, ein Charterboot zu bekommen“, sagt Tobias Zimmermann, der im brandenburgischen Teltow selbst Hausboote herstellt. Doch immer mehr Menschen wollen nicht nur ihren Urlaub, sondern ihr gesamtes Leben auf dem Wasser verbringen. Der Geltower und sein Team stellt ihnen den gewünschten schwimmbaren Untersatz her.

„Wir sind einer der wenigen Hersteller in Deutschland, die so groß und massiv bauen, dass die Hausboote auch zum Wohnen geeignet sind“, sagt Zimmermann. Die Dämmung, die doppelt verglasten Fenster, die große Solaranlage, die Fußbodenheizung, die Kläranlage – alles ist darauf ausgerichtet, dass man nicht nur längere Zeit, sondern sogar über Winter auf dem Wasser bleibt. Trotz der teilweise mehr als 20 Tonnen Gewicht seien seine Hausboote voll manövrierfähig. Und: „Sie können auch gut auf dem See einfrieren“, so der Geltower.

Leben auf dem Wasser

Mit vier seiner Kunden, die sich tatsächlich dazu entschieden haben, dauerhaft auf einem Hausboot zu leben, hat er heute auch noch Kontakt. „Das sind meistens gewisse Freigeister, aber mittlerweile auch gut betuchte Senioren.“ Erst vorletzten Monat habe er ein Hausboot an eine Kundin ausgeliefert, die das so mache. Überhaupt seien es oft Frauen, eine aus dem Bereich der Lebensberatung und Kommunikation, eine biete Klangtherapie an. „Es kommen aber auch immer mehr Familien, die darüber nachdenken, ein Hausboot voll zu nutzen.“

Tobias Zimmermann vor der Hausboottechnik. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch aus „darüber nachdenken“ wird nicht immer „kaufen“. Auf zehn Angebote, die der 42-Jährige schreibt, kommt ein Kauf, schätzt er. Die meisten Abschlüsse macht er dabei von März bis Mai. Gemeinsam mit seinem Team lässt er derzeit vier bis fünf fertige Hausboote im Jahr zu Wasser. Auf dem angrenzenden Stadthafen Teltow wäre eine Vergrößerung von derzeit 560 Quadratmetern auf 1600 Quadratmeter möglich.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Das wurde mir angeboten. Die Frage ist, ob ich das wirklich will. Das Wachstum muss gesund sein.“ Die Corona-Zeit hat ihn nachdenklich gemacht. Die Rohstoffe haben sich um bis zu 300 Prozent verteuert. „Beim jetzigen Volumen konnte ich das abpuffern“, sagt er. Mit vier festangestellten Mitarbeitern, einem Mini-Jobber und einem Subunternehmer könne er seine Firma halten, auch wenn er vielleicht mal für drei Monate schließen müsse. „Ich werde meine Firma nicht ins Risiko bringen.“

Die letzten Handgriffe werden getan. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Doch die Nachfrage ist groß. „Die Problematik sind die Liegeplätze.“ Er habe daher auch immer Partner, um Plätze vermitteln zu können. Derzeit in Zehdenick, wahrscheinlich auch demnächst in der Müritz und auch am Glindower See hofft er, dass es irgendwann für ihn und seine Kunden welche geben wird. Dort finden die schwimmenden Häuser dann Platz, die aus seiner Manufaktur entlassen wurden.

Fünf Modelle hat er als Standard im Programm. Sie sind 10 oder 13 mal 4,5 Meter, 16 mal 5 oder 5,7 Meter oder – als Chartervariante – 11,5 mal 4,5 Meter groß. Letztere ist „etwas abgespeckter“, wie er sagt, leichter und auch günstiger. Die Kunden können über den Grundriss selbst entscheiden, Zimmermann macht ihnen nur Vorschläge, wie sie die Fläche aufteilen können. Der Preis beginnt bei 160 000 Euro.

Kamin und Sauna

Gerade hat er ein Angebot für ein 16-mal-5-Meter-Hausboot nachkalkuliert. 295 000 Euro soll es jetzt kosten. Der Käufer bekommt dafür 54 Quadratmeter umbaute Fläche, 149 Quadratmeter Nutzfläche, 95 Quadratmeter sind Terrasse. Die Raumhöhe ist 2,20 Meter, der Tiefgang des Bootes ist 50 bis 60 Zentimeter. Die Dachterrasse hat eine umklappbare Reling, die Photovoltaikanlage hat 1200 Watt Leistung.

Das Boot hat unter anderem Wärmeschutzfenster, Glas-Flügeltüren, WC, Dusche, Waschbecken, eine Vinyl-Inneneinrichtung, Elektrik, eine Infrarot-Fußbodenheizung, einen 60-PS-Außenbordmotor mit einem 50-Liter-Tank, einen Tiefenmesser, eine Lithium-Ionen-Batteriebank mit 4,8 kWh Leistung und eine elektrische Anzeige für Fäkalien, Wassertank und Batterie.

Ein Hausbootplan. Quelle: Konstanze Kobel-Höller

Wer will, kann noch mehr haben: Kläranlage, Sauna, Kamin, Außendusche, getönte Fenster, eine mobile Gasheizung. Den Möglichkeiten sind – gegen Aufpreis – kaum Grenzen gesetzt. Zimmermann: „Es ist auf jeden Fall mehr ein Haus als ein Boot.“ Außerdem sind seine Hausboote smart: Licht, Heizung und Batterien sind per App steuerbar.

Ganz grenzenlos ist die Freiheit damit aber doch noch nicht: Hausboote wie diese sind nur in Binnengewässern erlaubt, auf Anfrage können sie auch so gebaut werden, dass sie auch die küstennahe Zulassung erhalten.

Lesen Sie auch: In Los Angeles wurde ein Dorf aus Mini-Häusern für Obdachlose gebaut

Am meisten angefragt werden derzeit Charterboote – die hat der Techniker auch ganz neu im Programm. Das erste wird nächste Woche in Teltow ins Wasser gelassen. Der Käufer ist ein Hamburger, ein Manager aus der Flugzeugindustrie, der gerne auf Hausbooten Urlaub macht und jetzt selbst eines verleihen möchte. Mit guter Ausstattung bezahlt er 170 000 Euro.

Sein Boot kommt zu einem Charterunternehmen in der Müritz und kann dann dort gebucht werden. So machen das viele, sagt Zimmermann, Private und auch immer öfter junge Familien, die sich so ihr Boot refinanzieren: Indem sie es einen Teil des Jahres selbst nutzen und sonst zum Chartern anbieten.

Lesen Sie auch: Häuser aus dem 3-D-Drucker: Sieht so das Wohnen der Zukunft aus?

Von Konstanze Kobel-Höller